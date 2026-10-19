Dixit, Dobble o Ticket to Ride: quale gioco scegliere?

Dixit, Dobble o Ticket to Ride: quale scegliere? Dipende soprattutto da come volete passare il tempo insieme. Dixit mette al centro immagini e associazioni di idee, Dobble punta sulla rapidità di osservazione, mentre Ticket to Ride propone una sfida di percorsi ferroviari e decisioni da prendere sulla mappa. Prima di comprare, conviene partire da tre domande: quanti sarete, quanto tempo avete e che tipo di competizione piace al gruppo?

Se cercate un gioco da condividere con persone che amano le illustrazioni e gli indizi fantasiosi, potete partire da Dixit nell’edizione base italiana. Di seguito lo confrontiamo con Dobble e Ticket to Ride Europa, distinguendo anche le versioni per bambini e quelle per gruppi più numerosi.

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Dixit, Dobble e Ticket to Ride: le differenze principali

Non sono tre giochi intercambiabili. La scelta più utile è quella che tiene conto delle persone con cui giocherete abitualmente, anche quando il regalo è destinato a un solo appassionato.

Dixit: per chi vuole interpretare immagini, inventare indizi e cercare di capire come ragionano gli altri.

per chi vuole interpretare immagini, inventare indizi e cercare di capire come ragionano gli altri. Dobble: per partite brevi, regole immediate e una competizione basata sui riflessi.

per partite brevi, regole immediate e una competizione basata sui riflessi. Ticket to Ride Europa: per chi preferisce pianificare, costruire collegamenti e dedicare più tempo a una singola partita.

Le durate indicate nelle schede sono quelle dell’editore: alla prima partita considerate anche il tempo necessario per preparare il gioco e spiegare le regole.

Quale gioco scegliere per il proprio gruppo

Dixit: per chi ama immagini e associazioni di idee Giocatori: 3–8 nell’edizione base qui considerata.

Età indicata: dagli 8 anni.

Durata indicativa: 30 minuti. A turno, un giocatore sceglie una carta illustrata e propone un indizio. Gli altri selezionano dalla propria mano un’immagine che potrebbe adattarsi a quell’indizio: le carte vengono mescolate e bisogna riconoscere quella del narratore. Il dettaglio interessante è che un indizio troppo evidente non conviene: il narratore deve farsi capire, ma non da tutti. Si finisce così per ragionare sulle immagini e sulle associazioni degli altri partecipanti. Lo sceglierei per: amici e famiglie che apprezzano fantasia, illustrazioni e interpretazioni personali. Da considerare: non è la scelta adatta se giocherete principalmente in due. Può inoltre risultare meno coinvolgente per chi preferisce obiettivi molto concreti e non ama inventare indizi.

Dobble: per chi vuole iniziare subito Giocatori: 2–8.

Età indicata: dai 6 anni.

Durata indicativa: 15 minuti. Tra due carte c’è sempre un simbolo in comune. Bisogna individuarlo e nominarlo prima degli altri, seguendo le regole del minigioco scelto. La confezione classica comprende cinque modalità, costruite attorno a questa stessa idea. La difficoltà nasce dal colpo d’occhio: simboli di dimensioni e orientamenti diversi possono confondere anche quando sembrano facilissimi da riconoscere. Lo sceglierei per: una pausa, una serata con poco tempo o un gruppo che vuole evitare una lunga spiegazione iniziale. Da considerare: la velocità è centrale. Se qualcuno non ama essere messo sotto pressione o c’è una forte differenza di riflessi tra i partecipanti, valutate quanto questo tipo di sfida possa piacere a tutti. Per acquistarlo, cercate Dobble classico in italiano su Amazon, distinguendolo dalle versioni Kids e dalle edizioni a tema.

Ticket to Ride Europa: per chi preferisce pianificare Giocatori: 2–5.

Età indicata: dagli 8 anni.

Durata indicativa: 30–60 minuti. Si raccolgono carte treno e si utilizzano per occupare collegamenti sulla mappa, cercando di completare le destinazioni dei propri biglietti. Nel frattempo gli avversari possono prendere le tratte che vi servono, costringendovi a ripensare il percorso. La versione Europa comprende anche tunnel, traghetti e stazioni: elementi da conoscere durante la spiegazione iniziale, che aggiungono decisioni alla costruzione della rete. Lo sceglierei per: una serata dedicata a una partita più strutturata, anche in coppia, con il piacere di vedere crescere i collegamenti sul tabellone. Da considerare: richiede più spazio sul tavolo e più attenzione alla preparazione rispetto a Dobble. Se avete solo pochi minuti, è preferibile rimandare la partita a un momento più tranquillo. Potete cercare Ticket to Ride Europa Refresh in italiano su Amazon. Europa è un gioco completo: non richiede la scatola con la mappa del Nord America.

Quale funziona meglio in due, in famiglia o con tanti amici?

Se giocate soprattutto in due, la scelta si restringe a Dobble e Ticket to Ride Europa. Il primo è indicato per una sfida rapida; il secondo per una partita con più pianificazione. Dixit base richiede almeno tre partecipanti.

Se siete da sei a otto, Dixit base e Dobble consentono di coinvolgere tutto il gruppo. Ticket to Ride Europa si ferma a cinque giocatori: è un limite da controllare prima dell’acquisto, soprattutto per un regalo.

Se volete avvicinare persone poco abituate ai giochi da tavolo, partite dai loro gusti. Una spiegazione breve aiuta, ma non rende automaticamente adatto un gioco di riflessi a chi preferisce ragionare con calma. Potete trovare altri spunti nei nostri consigli per avvicinare gli amici ai giochi da tavolo.

Le alternative per gruppi numerosi e bambini

Se una delle tre formule vi piace ma il numero dei partecipanti o l’età non corrispondono alle vostre esigenze, queste versioni meritano un confronto prima di scegliere.

Dixit Odyssey: quando siete più di otto 3–12 giocatori, dagli 8 anni, circa 30 minuti. L’edizione completa di Odyssey comprende il materiale per arrivare fino a dodici partecipanti e può essere giocata autonomamente. È l’alternativa da valutare se organizzate spesso incontri numerosi e vi interessa il meccanismo degli indizi illustrati. Controllate che l’inserzione riguardi la scatola completa, con tabellone e materiale per votare. Cercate Dixit Odyssey in italiano su Amazon.

Dobble Kids: per cominciare dai quattro anni 2–5 giocatori, dai 4 anni, circa 10 minuti. È la versione da considerare quando il destinatario è più piccolo rispetto all’età indicata per Dobble classico. Attenzione anche al numero dei partecipanti: Kids non mantiene il limite di otto persone della versione classica. Per una famiglia numerosa, questa differenza può incidere sulla scelta. Cercate Dobble Kids su Amazon, verificando età e giocatori riportati sulla confezione proposta.

Ticket to Ride Primo Viaggio: i treni per i più piccoli 2–4 giocatori, dai 6 anni, circa 15–30 minuti. Primo Viaggio è un gioco autonomo pensato come introduzione alla serie, con una durata più contenuta rispetto a Europa. Lo prenderei in considerazione per una famiglia che vuole proporre un gioco di collegamenti ferroviari a bambini più piccoli, senza partire direttamente dall’edizione dagli otto anni. Cercate Ticket to Ride Primo Viaggio in italiano su Amazon.

Dixit Disney e Ticket to Ride originale: quando considerarli

Dixit: Disney Edition può essere una scelta più personale per chi ama i film Disney e Pixar. Mantiene al centro gli indizi e le immagini: non è un quiz sulla conoscenza dei film. L’edizione è indicata per 3–6 giocatori dagli 8 anni, con una durata di circa 30 minuti. Se questo tema interessa al destinatario, potete cercare Dixit Disney Edition in italiano su Amazon.

Ticket to Ride originale utilizza invece la mappa del Nord America ed è un altro punto di partenza completo della serie. È indicato per 2–5 giocatori dagli 8 anni, con partite di circa 30–60 minuti. Potete confrontare Ticket to Ride con la mappa del Nord America su Amazon se preferite questa ambientazione: non occorre possedere entrambe le scatole per iniziare.

Cosa controllare prima di comprare

Il nome completo: Dixit, Odyssey e Disney Edition hanno limiti di giocatori differenti; lo stesso vale per Dobble classico e Kids.

Dixit, Odyssey e Disney Edition hanno limiti di giocatori differenti; lo stesso vale per Dobble classico e Kids. La lingua: cercate un’edizione con regolamento in italiano, soprattutto se il gioco è un regalo per principianti.

cercate un’edizione con regolamento in italiano, soprattutto se il gioco è un regalo per principianti. Gioco completo o espansione: alcune confezioni aggiungono carte o mappe e richiedono una scatola base. Non basta riconoscere il nome della serie.

alcune confezioni aggiungono carte o mappe e richiedono una scatola base. Non basta riconoscere il nome della serie. Il contenuto dell’offerta: confrontate titolo, foto e descrizione, evitando di scegliere soltanto in base all’immagine principale.

confrontate titolo, foto e descrizione, evitando di scegliere soltanto in base all’immagine principale. Il gruppo reale: considerate le persone con cui giocherete più spesso, non solo il numero massimo raggiunto nelle occasioni speciali.

Per iniziare, sceglierei quindi Dobble per la rapidità, Dixit per la fantasia e Ticket to Ride Europa per la pianificazione. Sono tre modi diversi di stare al tavolo: individuare quello che piace al gruppo conta più che cercare un vincitore assoluto.

E una volta scelta la scatola, vale la pena dedicare qualche attenzione anche alla serata: nelle nostre regole del buon giocatore da tavolo trovate alcuni suggerimenti per mantenere la competizione piacevole per tutti.