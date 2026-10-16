I Got a Cheat Skill in Another World 2: uscita a gennaio 2027, trailer e nuovo cast

Novità per un nuovo attesissimo ritorno anime: I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too arriverà a gennaio 2027. Assieme all’annuncio, pubblicati un trailer e la conferma di due nuove doppiatrici. Stiamo parlando, per chi non le conoscesse, di Ikumi Hasegawa e Sora Amamiya.

Chi desidera conoscere l’opera originale può cercare il primo volume della light novel di I Got a Cheat Skill in Another World, pubblicato in inglese da Yen Press.

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In aggiunta, il primo video promozionale è disponibile sul sito ufficiale dell’anime, . Qui è stata pubblicata anche una nuova immagine promozionale.

Nel frattempo, non è ancora stato comunicato il giorno esatto di uscita né è stato annunciato il numero degli episodi.

Ikumi Hasegawa interpreterà Iris Knowblade. Di chi si tratta? È una combattente dal carattere forte e determinato. Mentre Sora Amamiya sarà invece Mai Kagurazaka. Quest’ultima è una ragazza misteriosa che indossa abiti da sacerdotessa e nasconde un lato timido e premuroso. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere l’annuncio ufficiale dedicato alle nuove doppiatrici e ai personaggi.

La storia segue Yuya Tenjo. Egli è un ragazzo vittima di bullismo che scopre una porta capace di collegare il mondo reale a un universo fantasy.

Grazie ai poteri ottenuti in questo mondo, il giovane passa così dall’essere emarginato a diventare una persona completamente diversa. Intanto, cerca di gestire le nuove opportunità e i cambiamenti nei rapporti con chi lo circonda.

L’anime non è propriamente originale, in quanto è tratto dalle light novel scritte da Miku e illustrate da Rein Kuwashima, pubblicate in Giappone da KADOKAWA sotto l’etichetta Fujimi Fantasia Bunko.

Per chi preferisce i fumetti alle light novel, è disponibile anche l’adattamento manga in inglese pubblicato da Yen Press, con disegni di Kazuomi Minatogawa. È possibile cercare il primo volume del manga di I Got a Cheat Skill in Another World su Amazon.it.

Per chi non conoscesse l’opera, facciamo un riepilogo. Il primo volume giapponese è uscito nel dicembre 2018. Dopo la pubblicazione c’è stato un grande successo, al punto che sono stati pubblicati numerosi volumi ed, infine, un adattamento manga.

La prima stagione aveva già attirato l’attenzione degli appassionati di anime isekai: su MangaForever ne avevamo parlato nell’articolo dedicato agli anime della primavera 2023 e ai doppiaggi annunciati da Crunchyroll.

Se volete approfondire la storia e le pubblicazioni originali, consultate la pagina ufficiale di Fujimi Fantasia Bunko e la scheda del primo volume sul sito KADOKAWA. Ricordiamo, inoltre, che la prima stagione è disponibile sulla pagina della serie su Crunchyroll. Per quanto riguarda l’Italia, purtroppo, non ci sono ancora notizie sulla data d’uscita. Per finire, vi invitiamo a leggere questo articolo di MangaForever sugli anime annunciati per il doppiaggio italiano.

Per chi segue anche altri anime isekai, su MangaForever è disponibile inoltre un approfondimento sul trailer della terza stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.