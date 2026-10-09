The Moon on a Rainy Night: chi doppia Saki e Kanon?

Il 7 ottobre è uscito il primo trailer di The Moon on a Rainy Night. Con il filmato sono arrivate, finalmente, le due voci che mancavano, e anche l’anno di partenza. La serie va in onda nel 2027. Saki Kindaichi è doppiata da Iori Saeki, già Ciel in The Shy Hero and the Assassin Princesses. Kanon Oikawa ha la voce di Sora Amamiya, Chizuru in Rent-a-Girlfriend. Il filmato è sul canale YouTube della serie.

Saki, una sera di pioggia, corre a una lezione di pianoforte e finisce addosso a una ragazza dai capelli lunghi dal nome Kanon. Gli spartiti cadono. Saki si scusa, ma l’altra glieli restituisce e se ne va senza una parola. Il mattino dopo, al primo giorno di liceo, la ritrova al banco accanto. Non è del tutto sorda, ha però un’ipoacusia, e per leggere le labbra deve stare vicina alle persone. Per carattere, invece, le tiene a distanza. Un gesto di Saki inizia a scalfire quel muro, e in lei prende forma un sentimento nuovo.

Il tema della comunicazione e dei sentimenti è centrale anche in A Sign of Affection, un altro manga romantico che racconta la vita di una ragazza sorda. MangaForever ne aveva parlato in occasione delle novità manga Star Comics di maggio 2022.

Lo studio di produzione è CompTown, con la regia di Tomoe Makino. Shogo Yasukawa si occupa delle sceneggiature, mentre il character design è di Ayumi Nishibata. Le musiche sono firmate da Jizue. Infine, la licenza per la distribuzione è di Remow.

La protagonista suona il pianoforte fin da bambina, mentre Kanon, dal canto suo, aveva smesso in quinta elementare, quando era cominciata la perdita dell’udito, e porta un apparecchio acustico. Si tiene lontana dai compagni perché non vuole essere trattata in modo diverso. Saki, dopo la scuola, corre sotto la pioggia a prenderle un ombrello, e da lì comincia, piano, ad accettarla.

A produrre la serie è CompTown, con la regia di Tomoe Makino. Series composition e sceneggiature sono di Shogo Yasukawa, il character design di Ayumi Nishibata e le musiche di Jizue. Insieme al trailer sono stati indicati anche gli assistant director, Seung Deok Kim e Tsutomu Tomoyuki, il color setting di Haruko Nobori e la direzione artistica di Mai Ichioka. La licenza per la distribuzione è di Remow. Mese e rete, per ora, non sono stati comunicati.

Il manga è di Kuzushiro, in corso dal 12 giugno 2021 sul sito Comic Days di Kodansha. Infine, il primo tankobon è del 20 ottobre 2021 e, a luglio 2026, i volumi usciti erano dodici.

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Chi apprezza le storie sentimentali legate al tema della comunicazione può scoprire anche A Sign of Affection: qui è possibile cercare il primo volume italiano su Amazon.