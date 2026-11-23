Black Friday Dynit 2026: 20 cofanetti anime, Blu-ray e limited edition da non perdere

Il Black Friday 2026 arriva anche per gli appassionati di anime da collezione. Dynit ha annunciato una promozione che permette di risparmiare il 20% su una vasta selezione del proprio catalogo di Blu-ray e DVD, con cofanetti completi, limited edition, first press e alcune delle serie più amate dell’animazione giapponese.

La promozione, annunciata il 23 novembre, resterà valida fino al 6 dicembre 2026 sullo shop ufficiale Dynit e nei negozi fisici aderenti. Sono escluse le ultime uscite, per le quali possono essere previste condizioni differenti.

Fra i prodotti che abbiamo individuato ci sono i grandi cofanetti Blu-ray di Dragon Ball e Dragon Ball Z, le edizioni da collezione di Demon Slayer, Hunter × Hunter e Bleach, oltre a titoli come Evangelion, Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Weathering with You.

Non ci siamo limitati a cercare le confezioni più economiche. Abbiamo dato particolare attenzione alle edizioni limitate, alle prime tirature e ai box che permettono di raccogliere intere stagioni, perché sono prodotti che possono interessare chi desidera costruire una collezione fisica di anime.

Per ogni proposta riportiamo il prezzo di riferimento visualizzato sullo shop Dynit durante il controllo del 23 novembre e un collegamento Amazon.it per confrontare eventuali inserzioni della stessa edizione.

Attenzione: lo sconto del 20% è una promozione Dynit, non un’offerta Amazon garantita. Prezzi, venditori e disponibilità su Amazon possono essere differenti. Prima dell’acquisto bisogna confrontare il prodotto esatto e verificare il prezzo finale, comprese eventuali spese di spedizione.

Black Friday Dynit 2026: le informazioni principali Sconto annunciato: 20% sul catalogo anime Blu-ray e DVD aderente.

20% sul catalogo anime Blu-ray e DVD aderente. Scadenza: 6 dicembre 2026.

6 dicembre 2026. Dove vale: shop Dynit e negozi fisici aderenti.

shop Dynit e negozi fisici aderenti. Esclusioni: ultime uscite e prodotti non compresi nell’iniziativa.

ultime uscite e prodotti non compresi nell’iniziativa. Prodotti consigliati: limited edition, first press, cofanetti completi e film anime da collezione.

limited edition, first press, cofanetti completi e film anime da collezione. Prezzi indicati nella guida: riferiti allo shop Dynit il 23 novembre 2026, non ad Amazon. La comunicazione è disponibile sulla pagina ufficiale del Black Friday Dynit 2026. Il catalogo anime Dynit permette di controllare i prezzi applicati ai singoli prodotti.

Dragon Ball e Dragon Ball Z: i grandi cofanetti Blu-ray del Black Friday

Per chi colleziona Dragon Ball, alcuni dei prodotti più interessanti sono anche quelli con il prezzo più elevato. Dynit propone grandi cofanetti che raccolgono decine di dischi e intere porzioni della saga.

Queste edizioni meritano particolare attenzione perché non vanno confuse con i box Blu-ray più piccoli: possono cambiare confezione, quantità di dischi, episodi inclusi e materiali da collezione.

1. Dragon Ball – Limited Box-Set, serie completa in 22 Blu-ray Prezzo Dynit: da 399,00 € a 319,20 €. Risparmio indicato: 79,80 €. Cominciamo dal Dragon Ball originale, quello che racconta gli incontri di Goku con Bulma, il Maestro Muten e Crilin, fino alle avventure che precedono Dragon Ball Z. Il Limited Box-Set Dynit raccoglie tutti i 153 episodi della serie in 22 Blu-ray. È una proposta particolarmente adatta a chi desidera conservare l’intero anime classico in un unico grande cofanetto, anziché acquistare diversi volumi separati. Da verificare: che l’inserzione riguardi il box limitato da 22 dischi e non una raccolta DVD o un cofanetto differente. Cerca Dragon Ball Limited Box-Set su Amazon.it

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2. Dragon Ball Z – Limited Box-Set #01, episodi 1–138 Prezzo Dynit: da 399,00 € a 319,20 €. Risparmio indicato: 79,80 €. Il primo grande cofanetto di Dragon Ball Z contiene 21 Blu-ray con gli episodi dall’1 al 138. È il punto di partenza per chi vuole raccogliere la serie televisiva classica, dalle prime vicende dei Saiyan fino agli sviluppi successivi. Questa edizione è particolarmente interessante per il collezionista che preferisce un unico grande box ai numerosi cofanetti più piccoli disponibili separatamente. Da verificare: la dicitura Limited Box-Set #01 e l’intervallo degli episodi. Il secondo box contiene una parte diversa della storia. Cerca Dragon Ball Z Limited Box-Set #01 su Amazon.it

3. Dragon Ball Z – Limited Box-Set #02, episodi 139–291 Prezzo Dynit: da 399,00 € a 319,20 €. Risparmio indicato: 79,80 €. Per completare Dragon Ball Z è necessario anche il secondo grande box, che raccoglie gli episodi dal 139 al 291 in 21 Blu-ray. Questa parte comprende alcune delle saghe più ricordate della serie, con sviluppi fondamentali per Goku, Vegeta e gli altri protagonisti. Acquistare entrambi i grandi cofanetti significa affrontare una spesa importante, ma consente di riunire i 291 episodi di Dragon Ball Z nei due Limited Box-Set. Da verificare: la presenza dei 21 dischi e il codice dell’edizione, perché esistono altre confezioni della medesima serie. Cerca Dragon Ball Z Limited Box-Set #02 su Amazon.it Abbiamo approfondito le differenze fra le varie pubblicazioni nella nostra guida alle edizioni Blu-ray e ai cofanetti di Dragon Ball.

Fullmetal Alchemist e Bleach: cofanetti completi e prime tirature

Passiamo ad alcune proposte che puntano su serie molto amate e su confezioni dedicate ai collezionisti.

4. Fullmetal Alchemist: Brotherhood – Gate of Truth Box-Set Prezzo Dynit: da 99,99 € a 79,99 €. Risparmio indicato: 20,00 €. È uno dei prodotti più interessanti per chi vuole conservare Fullmetal Alchemist: Brotherhood, l’adattamento animato che segue in maniera più fedele il percorso del manga di Hiromu Arakawa. Il Gate of Truth Box-Set contiene 8 Blu-ray e 10 DVD. La presenza dei due formati lo distingue dalle normali pubblicazioni su un solo tipo di supporto. È una proposta per chi non possiede ancora la serie e desidera un’edizione fisica completa, ma anche per chi vuole aggiungere alla propria libreria una confezione dedicata a uno degli shonen più apprezzati. Da verificare: la dicitura Gate of Truth e il contenuto dei dischi. Cerca Fullmetal Alchemist: Brotherhood Gate of Truth su Amazon.it Se volete capire perché esistono due adattamenti così diversi, potete leggere anche il nostro approfondimento su Fullmetal Alchemist e Brotherhood: tutte le differenze.

5. Bleach – Box 4, First Press Limited Edition in 16 Blu-ray Prezzo Dynit: da 99,00 € a 79,20 €. Risparmio indicato: 19,80 €. La quarta grande raccolta Blu-ray di Bleach comprende gli archi narrativi dal 14 al 16 ed è proposta nella versione First Press Limited Edition. Con 16 Blu-ray, si tratta di una delle confezioni più consistenti fra quelle selezionate. È particolarmente interessante per chi ha già iniziato a collezionare le precedenti uscite Dynit e vuole mantenere una presentazione coerente. Da verificare: che si tratti del Box 4, non di uno dei primi tre cofanetti, e che l’edizione riporti First Press Ltd Edition. Cerca Bleach Box 4 Limited Edition su Amazon.it

6. Bleach: Thousand-Year Blood War – The Blood Warfare + The Separation, First Press Prezzo Dynit: da 59,99 € a 47,99 €. Risparmio indicato: 12,00 €. Per chi preferisce concentrarsi sull’ultima grande saga animata di Bleach, Dynit propone una raccolta dedicata alle prime due parti di Thousand-Year Blood War. L’edizione First Press in 4 Blu-ray contiene gli episodi dall’1 al 26, comprendendo The Blood Warfare e The Separation. Non sostituisce i grandi cofanetti della serie storica: è invece un prodotto complementare, ideale per chi desidera continuare la collezione con il nuovo adattamento. Da verificare: che siano comprese entrambe le parti e che l’inserzione corrisponda alla first press Blu-ray. Cerca Bleach: Thousand-Year Blood War First Press su Amazon.it

Demon Slayer: quattro Limited Edition Box da collezionare

Demon Slayer è uno dei franchise per i quali ha più senso controllare con precisione la numerazione dei cofanetti. Le differenti stagioni e gli archi narrativi vengono proposti in confezioni separate, con contenuti e numero di dischi differenti.

Durante il controllo del catalogo Dynit, abbiamo individuato quattro Limited Edition Box con il 20% di sconto.

7. Demon Slayer – Limited Edition Box #03: Il Treno Mugen Prezzo Dynit: da 39,99 € a 31,99 €. Il cofanetto raccoglie gli episodi dall’1 al 7 dell’arco televisivo del Treno Mugen in 2 Blu-ray. È una scelta interessante per chi vuole conservare la versione seriale di una delle parti più importanti della storia di Tanjiro e dei suoi compagni. Da verificare: non confondere questa versione televisiva con il film cinematografico Mugen Train, che è un’edizione distinta. Cerca Demon Slayer Limited Edition Box #03 su Amazon.it

8. Demon Slayer – Limited Edition Box #04: Il Distretto di Piacere Prezzo Dynit: da 54,99 € a 43,99 €. Questa edizione comprende gli 11 episodi dell’arco del Distretto di Piacere in 3 Blu-ray. La stagione rappresenta un momento particolarmente importante per lo sviluppo della squadra di protagonisti, con un ruolo centrale per il Pilastro del Suono, Tengen Uzui. È un cofanetto da prendere in considerazione per chi sta costruendo la raccolta completa di Demon Slayer. Da verificare: codice Box #04 e presenza dei tre Blu-ray. Cerca Demon Slayer Limited Edition Box #04 su Amazon.it

9. Demon Slayer – Limited Edition Box #05: Il Villaggio dei Forgiatori Prezzo Dynit: da 54,99 € a 43,99 €. Il quinto cofanetto è dedicato all’arco del Villaggio dei Forgiatori e raccoglie gli 11 episodi in 3 Blu-ray. Per gli appassionati delle tecniche di combattimento, delle spade Nichirin e dei Pilastri è una parte della serie particolarmente significativa. Questa Limited Edition è pensata per proseguire la collezione dopo Il Distretto di Piacere. Da verificare: che l’edizione sia effettivamente il Box #05 e non un DVD o una confezione standard. Cerca Demon Slayer Limited Edition Box #05 su Amazon.it

10. Demon Slayer – Limited Edition Box #06: L’Allenamento dei Pilastri Prezzo Dynit: da 39,99 € a 31,99 €. Il sesto box raccoglie gli otto episodi dell’arco dell’Allenamento dei Pilastri in 2 Blu-ray. È particolarmente interessante per chi vuole completare la parte televisiva della serie precedente agli sviluppi cinematografici successivi. Non va confuso con un cofanetto dedicato ai film dell’Infinity Castle: si tratta di un prodotto distinto, che contiene la stagione televisiva indicata. Da verificare: numero #06 e formato Blu-ray. Cerca Demon Slayer Limited Edition Box #06 su Amazon.it

Hunter × Hunter e Jujutsu Kaisen: First Press e Limited Edition

Chi preferisce gli shonen moderni e le serie ricche di scontri può trovare proposte interessanti anche fra i cofanetti di Hunter × Hunter e Jujutsu Kaisen.

11. Hunter × Hunter – Box 1 First Press: Esame per Hunter Prezzo Dynit: da 39,99 € a 31,99 €. Il primo box dell’adattamento animato di Hunter × Hunter raccoglie gli episodi dall’1 al 26 in 4 Blu-ray. È il punto di partenza ideale per chi vuole seguire le avventure di Gon e Killua in ordine, cominciando dall’esame per diventare Hunter. La dicitura First Press è particolarmente importante per chi cerca una tiratura specifica e desidera mantenere uniforme la propria collezione. Da verificare: Box 1, episodi 1–26 e quattro dischi. Cerca Hunter × Hunter Box 1 First Press su Amazon.it

12. Hunter × Hunter – Box 2 First Press: Arena Celeste e Yorknew City Prezzo Dynit: da 44,99 € a 35,99 €. Il secondo cofanetto continua la serie con gli episodi dal 27 al 58 in 5 Blu-ray, dedicati agli archi dell’Arena Celeste e di Yorknew City. È il naturale completamento per chi acquista il primo volume e vuole proseguire la visione senza interrompere la raccolta. Da verificare: che si tratti del Box 2 First Press. Dynit propone anche box successivi dedicati a Greed Island, alle Formichimere e all’Elezione. Cerca Hunter × Hunter Box 2 First Press su Amazon.it

13. Jujutsu Kaisen – Limited Edition Box-Set #01, episodi 1–13 Prezzo Dynit: da 29,99 € a 23,99 €. Il primo cofanetto DVD di Jujutsu Kaisen comprende gli episodi dall’1 al 13 in 3 dischi. È il prodotto da cui iniziare per chi vuole aggiungere alla propria collezione le vicende di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki. Questa Limited Edition è in DVD: chi desidera il Blu-ray deve cercare una pubblicazione differente, senza considerare equivalenti le due versioni. Da verificare: Box-Set #01, tre DVD e contenuti dell’edizione. Cerca Jujutsu Kaisen Limited Edition Box #01 su Amazon.it

14. Jujutsu Kaisen – Limited Edition Box-Set #02, episodi 14–24 Prezzo Dynit: da 29,99 € a 23,99 €. Il secondo cofanetto completa la prima stagione dell’anime con gli episodi dal 14 al 24 in 3 DVD. Per chi desidera conservare tutta la prima stagione di Jujutsu Kaisen nella stessa linea editoriale, i primi due Limited Edition Box-Set rappresentano una coppia da valutare insieme. Da verificare: che sia l’edizione #02 in DVD, evitando di acquistare due volte il primo box o confonderlo con i film e le stagioni successive. Cerca Jujutsu Kaisen Limited Edition Box #02 su Amazon.it

Film anime, Evangelion e altre edizioni speciali da non perdere

Non ci sono soltanto le grandi serie televisive. Fra i prodotti selezionati troviamo anche film, edizioni limitate numerate e cofanetti che meritano attenzione per la loro confezione o per i supporti inclusi.

15. Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night – Limited Edition Prezzo Dynit: da 39,99 € a 31,99 €. Il primo film della serie Progressive torna alle origini della storia di Sword Art Online, approfondendo gli eventi iniziali di Aincrad. Dynit propone un Limited Edition Box-Set con Blu-ray e DVD, una soluzione interessante per chi colleziona i lungometraggi della saga e vuole conservarli in un formato coordinato. Da verificare: che si tratti di Aria of a Starless Night e non del secondo film Progressive. Cerca SAO Progressive: Aria of a Starless Night su Amazon.it

16. Sword Art Online Progressive: Scherzo of Deep Night – Limited Edition Prezzo Dynit: da 39,99 € a 31,99 €. Il secondo film Progressive prosegue l’esplorazione di Aincrad e mette ancora al centro il percorso di Kirito e Asuna. Anche in questo caso è disponibile un Limited Edition Box-Set con Blu-ray e DVD. Per i fan della saga, acquistare entrambi i film della stessa linea può essere più interessante rispetto a scegliere confezioni non abbinate. Da verificare: il titolo Scherzo of Deep Night e il contenuto effettivo del box. Cerca SAO Progressive: Scherzo of Deep Night su Amazon.it

17. Weathering with You – Collector’s Edition limitata e numerata Prezzo Dynit: da 19,99 € a 15,99 €. Fra le proposte più accessibili economicamente spicca una versione speciale di Weathering with You, il film di Makoto Shinkai. La confezione Collector’s Edition limitata e numerata comprende 2 Blu-ray, un DVD, un CD e gadget, distinguendosi dalle normali edizioni home video. Per chi ama il cinema di Shinkai o desidera iniziare una collezione di film anime con edizioni particolari, è una delle proposte più interessanti della selezione. Da verificare: la presenza di tutti i supporti e dei gadget indicati. Il titolo del film, da solo, non identifica questa versione. Cerca Weathering with You Collector’s Edition su Amazon.it

18. Evangelion 3.0+1.11: Thrice Upon a Time – First Press Blu-ray Prezzo Dynit: da 29,99 € a 23,99 €. Il film conclusivo della tetralogia Rebuild of Evangelion è disponibile in un’edizione First Press con 2 Blu-ray. È una proposta interessante per chi ha già raccolto i precedenti film e vuole completare la propria collezione con una tiratura specifica. Da verificare: la dicitura 3.0+1.11, il formato Blu-ray e la presenza dei due dischi. Non va confusa con le pubblicazioni DVD o con altre versioni del film. Cerca Evangelion 3.0+1.11 First Press su Amazon.it Per capire come si collegano la serie televisiva e i film potete leggere anche il nostro approfondimento sulle differenze tra Evangelion, i film e Rebuild.

19. Conan, il ragazzo del futuro – 45th Anniversary 4K Edition Prezzo Dynit: da 99,99 € a 79,99 €. Per chi ama il cinema e l’animazione di Hayao Miyazaki, questa edizione è una delle più interessanti del catalogo Dynit. La 45th Anniversary 4K Edition comprende l’intera serie di Conan, il ragazzo del futuro, con tutti i 26 episodi distribuiti su 4 dischi 4K Ultra HD e 4 Blu-ray. È un cofanetto destinato soprattutto a chi desidera conservare un grande classico dell’animazione giapponese in un’edizione di pregio. Da verificare: la dicitura 45th Anniversary 4K Edition. Esistono anche versioni Blu-ray e DVD standard con un prezzo diverso. Cerca Conan, il ragazzo del futuro 4K Anniversary su Amazon.it

20. Goblin Slayer II – Limited Edition Box Prezzo Dynit: da 44,99 € a 35,99 €. Chiudiamo la selezione principale con la seconda stagione di Goblin Slayer, proposta da Dynit in un Limited Edition Box da 3 DVD contenente gli episodi dall’1 al 12. È una scelta per gli appassionati del fantasy più cupo, delle avventure ispirate ai giochi di ruolo e delle serie che non rinunciano a combattimenti e atmosfere dure. Per chi possiede già la prima stagione, questa edizione permette di continuare la raccolta mantenendo il formato fisico. Da verificare: la dicitura Goblin Slayer 2 Limited Edition e i tre DVD. Non è un cofanetto dell’intera saga. Cerca Goblin Slayer II Limited Edition su Amazon.it

Come confrontare le offerte Dynit con Amazon senza acquistare l’edizione sbagliata

Il Black Friday può essere una buona occasione per ampliare una collezione di anime, ma quando si parla di limited edition e first press il prezzo non dovrebbe essere l’unico criterio.

Lo sconto del 20% non è necessariamente disponibile su Amazon

Dynit ha annunciato la promozione sul proprio sito e nei negozi fisici aderenti. Amazon può avere prezzi indipendenti, applicare sconti differenti oppure proporre inserzioni di venditori terzi.

Per questo abbiamo inserito collegamenti a ricerche Amazon dedicate alle singole edizioni, senza attribuire al marketplace i prezzi promozionali Dynit.

Controllate sempre il nome completo del cofanetto

La dicitura Limited Edition, First Press o Collector’s Edition può identificare una confezione precisa. Due prodotti che contengono gli stessi episodi potrebbero avere packaging, supporti o materiali aggiuntivi differenti.

Nel caso di Dragon Ball Z, per esempio, bisogna distinguere i grandi Limited Box-Set da 21 Blu-ray dai cofanetti più piccoli venduti separatamente.

Blu-ray, DVD e 4K non sono intercambiabili

Alcune delle nostre proposte comprendono soltanto DVD; altre sono in Blu-ray, mentre Conan, il ragazzo del futuro è disponibile anche in una specifica edizione 4K.

Il supporto deve essere compatibile con il lettore utilizzato, e nel caso dei prodotti da collezione bisogna verificare anche le tracce audio e i sottotitoli.

Attenzione alla disponibilità delle prime tirature

Una first press può diventare più difficile da reperire, ma ciò non significa che ogni inserzione abbia automaticamente un valore superiore.

Quando si acquistano prodotti fuori produzione o confezioni particolari, conviene controllare che siano nuovi e sigillati, che l’eventuale contenuto aggiuntivo sia presente e che il prezzo non sia gonfiato artificialmente.

Black Friday Dynit 2026: le domande più frequenti

Quanto dura il Black Friday anime Dynit?

La promozione ufficiale annunciata il 23 novembre 2026 è valida fino al 6 dicembre 2026.

Quali prodotti sono scontati del 20%?

L’iniziativa riguarda il catalogo anime Blu-ray e DVD Dynit aderente, con esclusione delle ultime uscite. Bisogna verificare lo sconto sulla scheda del singolo prodotto.

Gli sconti valgono anche per i cofanetti limitati?

Sì, diverse Limited Edition e First Press risultano incluse nel catalogo promozionale. Le venti proposte di questa guida sono state selezionate proprio privilegiando questo tipo di prodotto.

Amazon applica lo stesso sconto di Dynit?

Non necessariamente. Amazon ha prezzi e disponibilità indipendenti. I collegamenti presenti nella guida servono a confrontare le inserzioni, non a garantire che il prezzo promozionale Dynit sia replicato.

Conviene acquistare una Limited Edition soltanto perché è scontata?

No. Una limited edition ha senso soprattutto se si desidera davvero la serie, il formato e la confezione proposta. Prima di acquistare conviene controllare i contenuti e confrontare il prezzo finale.

Black Friday Dynit 2026: quali cofanetti scegliere?

Fra tutte le proposte, i grandi Limited Box-Set di Dragon Ball e Dragon Ball Z sono quelli che offrono il risparmio nominale più elevato nella nostra selezione, ma richiedono anche la spesa maggiore.

Per chi preferisce cofanetti di fascia intermedia, Fullmetal Alchemist: Brotherhood Gate of Truth, Bleach e le Limited Edition di Demon Slayer permettono di concentrarsi su serie molto conosciute senza affrontare il costo dei grandi box di Dragon Ball.

Chi cerca invece un film da collezionare può valutare Weathering with You nella Collector’s Edition limitata e numerata, Evangelion 3.0+1.11 oppure uno dei due lungometraggi di Sword Art Online Progressive.

La cosa più importante è scegliere un’edizione che corrisponda davvero alla propria collezione, anziché acquistare soltanto perché il prezzo appare conveniente.

La promozione ufficiale termina il 6 dicembre 2026. Prima di acquistare, conviene sempre verificare che il prodotto desiderato sia ancora disponibile e che lo sconto risulti applicato nel carrello.

E voi quale cofanetto vorreste aggiungere alla vostra collezione? Preferite le grandi limited edition di Dragon Ball o le edizioni speciali dedicate ai film anime?

Altre tre edizioni da collezione da tenere d’occhio Oltre alle venti proposte principali, il catalogo Dynit comprende anche altre edizioni particolari con sconto del 20%, adatte a gusti differenti. She and Her Cat: Everything Flows – Limited Edition Blu-ray + DVD: prezzo Dynit da 24,99 € a 19,99 €. Una piccola storia delicata legata all’universo creativo di Makoto Shinkai. Cerca la Limited Edition su Amazon.it.

prezzo Dynit da 24,99 € a 19,99 €. Una piccola storia delicata legata all’universo creativo di Makoto Shinkai. Cerca la Limited Edition su Amazon.it. Kemono Jihen – Limited Edition Box-Set, 3 DVD: prezzo Dynit da 29,99 € a 23,99 €. Una proposta per chi ama le serie soprannaturali, i misteri e gli yokai. Cerca il cofanetto su Amazon.it.

prezzo Dynit da 29,99 € a 23,99 €. Una proposta per chi ama le serie soprannaturali, i misteri e gli yokai. Cerca il cofanetto su Amazon.it. Prison School #01 – Edizione limitata e numerata: prezzo Dynit da 14,99 € a 11,99 €. Il primo volume raccoglie gli episodi 1–4 ed è identificato come edizione con Blu-ray, DVD e collector’s box. Cerca Prison School Limited Edition su Amazon.it. I prezzi riportati sono quelli rilevati nel catalogo Dynit e possono variare. I collegamenti Amazon sono ricerche di confronto: lingua, formato, confezione e disponibilità vanno controllati nella singola inserzione.