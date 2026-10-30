Lucca Comics & Games Awards 2026: tutti i vincitori e le motivazioni

Go Nagai e Anna Brandoli premiati come maestri del fumetto, Domenica eletto Fumetto dell’anno e Leo Ortolani riconosciuto Autore dell’anno con Tapum. Sono alcuni dei protagonisti dei Lucca Comics & Games Awards 2026, assegnati al Teatro del Giglio Giacomo Puccini nell’edizione del sessantesimo anniversario del festival.

Tra i giochi, il riconoscimento principale va a Rebirth, mentre Legend in the Mist conquista il premio Gioco di Ruolo dell’anno. Premiati anche Paolo Mori, Alessio Cavatore e Star Wars, insieme ai nuovi talenti del fumetto e dell’illustrazione.

Di seguito trovate l’elenco dei vincitori e delle menzioni, suddiviso per categoria, con una sintesi delle motivazioni. Dove il comunicato non fornisce una motivazione individuale, lo abbiamo indicato.

I principali premi in breve Maestro e Maestra del Fumetto: Go Nagai e Anna Brandoli.

Go Nagai e Anna Brandoli. Fumetto dell’anno: Domenica di Olivier Schrauwen.

Domenica di Olivier Schrauwen. Autore dell’anno: Leo Ortolani con Tapum.

Leo Ortolani con Tapum. Gioco dell’anno: Rebirth di Reiner Knizia.

Rebirth di Reiner Knizia. Gioco di Ruolo dell’anno: Legend in the Mist.

Legend in the Mist. Board Game Designer of the Year: Paolo Mori.

Paolo Mori. Joe Dever Award: Star Wars.

Yellow Kid: Go Nagai, Anna Brandoli, Domenica e Leo Ortolani

La giuria dei Lucca Comics Awards, composta da Lorenzo La Neve, Bianca Bagnarelli, Alessandro Tota, Leonardo Merlini e Veruska Motta, ha scelto le opere premiate da una selezione di 33 titoli individuati dal Comitato di Lettori e Lettrici.

Yellow Kid Maestro del Fumetto — Go Nagai.

Motivazione: per aver trasformato l’immaginario di più generazioni con uno stile dinamico ed espressivo, affrontando tabù e aspetti oscuri dell’animo umano. Il riconoscimento sottolinea anche il suo ruolo di ponte tra culture, rappresentato dall’adattamento a fumetti della Divina Commedia.

per aver trasformato l’immaginario di più generazioni con uno stile dinamico ed espressivo, affrontando tabù e aspetti oscuri dell’animo umano. Il riconoscimento sottolinea anche il suo ruolo di ponte tra culture, rappresentato dall’adattamento a fumetti della Divina Commedia. Yellow Kid Maestra del Fumetto — Anna Brandoli.

Motivazione: per la forza dei suoi personaggi e delle ambientazioni storiche, unita a una sintesi grafica rigorosa e raffinata. La giuria valorizza anche le opere realizzate con sceneggiatori come Renato Queirolo e Ottavio De Angelis.

per la forza dei suoi personaggi e delle ambientazioni storiche, unita a una sintesi grafica rigorosa e raffinata. La giuria valorizza anche le opere realizzate con sceneggiatori come Renato Queirolo e Ottavio De Angelis. Yellow Kid Fumetto dell’anno — Domenica di Olivier Schrauwen, Coconino Press. Traduzione di Olga Amagliani e Claudia Cozzi.

Motivazione: per una sperimentazione narrativa che trasforma la giornata di una persona comune in un’esplorazione intima e universale del tempo, dello spazio e dei pensieri.

Traduzione di Olga Amagliani e Claudia Cozzi. per una sperimentazione narrativa che trasforma la giornata di una persona comune in un’esplorazione intima e universale del tempo, dello spazio e dei pensieri. Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno — Leo Ortolani con Tapum, Feltrinelli Comics.

Motivazione: per la capacità di raccontare la tragedia della guerra attraverso l’umorismo, senza sminuirne l’orrore. La Prima guerra mondiale diventa una riflessione sui conflitti e sulla fragilità degli esseri umani.



Per conoscere le due opere premiate potete cercare su Amazon le edizioni italiane di Domenica di Olivier Schrauwen e Tapum di Leo Ortolani.

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Gran Guinigi: tutti i fumetti premiati

Miglior Disegno — Guerra giusta di Danijel Zezelj, Eris Edizioni. Traduzione di Valerio Stivè.

Motivazione: per l’uso del bianco e nero, capace di rendere movimento, ambientazioni e memoria con pochi tratti precisi. Il contrasto tra luce e ombra diventa parte integrante del racconto della guerra.

Traduzione di Valerio Stivè. per l’uso del bianco e nero, capace di rendere movimento, ambientazioni e memoria con pochi tratti precisi. Il contrasto tra luce e ombra diventa parte integrante del racconto della guerra. Migliore Sceneggiatura — Ombre di famiglia – Feeding Ghosts di Tessa Hulls, Tunué. Traduzione di Martina Fermato.

Motivazione: per una costruzione narrativa che intreccia tre generazioni di donne con la storia di un Paese. La ricerca tra lettere, documenti e ricordi restituisce voce ai silenzi familiari senza proporre risposte semplicistiche al trauma.

Traduzione di Martina Fermato. per una costruzione narrativa che intreccia tre generazioni di donne con la storia di un Paese. La ricerca tra lettere, documenti e ricordi restituisce voce ai silenzi familiari senza proporre risposte semplicistiche al trauma. Miglior Fumetto Breve o Raccolta — Sto con il mio santo di Chihoi, Canicola. Traduzione di Anastasia Genovese.

Motivazione: per dieci racconti nei quali quotidianità, sogno e inquietudine si intrecciano. Il disegno accompagna una ricerca libera sulla memoria, sui corpi e sui confini della realtà.

Traduzione di Anastasia Genovese. per dieci racconti nei quali quotidianità, sogno e inquietudine si intrecciano. Il disegno accompagna una ricerca libera sulla memoria, sui corpi e sui confini della realtà. Miglior Fumetto Seriale — Absolute Martian Manhunter di Deniz Camp e Javier Rodríguez, Panini Comics. Traduzione di Lorenzo Corti.

Motivazione: per aver portato una forte sperimentazione visiva e narrativa nel fumetto supereroistico, costruendo un rapporto inscindibile tra sceneggiatura e disegno.

Traduzione di Lorenzo Corti. per aver portato una forte sperimentazione visiva e narrativa nel fumetto supereroistico, costruendo un rapporto inscindibile tra sceneggiatura e disegno. Miglior Esordio — Mentre ero via di Rina Jost, Diabolo Edizioni. Traduzione di Giulia Bertoldo.

Motivazione: per un racconto autobiografico che affronta la depressione e l’esperienza dei caregiver attraverso la fiaba, unendo sincerità, delicatezza e immaginazione.

Traduzione di Giulia Bertoldo. per un racconto autobiografico che affronta la depressione e l’esperienza dei caregiver attraverso la fiaba, unendo sincerità, delicatezza e immaginazione. Premio per un’iniziativa editoriale – Stefano Beani — La fine del mondo, il manifesto.

Motivazione: per un progetto che avvicina nuovi lettori al fumetto, affiancando esordienti e autori affermati. Premiati anche la distribuzione in edicola e il prezzo popolare.

Tra i titoli da approfondire figurano Ombre di famiglia – Feeding Ghosts e Absolute Martian Manhunter nell’edizione italiana Panini: prima dell’acquisto controllate lingua, formato e numero dell’albo.

Self Area e Premio Generazioni

Premio Self Area — Dust Marrow di Pastaacolazione.

Motivazione: per la realizzazione tecnica, l’impatto visivo e la capacità di affrontare temi attuali attraverso un universo fantastico distante dal nostro, ma riconoscibile nelle emozioni.

per la realizzazione tecnica, l’impatto visivo e la capacità di affrontare temi attuali attraverso un universo fantastico distante dal nostro, ma riconoscibile nelle emozioni. Gran Guinigi – Premio Generazioni — Kurt! di Sabine Lemire e Rasmus Bregnhøi, Sinnos.

Motivazione: per il modo ironico e anticonvenzionale con cui affronta la perdita e la difficoltà di separarsi dal passato. Il contrasto tra temi delicati e situazioni assurde rende la storia commovente senza appesantirla.

per il modo ironico e anticonvenzionale con cui affronta la perdita e la difficoltà di separarsi dal passato. Il contrasto tra temi delicati e situazioni assurde rende la storia commovente senza appesantirla. Menzione speciale del Premio Generazioni — Il mondo degli animali perduti di Noémie Weber, Diabolo.

Motivazione: per le soluzioni grafiche e per un viaggio avventuroso che diventa metafora dell’elaborazione del dolore e dell’accettazione della separazione.

Il Premio Generazioni è dedicato alla produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni.

Gran Guinigi Pro: traduzioni, lettering, copertine e colore

I Gran Guinigi Pro valorizzano il lavoro delle professionalità che contribuiscono alla realizzazione dei libri a fumetti. Ecco i riconoscimenti della terza edizione.

Miglior Traduzione dal francese — Vania Vitali e Andrea Toscani per Asterix in Lusitania, di Fabcaro e Didier Conrad, Panini Comics.

Motivazione: per una traduzione brillante e divertente, capace di rendere giochi di parole, nomi parlanti e riferimenti linguistici portoghesi senza perdere il tono di Asterix.

per una traduzione brillante e divertente, capace di rendere giochi di parole, nomi parlanti e riferimenti linguistici portoghesi senza perdere il tono di Asterix. Miglior Traduzione dall’inglese — Stefano Formiconi per Le case del Male, di Ed Brubaker e Sean Phillips, saldaPress.

Motivazione: per la resa delle atmosfere e del ritmo, con dialoghi e parti narrative fluidi e un equilibrio efficace tra precisione e linguaggio del genere.

per la resa delle atmosfere e del ritmo, con dialoghi e parti narrative fluidi e un equilibrio efficace tra precisione e linguaggio del genere. Miglior Traduzione dal giapponese — Christine Minutoli per La storia di Genji, di Waki Yamato, J-POP Manga.

Motivazione: per aver restituito in italiano un testo aulico e ricco di poesia, sostenuto da un accurato lavoro di ricerca storica e letteraria.

per aver restituito in italiano un testo aulico e ricco di poesia, sostenuto da un accurato lavoro di ricerca storica e letteraria. Menzione speciale per la traduzione dal giapponese — Prisco Oliva per La voce della strada, di Kei Usuba, J-POP Manga.

Motivazione: per il lavoro di ricerca e adattamento di un linguaggio complesso, caratterizzato da slang, hip-hop, espressioni volgari e riferimenti alla droga.

per il lavoro di ricerca e adattamento di un linguaggio complesso, caratterizzato da slang, hip-hop, espressioni volgari e riferimenti alla droga. Miglior Packaging Editoriale — Topolino e il mistero dell’uomo nuvola, di Ted Osborne e Floyd Gottfredson, Panini Comics.

Motivazione: il comunicato annuncia il riconoscimento senza riportare una motivazione individuale.

il comunicato annuncia il riconoscimento senza riportare una motivazione individuale. Miglior Lettering — Marco Daeron Ventura per Insectopolis, di Peter Kuper, Tunué.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

non dettagliata nel comunicato. Miglior Copertina — Pino, di Takashi Murakami, J-POP Manga.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

non dettagliata nel comunicato. Miglior Colore — Matheus Lopes per Helen di Wyndhorn, BAO Publishing.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

Lucca Project Contest 2026: i progetti vincitori e le menzioni

La ventiduesima edizione del concorso ha premiato due categorie: Graphic Novel, con Sergio Bonelli Editore, e Manga, con Edizioni Star Comics.

Categoria Graphic Novel

Vincitore — Matteo Marchi con L’anno senza estate.

Motivazione: per la forza espressiva, l’atmosfera drammatica e la maturità artistica del progetto.

per la forza espressiva, l’atmosfera drammatica e la maturità artistica del progetto. Menzione — Claudia Tenace con Papera Subacquea.

Motivazione: il comunicato non riporta una motivazione individuale.

il comunicato non riporta una motivazione individuale. Menzione — Enrico Figliola con Otaplonca.

Motivazione: il comunicato non riporta una motivazione individuale.

Categoria Manga

Vincitore — Leonardo Mannelli con W.O.M.B.

Motivazione: per l’originalità dell’intreccio, la profondità dei temi e la qualità grafica.

per l’originalità dell’intreccio, la profondità dei temi e la qualità grafica. Menzione — Valentina Ferrari con A te tra mille anni.

Motivazione: il comunicato non riporta una motivazione individuale.

il comunicato non riporta una motivazione individuale. Menzione — Gerardo Avallone, in arte OverKill Hao, con Demons Are Good Boys.

Motivazione: il comunicato non riporta una motivazione individuale.

Lucca Games: Rebirth e Legend in the Mist vincono i premi principali

Gioco dell’Anno 2026 — Rebirth, di Reiner Knizia, Cranio Creations. Illustrazioni di Anna Przybylska e Vesna Redesiuk; edizione originale Mighty Boards.

Motivazione: per un sistema di azioni semplice e rapido che conserva profondità tattica e strategica. La giuria ha apprezzato anche componenti, illustrazioni, doppia mappa e ambientazione ecologica, nella quale la competizione per il territorio non passa attraverso conflitti armati.

Illustrazioni di Anna Przybylska e Vesna Redesiuk; edizione originale Mighty Boards. per un sistema di azioni semplice e rapido che conserva profondità tattica e strategica. La giuria ha apprezzato anche componenti, illustrazioni, doppia mappa e ambientazione ecologica, nella quale la competizione per il territorio non passa attraverso conflitti armati. Menzione speciale Gioco per Tutti — Cozy Stickerville, di Corey Konieczka, Asmodee.

Motivazione: per l’originalità con cui trasforma l’uso delle figurine in un’avventura narrativa condivisa, accessibile alle famiglie e a chi non ha esperienza di giochi da tavolo.

per l’originalità con cui trasforma l’uso delle figurine in un’avventura narrativa condivisa, accessibile alle famiglie e a chi non ha esperienza di giochi da tavolo. Menzione speciale Gioco che racconta l’attualità — Nova Lectio: Status, di Paolo Mori, MS Edizioni. Illustrazioni di Alan D’Amico.

Motivazione: per la capacità di rappresentare temi geopolitici riconoscibili attraverso un gioco accessibile, stimolando il pensiero critico senza banalizzare argomenti complessi.

Illustrazioni di Alan D’Amico. per la capacità di rappresentare temi geopolitici riconoscibili attraverso un gioco accessibile, stimolando il pensiero critico senza banalizzare argomenti complessi. Gioco di Ruolo dell’Anno 2026 — Legend in the Mist, Isola Illyon Edizioni.

Motivazione: per la coerenza tra regole e narrazione in un fantasy rurale dedicato a persone comuni alle prese con misteri più grandi di loro. Premiato anche il modo naturale con cui insegna a costruire e vivere l’esperienza di gioco.

per la coerenza tra regole e narrazione in un fantasy rurale dedicato a persone comuni alle prese con misteri più grandi di loro. Premiato anche il modo naturale con cui insegna a costruire e vivere l’esperienza di gioco. Menzione speciale della giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno — Adorablins, Grumpy Bear.

Motivazione: per immediatezza, praticità e accessibilità, anche ai bambini. La piccola confezione, le regole semplici e la preparazione minima permettono di iniziare rapidamente un’avventura condivisa.

per immediatezza, praticità e accessibilità, anche ai bambini. La piccola confezione, le regole semplici e la preparazione minima permettono di iniziare rapidamente un’avventura condivisa. Board Game Designer of the Year 2026 — Paolo Mori.

Motivazione: per la capacità di lavorare con registri diversi, passando dal wargame storico ai giochi per famiglie e al puzzle narrativo.

per la capacità di lavorare con registri diversi, passando dal wargame storico ai giochi per famiglie e al puzzle narrativo. Premio alla Carriera Lucca Games 2026 — Alessio Cavatore.

Motivazione: per il contributo al wargame e al gioco internazionale, attraverso il lavoro su sistemi come Warhammer, Warhammer 40.000 e The Lord of the Rings Strategy Battle Game, le collaborazioni nel settore e la fondazione di River Horse Games.

Chi vuole approfondire il vincitore può cercare Rebirth nell’edizione italiana Cranio Creations su Amazon, verificando che l’inserzione corrisponda al gioco di Reiner Knizia. Per orientarsi tra esperienze diverse è disponibile anche il nostro confronto tra Dixit, Dobble e Ticket to Ride.

Joe Dever Award 2026: premiato Star Wars

Vincitore — Star Wars, creato da George Lucas.

Motivazione: per aver costruito un universo narrativo capace di svilupparsi attraverso cinema, romanzi, fumetti, serie, animazione, videogiochi e giochi da tavolo. Il premio riconosce la capacità della saga di rinnovarsi, coinvolgere generazioni diverse e far contribuire ogni linguaggio alla propria mitologia.

Istituito nel 2017 in memoria dell’autore di Lupo Solitario, il Joe Dever Award celebra le proprietà intellettuali del fantastico capaci di attraversare più mezzi espressivi.

Targa Oesterheld: il riconoscimento va a Rebetissa

Targa Oesterheld per il Dialogo e la Comprensione tra i Popoli — David Prudhomme per Rebetissa, Coconino Press.

Motivazione: per aver unito impegno civile e qualità formale, restituendo voce agli emarginati e alle donne attraverso la musica del rebetiko. La narrazione, il segno e il colore diventano strumenti per raccontare dignità umana, memoria e comprensione reciproca.

Il riconoscimento torna a quarant’anni dalla sua nascita. Dedicato a Héctor Germán Oesterheld, è stato ripensato con gli eredi Martín Miguel Oesterheld e Laura Bruno e con Emergency, charity partner della manifestazione.

Lucca Junior: Cecilia Fasoli vince il Premio Livio Sossi

Il Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale Livio Sossi 2026 prevede la realizzazione di un albo illustrato con Lapis Edizioni, a partire dal testo inedito I me dentro di me di Daniele Movarelli.

Premio principale — Cecilia Fasoli.

Motivazione: il comunicato annuncia la vincitrice senza riportare una motivazione individuale.

il comunicato annuncia la vincitrice senza riportare una motivazione individuale. Premio Autori di Immagini — Luciana Leone.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

non dettagliata nel comunicato. Premio Book on a Tree — Piero Sodano.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

non dettagliata nel comunicato. Premio Wacom – Miglior Tavola digitale — Francesca Bartalucci.

Motivazione: non dettagliata nel comunicato.

Il premio ricorda Livio Sossi, studioso di illustrazione e letteratura per ragazzi e presidente della giuria del concorso fin dalla prima edizione del 2007.

Fonte: comunicato ufficiale dei Lucca Comics & Games Awards 2026. Per Paolo Mori: presentazione ufficiale dei premi Lucca Games. Le motivazioni sono sintetizzate e non riprodotte come citazioni integrali.

Quattro opere premiate da approfondire Per continuare a esplorare i titoli riconosciuti a Lucca, ecco quattro ricerche dedicate alle edizioni italiane. Controllate lingua, editore e disponibilità nelle singole inserzioni. La storia di Genji: il manga di Waki Yamato premiato per la traduzione di Christine Minutoli. Cercate l’edizione J-POP Manga su Amazon.

il manga di Waki Yamato premiato per la traduzione di Christine Minutoli. Cercate l’edizione J-POP Manga su Amazon. Asterix in Lusitania: l’albo premiato per il lavoro di Vania Vitali e Andrea Toscani. Potete cercare l’edizione italiana Panini.

l’albo premiato per il lavoro di Vania Vitali e Andrea Toscani. Potete cercare l’edizione italiana Panini. Kurt!: il vincitore del Premio Generazioni, per chi cerca una lettura dedicata ai più giovani. Consultate la ricerca di Kurt! nell’edizione Sinnos.

il vincitore del Premio Generazioni, per chi cerca una lettura dedicata ai più giovani. Consultate la ricerca di Kurt! nell’edizione Sinnos. Rebetissa: il fumetto di David Prudhomme premiato con la Targa Oesterheld. Cercate Rebetissa di Coconino Press.