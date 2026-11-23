Yu degli Spettri: perché l’anime di Togashi merita un remake

Yusuke Urameshi, bulletto quattordicenne, perde la vita per salvare un bambino. Finito nell’aldilà, ha l’occasione di provare il suo valore e tornare in vita. Così diventa una sorta di detective incaricato di individuare e gestire le minacce paranormali. Questo è l’incipit di Yu degli Spettri, scritto e disegnato dal maestro Yoshihiro Togashi, e scopriamo perché l’anime degli anni ’90 firmato dallo studio Pierrot merita un remake.

L’era dei remake e dei ritorni

Negli ultimi anni sempre più serie e franchise hanno partecipato all’ondata di remake e reboot per riportare in vita o donare una forma più moderna a opere del passato. Da Ghost in the Shell a Bastard!, Ranma ½, Dragon Ball Super: Beerus, passando per Shaman King e altre produzioni, è chiaro che uno degli intenti principali è creare un nuovo pubblico per serie storiche.

E visto l’ottimo lavoro fatto da Madhouse con Hunter × Hunter nel 2011 (un altro remake, stavolta per cercare maggiore fedeltà e aderenza al manga di Togashi), sarebbe interessante vedere come lo studio potrebbe riproporre la storia di Yusuke e compagni. Ma lo studio dietro Frieren (anime in grado di rivaleggiare con Fullmetal Alchemist: Brotherhood) non è l’unico che potrebbe contribuire a uno svecchiamento di Yu degli Spettri per il piccolo schermo. Potrebbe essere lo stesso studio Pierrot a riprendere le redini del progetto e seguire quanto avviato con Bleach: Thousand-Year Blood War, ricostruendo dall’inizio il racconto.

Un battle shonen esemplare

Dopo il discusso adattamento live-action, un remake anime di Yu degli Spettri mostrerebbe l’importanza dell’opera a un pubblico che ne ha indirettamente percepito l’influenza. La serie di Togashi uscì in un periodo incredibile per Shonen Jump e contribuì, al fianco di Slam Dunk e Dragon Ball, a rendere grande la rivista di Shueisha. Prima ancora che arrivassero i Big Three alla fine degli anni ’90. Oggi il manga conta 78 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Ancora oggi, rileggendolo o rivedendo l’anime, è chiaro quanto Togashi stesse cercando di dettare nuovi stilemi per i battle shonen (cosa che avrebbe raggiunto in Hunter × Hunter) e quanto abbia influenzato molti mangaka di successo come Gege Akutami o Kohei Horikoshi. Dopotutto l’avventura, un mix tra commedia e fantastico, con scene d’azione ed elementi horror, è ancora attuale e non farebbe fatica a parlare al pubblico odierno.

Per il momento non è stato annunciato un remake anime di Yu degli Spettri. Ma il successo delle nuove trasposizioni di opere storiche potrebbe rappresentare un’occasione per riportare Yusuke Urameshi e i suoi compagni sul piccolo schermo, facendoli conoscere anche a chi non ha mai visto la serie originale degli anni ’90.