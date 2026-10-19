Bleach, l’episodio 49 cambia lo scontro finale con Yhwach rispetto al manga

La quarta parte della stagione finale dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, intitolata The Calamity, si prepara a tornare con il primo dei due episodi conclusivi e la nuova sinossi offre un’anticipazione degli eventi. La Guerra dei Mille Anni è tornata all’inizio di quest’estate con la sua quarta e ultima stagione, che tuttavia ha subito un imprevisto ritardo di un mese prima del rilascio degli ultimi due episodi.

Con il debutto, questa settimana, del penultimo episodio di The Calamity dopo la pausa, il franchise ha diffuso le prime immagini dell’episodio 49. La sinossi, che anticipa lo scontro finale contro Yhwach, delinea una battaglia su vasta scala che coinvolge numerosi personaggi. Si tratta di una deviazione significativa rispetto a come gli eventi si sono svolti nel manga di Tite Kubo.

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L’episodio 49 di Bleach: La Guerra dei Mille Anni debutterà ufficialmente lunedì 19 ottobre. Come indicato sul sito ufficiale dell’anime, il penultimo episodio della serie si intitola “The Blade” e riprende esattamente dal colpo di scena precedente, con Yhwach che invade tutte e tre le regioni principali seguendo il suo piano di conquista. La sinossi è la seguente:

“Trascendendo le dimensioni, Yhwach appare simultaneamente nella Soul Society, nel Mondo Umano e nell’Hueco Mundo, dichiarando il suo intento di ridurre il mondo al nulla e di crearne uno nuovo, privo della “paura della vita” o della “paura della morte. Tuttavia, Ichigo, che è risorto dagli abissi della disperazione, e i suoi alleati, tra cui Shinigami e Arrancar, non hanno ancora rinunciato a questo mondo. In ognuno dei tre regni ha inizio l’ultima, sanguinosa battaglia contro Yhwac” . Da quello che si legge, è chiaro che gli eventi che saranno presentati nell’anime si allontanano da quelli del manga.

Infatti, lo scontro finale con Yhwach occupa appena una decina di pagine nel manga, senza un’invasione simultanea di tutti e tre i mondi. Il trailer precedentemente pubblicato e le prime immagini diffuse suggeriscono inoltre il coinvolgimento di altri personaggi nel tentativo di respingere Yhwach, un altro elemento assente nel manga.

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