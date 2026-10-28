Bleach, il finale introduce Kazui e Ichika: chi sono i figli di Ichigo e Rukia

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale di Bleach: La Guerra dei Mille Anni.

Dopo oltre 20 anni, la serie televisiva di Bleach è giunta al termine con l’uscita dell’episodio conclusivo che ha svelato il salto temporale di Ichigo. Bleach: La Guerra dei Mille Anni è tornato questo mese con gli ultimi due episodi, dopo un’inaspettata interruzione della produzione, e il penultimo episodio ha segnato la fine del lungo scontro con Yhwach, sconfitto simultaneamente in tutti e tre i regni.

Bleach: La Guerra dei Mille Anni si è concluso con l’episodio finale dell’intera serie, rivelando un salto temporale di dieci anni dopo la battaglia contro Yhwach. Adattando i capitoli conclusivi del manga di Tite Kubo, l’anime introduce ufficialmente Kazui Kurosaki e Ichika Abarai, figli rispettivamente di Ichigo e Rukia che nel frattempo hanno formato le proprie famiglie.

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Bleach: il salto temporale e le famiglie di Ichigo e Rukia

Il cinquantesimo episodio di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, intitolato “Death & Strawberry“, è ambientato dieci anni dopo lo scontro con Yhwach. I tre regni vivono ora in pace e i personaggi hanno proseguito con le proprie vite. Rukia è stata nominata nuovo capitano della Tredicesima Compagnia, con Renji nel ruolo di suo luogotenente. Inoltre si scopre che i due hanno intrapreso una relazione sentimentale e hanno avuto una figlia, Ichika, divenuta a sua volta una cadetta tra gli Shinigami. Quanto a Ichigo, ha trovato la serenità, prendendo in gestione la clinica del padre insieme alla propria famiglia.

Ichigo e Orihime si sono sposati e hanno avuto un figlio di nome Kazui. Proprio come i suoi genitori, Kazui possiede una spiccata predisposizione a vedere i fantasmi, ma è possibile che il suo potere sia intrinsecamente superiore a quello di entrambi i genitori. Nell’episodio, il ragazzo riesce a neutralizzare in un istante gli ultimi residui del potere di Yhwach e si rivela essere, a sua volta, uno Shinigami. Questo coglie di sorpresa persino Ichika, dato che, verso la conclusione dell’episodio finale, Kazui dimostra di saper evocare il proprio potere a suo piacimento.

La storia di Bleach può continuare dopo il finale?

Nonostante questo sia l’episodio finale dell’anime, la storia della serie nata dal genio di Tite Kubo non finisce qui. Qualche anno fa, il mangaka stesso è tornato a lavorare al franchise con un one-shot, realizzato per celebrare l’anniversario del manga, ambientato dopo gli eventi dell’episodio finale. Qualora il team di produzione decidesse di realizzare ulteriori episodi dell’anime in futuro, questo one-shot offrirebbe un terreno tutto nuovo da esplorare.

Per ripercorrere un’altra delle novità introdotte nella parte conclusiva dell’adattamento, potete leggere il nostro approfondimento sulla forma Blood Chains di Ichigo in Bleach TYBW.

Tre idee per continuare a esplorare il mondo di Bleach Dal manga agli oggetti da esposizione, ecco alcune ricerche utili per chi vuole ritrovare i personaggi della serie anche dopo il finale. Ripartire dal manga: confrontate le proposte per Bleach volume 1 in italiano, controllando la collana e il formato prima di iniziare la raccolta.

confrontate le proposte per Bleach volume 1 in italiano, controllando la collana e il formato prima di iniziare la raccolta. Un’altra opera di Tite Kubo: potete cercare Burn the Witch nell’edizione italiana. È una lettura collegata all’autore, non il seguito del finale di Bleach.

potete cercare Burn the Witch nell’edizione italiana. È una lettura collegata all’autore, non il seguito del finale di Bleach. Ichigo da esporre: consultate le figure Banpresto Solid and Souls di Ichigo Kurosaki, verificando modello, dimensioni e produttore indicati nella scheda.