Aikatsu Stars! Hoshiboshi no Progress: il film arriva il 22 gennaio 2027

Per chi aspettava notizie su Aikatsu Stars! Hoshiboshi no Progress, il momento è arrivato, in quanto il film ha finalmente una data (e anche un trailer da guardare subito). Debutterà nelle sale giapponesi il 22 gennaio 2027, come annunciato da Bandai Namco Pictures durante il fan meeting di Ikebukuro (svoltosi il 17 ottobre).

Il progetto era stato presentato il 3 luglio 2026, durante il revival del film del 2016 (Anniversary Stars) proiettato in 70 cinema giapponesi (per tre settimane). In quell’occasione era stato indicato soltanto l’inizio della primavera 2027.

Dietro la produzione ritroviamo parte dello staff della serie televisiva, ossia Teruo Sato è il regista, Yuko Kakihara firma la sceneggiatura (ruolo che aveva già nell’anime) e Yukiko Aikei si occupa del character design. Il film è pianificato, prodotto e distribuito da BN Pictures (il marchio con cui opera Bandai Namco Pictures), su idea originale di Bandai.

La storia riparte da Yume Nijino e dalle sue compagne, ormai vicine al diploma. Elza della Neo Venus Ark invita il gruppo a esibirsi al Venus Jamboree, un grande live che riunisce le migliori idol del mondo. Nel frattempo, una misteriosa nave passeggeri chiamata Petit Venus Ark compare davanti alle ragazze. Tra una prova e l’altra, ognuna dovrà confrontarsi con i propri sogni (e con la strada da scegliere) senza smettere di vivere l’Aikatsu!, ossia l’attività da idol.

Tra i membri del cast figurano Miyu Tomita (Yume Nijino), Ayaka Asai (Laura Sakuraba), Yume Miyamoto (Mahiru Kasumi), Minami Tsuda (Hime Shiratori), Sumire Morohoshi (Tsubasa Kisaragi) e Azusa Tadokoro (Yuzu Nikaido). Elza Forte ha invece la voce di Yoko Hikasa.

Il trailer contiene anche la prima anteprima del tema principale, “Five stars”, cantato da Sena, Rie, Miki, Nanase e Kana (testo di Miho Karasawa con musica e arrangiamento di Kenichi Nagahashi). La sigla finale sarà invece “Anata e”, con musica e arrangiamento di Tomohiro Akiura.

Per quanto riguarda i biglietti, dal 23 ottobre parte la vendita della seconda serie di Mubichike (le carte per la prevendita) al prezzo di 1.600 yen (tasse incluse). Chi le acquista riceve un set di cinque cartoline, in tre varianti casuali, fino a esaurimento scorte. La prima serie, in vendita dal 3 luglio, includeva una cartellina trasparente formato A5 con l’illustrazione di Yume.

Ricordiamo che l’anime di Aikatsu Stars! è andato in onda su TV Tokyo e sulle emittenti affiliate da aprile 2016 a marzo 2018, per un totale di 100 episodi.

Per approfondire la serie televisiva, potete cercare l’Aikatsu Stars! Official Complete Book su Amazon, pubblicato da Gakken e identificato dall’ISBN 9784056114232. Il volume raccoglie una guida alla storia, presentazioni dei personaggi, interviste e illustrazioni: si tratta di un’edizione in lingua giapponese, dedicata alla serie TV e non al nuovo film. Controllate disponibilità, condizioni della copia e costi di spedizione prima dell’acquisto.

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Infine, non risultano annunci su una distribuzione internazionale, su una piattaforma di streaming o su un’edizione italiana.

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