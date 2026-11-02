Dragon Ball Super: Trunks del Futuro merita di tornare?

In una delle prime saghe di Dragon Ball Super, Toriyama e Toyotaro puntarono sul ritorno di Trunks del Futuro, tornando a esplorare il tema delle diverse linee temporali. In quell’occasione, però, non riuscirono a espandere la sua storia in maniera esaustiva. Per questo, quando il manga tornerà, potrebbe essere interessante vedere cosa abbia ancora da dire, anche senza ricevere un arco narrativo dedicato.

⚠️ Attenzione: spoiler L’articolo contiene anticipazioni sul debutto di Trunks del Futuro e sugli eventi della sua saga in Dragon Ball Super.

Se si pensa alla breve saga, composta da appena tre capitoli, dedicata alla doppia vita da studenti e supereroi di Trunks e Goten, è chiaro quanto il figlio di Vegeta e Bulma abbia ancora molto da esprimere. Ma la sua versione appartenente ad un’altra linea temporale ha un potenziale inespresso ancora maggiore, e sarebbe interessante rivederlo in azione con qualche altra minaccia.

Un esordio spettacolare

Al momento del suo debutto, nelle fasi iniziali della saga degli androidi, Trunks del Futuro è riuscito a spostare l’attenzione riservata a Goku verso di sé. In pochi istanti ha eliminato Freezer, tornato nella forma denominata Mecha Freezer con protesi e organi ricostruiti dopo i danni riportati su Namek nel confronto con Goku, e suo padre Re Cold. Raggiungendo, per giunta, la forma del Super Saiyan e usando con abilità una spada. Un debutto indimenticabile, che ha contribuito ad accrescere, sin da subito, la sua popolarità.

L’animo più gentile rispetto a Vegeta, sul campo di battaglia, rappresenta un altro dei suoi tratti distintivi. Persino di fronte alla distruzione del mondo da parte degli androidi cerca il buono in ogni cosa. In Dragon Ball Super, invece, Trunks svolge un ruolo secondario, lasciando quasi la totalità della vicenda nelle mani dei due protagonisti. Una scelta che ha fatto discutere, visto il potenziale inespresso del personaggio.

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Se invece volete tornare al suo esordio nell’anime, nella nostra guida alle differenze tra Dragon Ball Z e Kai trovate un confronto utile per scegliere quale versione seguire.

Un personaggio che merita più spazio

In quell’occasione raggiunse però un finale positivo, brillando solo negli attimi finali, quando scaglia il colpo finale al villain. Nonostante questo, però, la sua storia non sembra chiusa, o almeno meriterebbe un approfondimento maggiore, con ricordi, flashback, approfondimenti. Potrebbe anche verificarsi un ritorno in scena anni dopo quegli eventi, magari al fianco della sua cara Mai, e pronto a difendere la linea temporale di Goku e gli altri da nuove minacce, con forme evolutive uniche e inedite, come Gohan Beast o l’Ultra Ego di Vegeta.

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