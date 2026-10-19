Black Clover: Asta mostra finalmente la Devil Union nell’anime

Dopo cinque anni di attesa, il nuovo episodio di Black Clover ha finalmente mostrato sul piccolo schermo la forma più potente di Asta. La narrazione riprende esattamente da dove si era interrotta, con Asta e i suoi compagni impegnati in scontri decisivi contro la Triade Oscura del Regno di Spade. Mentre gli altri Cavalieri Magici si trovano in un’altra regione, Asta è rimasto indietro per perfezionare il suo nuovo potenziamento.

In Black Clover, un gigantesco demone è apparso per attaccare il Regno del Trifoglio, lasciando i presenti in estrema difficoltà a causa dell’enorme divario di forza. Fortunatamente, entra in scena Asta, che sfoggia una versione quasi pienamente padroneggiata della sua trasformazione, la “Unione del Diavolo”, sviluppata insieme a Liebe.

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Nell’episodio si assiste all’assalto del Regno del Trifoglio ma i Cavalieri Magici presenti non riescono a infliggere alcun danno significativo al nemico. Anche l’Imperatore Magico, attualmente indebolito, non è in grado di intervenire efficacemente. Per fortuna, arriva Asta che grazie alla sua nuova forma riesce a sconfiggere il nemico con alcuni colpi ben assestati. Si tratta della trasformazione che Asta ha perfezionato insieme a Liebe durante l’addestramento con Nacht.

La “Unione del Diavolo” è la forma che i fan di Black Clover attendevano di vedere animata sul piccolo schermo fin dall’inizio dell’addestramento di Asta mostrato verso la fine della prima stagione dell’anime, nel 2021.

Proprio come Nacht è in grado di fondere i propri poteri con quelli dei quattro diavoli con cui ha stretto un patto, anche Asta e Liebe possono ora unire le loro abilità attraverso questa tecnica potente. In questo modo, la potenza della sua anti-magia aumenta notevolmente anche se, al momento, il limite è rappresentato dalla durata. Il protagonista di Black Clover, infatti, può accedervi solo per cinque minuti alla volta, dopodiché la fusione si interrompe. Si tratta comunque di una stima, dato che Asta non sembra tenere il conto del tempo in modo molto preciso.

Detto ciò, questa nuova trasformazione di Asta è anche caratterizzata da un design molto interessante, che la serie mostrerà molto più spesso visto che gli scontri contro la Triade Oscura sono ripresi. Una forma simile è già stata osservata nei membri della Triade Oscura, che sfruttano i propri demoni per accrescere la loro forza.

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