Fullmetal Alchemist: perché esistono due anime con storie diverse?

Stessi fratelli, stessa armatura, lo stesso terribile errore da cui comincia tutto: eppure Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood raccontano due storie diverse. Non si tratta di una prima e di una seconda stagione. Sono due adattamenti del manga di Hiromu Arakawa, realizzati in momenti differenti e con percorsi narrativi distinti.

La risposta più breve è questa: la serie del 2003 sviluppa una propria storia, mentre Brotherhood segue la vicenda del manga fino alla sua conclusione. Per scegliere quale guardare, però, vale la pena capire come si è arrivati a questa situazione e perché passare da un anime all’altro a metà non è una buona scorciatoia.

La risposta in breve Fullmetal Alchemist del 2003: 51 episodi, una storia che si allontana dal manga e prosegue nel film Il conquistatore di Shamballa.

51 episodi, una storia che si allontana dal manga e prosegue nel film Il conquistatore di Shamballa. Fullmetal Alchemist: Brotherhood: 64 episodi, un nuovo adattamento che riparte dall’inizio e segue la storia principale di Hiromu Arakawa.

64 episodi, un nuovo adattamento che riparte dall’inizio e segue la storia principale di Hiromu Arakawa. Non è necessario vedere il primo per capire il secondo. Entrambe le serie introducono Edward, Alphonse e il loro mondo.

Entrambe le serie introducono Edward, Alphonse e il loro mondo. Se volete conoscere la storia del manga attraverso l’anime, iniziate da Brotherhood. La versione del 2003 resta un’esperienza diversa da recuperare separatamente.

Perché esistono due anime di Fullmetal Alchemist?

Quando il primo anime debuttò in Giappone, nell’ottobre 2003, il manga di Hiromu Arakawa era ancora in corso. La pubblicazione era cominciata nel 2001 e sarebbe terminata soltanto nel 2010: la serie televisiva non aveva quindi a disposizione l’intero racconto da adattare.

La versione del 2003 costruì una propria direzione narrativa, utilizzando personaggi e premesse del manga per sviluppare una storia autonoma. Non cambia soltanto l’ultima puntata: le differenze coinvolgono progressivamente il funzionamento del mondo, gli antagonisti e il significato di alcuni eventi.

Per confrontare le due interpretazioni con l’opera originale, potete cercare Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 1 in italiano su Amazon, pubblicato da Planet Manga e identificato dall’ISBN 9788891285089.

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Un particolare importante: anche Brotherhood iniziò quando il manga non era ancora concluso. Il secondo anime partì nell’aprile 2009, ma arrivò al traguardo nel 2010, nello stesso anno della conclusione del fumetto. Sarebbe quindi impreciso dire che venne realizzato soltanto dopo la fine del manga.

Fullmetal Alchemist del 2003: gli stessi protagonisti, un altro percorso

La prima serie in breve Trasmissione originale: 2003–2004.

2003–2004. Episodi: 51.

51. Studio: Bones.

Bones. Regia: Seiji Mizushima.

Seiji Mizushima. Struttura della serie: Shō Aikawa.

Shō Aikawa. Proseguimento cinematografico: Il conquistatore di Shamballa.

La premessa è quella conosciuta: Edward e Alphonse Elric tentano una trasmutazione umana e ne pagano un prezzo terribile. La loro ricerca di un modo per recuperare ciò che hanno perso diventa il motore dell’avventura.

Nella versione del 2003, tuttavia, questa ricerca conduce verso rivelazioni e conflitti propri dell’adattamento. Alcuni personaggi assumono ruoli differenti e questioni centrali, come la natura degli Homunculus, ricevono spiegazioni diverse da quelle sviluppate nel manga.

La si può apprezzare come una lettura alternativa dello stesso punto di partenza. Il suo interesse non dipende dal riprodurre fedelmente ogni passaggio del fumetto: nasce anche dalle scelte con cui rielabora il dolore, la responsabilità e le conseguenze delle azioni dei fratelli.

Visual promozionale della serie del 2003. Fonte: sito ufficiale Bones.

Brotherhood: un nuovo inizio, non una seconda stagione

Brotherhood in breve Trasmissione originale: 2009–2010.

2009–2010. Episodi: 64.

64. Studio: Bones.

Bones. Regia: Yasuhiro Irie.

Yasuhiro Irie. Struttura della serie: Hiroshi Ōnogi.

Hiroshi Ōnogi. Rapporto con il manga: ne segue la storia principale e la conclusione.

Brotherhood ricomincia la storia di Edward e Alphonse. Non presuppone che abbiate visto i 51 episodi precedenti e non riprende il finale della serie del 2003.

Il rapporto con il fumetto è più stretto, ma questo non significa che ogni capitolo venga riprodotto senza modifiche. Restano le normali scelte di un adattamento: scene condensate, passaggi riorganizzati e materiale originale. Il punto è che la direzione complessiva del racconto è quella di Arakawa.

Il regista Yasuhiro Irie ha spiegato di avere lavorato prendendo il manga come riferimento principale. È una distinzione utile anche per chi arriva oggi alla serie: Brotherhood va considerato un racconto completo, non un insieme di correzioni da aggiungere al primo anime.

Visual promozionale di Brotherhood. Fonte: sito ufficiale Bones.

Da quale episodio le due storie diventano diverse?

La tentazione è cercare un numero preciso: guardare la prima serie fino a un certo episodio e poi continuare con Brotherhood. È una soluzione che sconsigliamo, perché le differenze non iniziano tutte nello stesso momento.

Già nelle parti che condividono eventi e personaggi cambiano il ritmo, alcuni dettagli e la preparazione degli sviluppi successivi. Quando la versione del 2003 prende più nettamente la propria strada, ha già costruito una continuità diversa.

Saltare da una serie all’altra rischia quindi di mescolare spiegazioni incompatibili o di far perdere informazioni importanti. Conviene iniziare ciascun anime dal suo primo episodio, anche quando alcune vicende sembrano familiari.

È un buon esempio di come adattare un’opera non significhi sempre ripeterla nello stesso modo. Un confronto diverso, ma altrettanto interessante, è quello che abbiamo affrontato spiegando perché il film di Ken il Guerriero racconta una storia diversa dall’anime.

Quale guardare prima? E quando vedere i film?

La scelta dipende soprattutto da ciò che cercate. Non occorre completare entrambe le serie per comprenderne una, e non esiste l’obbligo di partire dalla più vecchia.

Voglio conoscere la storia del manga Iniziate da Fullmetal Alchemist: Brotherhood e seguite i suoi 64 episodi. È il percorso più diretto per conoscere in animazione la vicenda principale ideata da Hiromu Arakawa. Il film La sacra stella di Milos, uscito nel 2011, è un’avventura laterale: non continua il finale di Brotherhood e non serve per comprenderne la conclusione. Potete recuperarlo successivamente come contenuto aggiuntivo.

Voglio scoprire la prima interpretazione animata Guardate i 51 episodi di Fullmetal Alchemist del 2003, poi il film Il conquistatore di Shamballa, uscito nel 2005. In questo caso il collegamento è diretto: il lungometraggio prosegue la storia di quella serie. Se vorrete passare a Brotherhood, ricominciate dal suo primo episodio, considerandolo un nuovo adattamento.

Chi vuole confrontare entrambe le versioni può seguire l’ordine di uscita: prima la serie del 2003 e Shamballa, poi Brotherhood. È una scelta interessante per osservare due interpretazioni degli stessi protagonisti, ma non è un requisito per apprezzare la storia.

Manga e cofanetti: come evitare di comprare la versione sbagliata

Il nome Fullmetal Alchemist compare su prodotti diversi: prima dell’acquisto controllate sempre titolo completo, numero di episodi, lingua e contenuto della confezione. Un’immagine di Edward e Alphonse, da sola, non basta a distinguere le due serie.

Per il manga: l’opera originale comprende 27 volumi, mentre l’edizione italiana Ultimate Deluxe è articolata in 18. La numerazione non corrisponde volume per volume: per completare una raccolta, mantenete la stessa edizione.

l’opera originale comprende 27 volumi, mentre l’edizione italiana Ultimate Deluxe è articolata in 18. La numerazione non corrisponde volume per volume: per completare una raccolta, mantenete la stessa edizione. Per l’anime del 2003: cercate l’indicazione dei 51 episodi. Dynit ha annunciato The Gate of Alchemist TV Series Box Set per il 2 dicembre 2026, con Blu-ray, DVD e un Graphic Art Book. Potete confrontare le inserzioni cercando Fullmetal Alchemist The Gate of Alchemist su Amazon.

cercate l’indicazione dei 51 episodi. Dynit ha annunciato The Gate of Alchemist TV Series Box Set per il 2 dicembre 2026, con Blu-ray, DVD e un Graphic Art Book. Potete confrontare le inserzioni cercando Fullmetal Alchemist The Gate of Alchemist su Amazon. Per Brotherhood: controllate che compaia esplicitamente questo sottotitolo e verificate se la confezione includa tutti i 64 episodi oppure soltanto una parte. Potete partire dalla ricerca dei cofanetti Fullmetal Alchemist: Brotherhood su Amazon.

The Gate of Alchemist e The Gate of Truth non sono lo stesso cofanetto: il primo identifica la nuova proposta dedicata alla serie del 2003, mentre il secondo è il nome utilizzato da Dynit per un’edizione di Brotherhood. Disponibilità e condizioni delle singole inserzioni vanno controllate al momento dell’acquisto.

Se preferite lo streaming, consultate anche la nostra guida alle piattaforme per vedere anime, verificando poi nel catalogo del servizio scelto la presenza della serie esatta e delle lingue desiderate.

La differenza decisiva rimane narrativa: Brotherhood permette di seguire il percorso del manga; Fullmetal Alchemist del 2003 mostra come gli stessi protagonisti possano sostenere un’altra storia. Scegliere il primo non rende inutile il secondo: basta affrontarli come due racconti distinti.

Tre proposte per continuare con Fullmetal Alchemist Per approfondire il confronto o completare la visione, questi sono i collegamenti più pertinenti. Controllate sempre lingua, formato e contenuto dell’edizione. Il manga in italiano: cercate i volumi di Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition per leggere la storia originale, mantenendo la stessa collana se avete già iniziato la raccolta.

cercate i volumi di Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition per leggere la storia originale, mantenendo la stessa collana se avete già iniziato la raccolta. Il conquistatore di Shamballa: è il film da vedere dopo la serie del 2003. Potete cercare l’edizione Dynit di Shamballa in 4K, annunciata per il 2 dicembre 2026. Verificate che l’inserzione corrisponda al formato desiderato.

è il film da vedere dopo la serie del 2003. Potete cercare l’edizione Dynit di Shamballa in 4K, annunciata per il 2 dicembre 2026. Verificate che l’inserzione corrisponda al formato desiderato. La sacra stella di Milos: un’avventura aggiuntiva, distinta dalla conclusione della storia principale. Anche per questo film Dynit ha annunciato un’edizione 4K per il 2 dicembre 2026: potete cercare La sacra stella di Milos su Amazon, controllando data e caratteristiche del prodotto.