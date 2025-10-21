Dragon Ball: Bandai Namco anticipa un nuovo videogioco

Dragon Ball è tra i franchise shonen più importanti a livello mondiale che tutt’oggi continua a intrattenere generazioni di fa non solo attraverso il manga e l’anime ma anche con i videogiochi. Il capitolo videoludico più recente è Dragon Ball: Sparking! Zero ma Bandai Namco ha anticipato un nuovo gioco del franchise annunciandone la data di presentazione.

Nell specifico, Bandai Namco ha annunciato che presenterà un nuovo gioco in occasione del Dragon Ball Genkidamatsuri previsto per il 25 gennaio dell’anno prossimo, ma non si conoscono altre informazioni legate al nuovo progetto videoludico.

Fino ad allora, tutti i fan di Dragon Ball hanno letteralmente l’imbarazzo della scelta considerando che Sparking! ZERO è uscito l’anno scorso e FighterZ è ancora in fase di aggiornamento. Un nuovo RPG open-world nello stile di Kakarot potrebbe essere possibile, visto il tempo trascorso dalla sua uscita e il successo ottenuto. Potrebbe anche trattarsi di un sequel, se si considera che sono passati nove anni da Dragon Ball Xenoverse 2, quindi Bandai Namco potrebbe pensare a Xenoverse 3.

I giochi di Xenoverse hanno sempre venduto bene e naturalmente c’è sempre la possibilità che si tratti di qualcosa di completamente nuovo. Dopo le indiscrezioni, è stato recentemente annunciato un nuovo gioco per dispositivi mobili, quindi i fan possono presumibilmente supporre che questo misterioso progetto sia qualcosa di molto più ambizioso.

Dopo i quarant’anni dal debutto del manga su Weekly Shonen Jump celebrati l’anno scorso, l’anno prossimo toccherà alla serie televisiva. Di conseguenza si potrebbe supporre che Bandai Namco stia preparando qualcosa sul fronte dei videogiochi in concomitanza con quello che sarà senza dubbio un anno importante per la serie. Chiaramente si tratta di un’ipotesi ma l’anticipazione di Bandai Namco fa ben sperare.

Al momento sia il manga che l’anime del franchise sono fermi dopo la tragica scomparsa del compianto Akira Toriyama. Prima di questo evento completamente inaspettato, il manga di Dragon Ball Super stava adattando gli eventi del film Super Hero e ora i lettori sperano che Toyotaro porti avanti la storia di Goku e dei Guerrieri Z, dopo il clamoroso ritorno di Freezer e della sua nuova trasformazione.