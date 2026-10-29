Bleach ha ispirato Demon Slayer e Jujutsu Kaisen: Tite Kubo ne parla

La serie televisiva di Bleach si è conclusa, dopo oltre 20 anni, con la fine dell’arco narrativo della Guerra dei Mille Anni. L’ultima parte è stata pubblicata nel palinsesto dell’estate 2026, arrivando al traguardo finale dopo un lungo rinvio.

Inserito nel novero dei cosiddetti Big Three di Shonen Jump, insieme a One Piece e Naruto, Bleach è sempre stato considerato uno dei franchise più iconici di sempre. Ciononostante, per quanto riguarda l’anime, studio Pierrot ha impiegato circa un decennio prima di tornare con l’adattamento dell’arco della Guerra dei Mille Anni.

L’arco conclusivo della storia principale è stato suddiviso in quattro parti, tutte caratterizzate da un’animazione di livello qualitativo nettamente superiore rispetto al passato, da un ritmo più incalzante e da scene inedite. Sebbene sia più breve rispetto ai cicli precedenti, questo finale ha risolto le criticità principali della conclusione del manga, portando molti a preferire proprio l’epilogo dell’anime.

Tite Kubo sull’influenza di Bleach su Demon Slayer e Jujutsu Kaisen

Ora che la narrazione si è definitivamente conclusa, Tite Kubo ha parlato di come la sua opera abbia influenzato serie di grande successo come Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, due dei titoli di punta della nuova generazione di Shonen Jump.

In seguito alla conclusione dell’anime, la rivista hypebeast ha pubblicato, nel suo 38° numero, un’intervista al mangaka. Interpellato sull’influenza di Bleach sulla nuova generazione di manga, Kubo ha dichiarato che spesso si dice che i capitani del Gotei 13 abbiano ispirato gli Hashira di Demon Slayer, o che concetti come il Bankai abbiano fornito spunti per alcuni elementi di Jujutsu Kaisen.

E pare che siano stati proprio i mangaka di quelle serie a confessare direttamente di essere stati influenzati da Bleach, quindi si può affermare che esista davvero un’influenza. Tuttavia, secondo Kubo l’influenza non è un fenomeno a senso unico ed è qualcosa che si trasmette da una generazione di autori alla successiva.

Da Saint Seiya al Gotei 13: le influenze passano tra generazioni

Essendo una serie iconica di Shonen Jump che riprende molti dei tropi più diffusi del genere, non sorprende che Bleach abbia ispirato una nuova generazione di manga. Demon Slayer e Jujutsu Kaisen sono le due serie shonen di maggior successo degli ultimi anni, e non è un caso che entrambe traggano ispirazione dalla stessa opera.

Tuttavia, Kubo sottolinea come le influenze si evolvano nel tempo. Proprio come lui, da bambino, si ispirò a Saint Seiya, concependo il Gotei 13 come una sua personale interpretazione dei Cavalieri d’Oro, anche gli autori di Koyoharu Gotōge e Gege Akutami hanno creato le loro versioni del Gotei 13.

Kubo osserva inoltre come questo processo favorisca l’evoluzione della creatività attraverso le generazioni, dando vita a nuove declinazioni delle storie originali.

Per approfondire il successo delle opere citate, potete leggere anche il nostro articolo sui manga più venduti di sempre.