Dragon Ball Super: l’aura viola di Vegeta anticipa l’Ultra Ego?

Dragon Ball Super è tornato sul piccolo schermo proponendo un remake della serie animata e l’episodio più recente ha rivelato un cambiamento chiave che prepara Vegeta a un’importante evoluzione futura. Questo remake, che potremmo definire potenziata, apporta diverse modifiche allo svolgimento degli eventi, puntando a diventare la versione definitiva dell’opera. Sebbene non tutte le novità siano state accolte con lo stesso entusiasmo, l’anime sta offrendo indizi significativi riguardo alla forma più potente di Vegeta.

La notizia in breve La nuova aura viola di Vegeta in Dragon Ball Super: Beerus richiama la trasformazione Ultra Ego conosciuta dai lettori del manga.

richiama la trasformazione Ultra Ego conosciuta dai lettori del manga. The Galactic Patrol è il nuovo progetto anime dedicato all’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

è il nuovo progetto anime dedicato all’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Il collegamento con l’Ultra Ego rimane un’interpretazione del dettaglio visivo, non una conferma del suo debutto animato.

Dragon Ball Super e il nuovo anime The Galactic Patrol

Questa versione rivisitata di Dragon Ball Super funge da apripista per l’arrivo di Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, il nuovo adattamento anime che coprirà l’arco narrativo del “Prigioniero della Pattuglia Galattica” tratto dal manga. In seguito, è previsto anche l’adattamento dell’arco di “Granolah il Sopravvissuto“, che vedrà il debutto di Vegeta Ultra Ego, la sua forma più potente.

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L’aura viola di Vegeta richiama l’Ultra Ego

Nell’ultimo episodio, Vegeta ricorre alla trasformazione in Super Saiyan di secondo livello, che nel remake si presenta accompagnato da un’aura viola, in linea con i potenziamenti visivi già osservati in altre trasformazioni. Se da un lato questa scelta cromatica si sposa bene con le abilità classiche di Vegeta, dall’altro assume un significato ben più profondo per i lettori del manga.

L’Ultra Ego pone Vegeta su un livello di potenza paragonabile all’Ultra Istinto di Goku, trattandosi però di una trasformazione accessibile esclusivamente al principe dei Saiyan. Non potendo allenarsi nello stesso modo di Goku, dato che Vegeta non riesce a placare la propria mente come fa il suo rivale, il principe dei Saiyan sfrutta la rabbia e l’aggressività per scatenare il suo potere divino. Questa modifica, che nell’anime differenzia ulteriormente l’aura di Vegeta, rappresenta un passo avanti verso il debutto dell’Ultra Ego nella serie animata.

Quando vedremo Vegeta Ultra Ego nell’anime?

Al momento, il grande interrogativo è se l’anime di Dragon Ball Super arriverà o meno ad adattare l’arco di “Granolah il sopravvissuto“. Fortunatamente, è più una questione di quando che di se, visto che Toei Animation e Bird Studio hanno manifestato l’intenzione di trasporre in animazione anche gli archi narrativi successivi del manga. Tuttavia, non essendoci ancora una finestra di lancio o una data precisa per l’arrivo di questi nuovi contenuti, i fan potrebbero dover attendere a lungo prima di vedere l’Ultra Ego di Vegeta sullo schermo.

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