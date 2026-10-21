Happy Kanako’s Killer Life diventa un anime: debutto ad aprile 2027

L’attesa è finita e, finalmente, Happy Kanako’s Killer Life diventerà ufficialmente un anime televisivo, con debutto in Giappone ad aprile 2027.

La serie adatterà l’omonimo manga di Toshiya Wakabayashi, mentre la storia ruota attorno a Kanako Nishino, una giovane impiegata che decide di licenziarsi e cercare qualcosa di meglio per lei. Dopodiché, lei viene assunta da un’azienda specializzata in omicidi su commissione (e, almeno inizialmente, non sembra rendersi pienamente conto di quale tipo di lavoro abbia appena accettato). Inoltre, la ragazza scopre inoltre di possedere un talento inaspettato per il nuovo mestiere.

Ad accompagnarla in questa nuova avventura ci sarà Sakurai, un collega esperto, molto abile nel proprio lavoro e decisamente poco espansivo.

Per quanto riguarda la produzione, l’animazione sarà affidata allo studio Drive, mentre Shinji Takamatsu (Gintama e Grand Blue) si occuperà della regia e della sceneggiatura, mentre il character design e la direzione capo dell’animazione saranno invece curati da Yoshiyuki Okubo.

Per quanto riguarda il cast vocale, abbiamo Hana Tamegai che interpreterà Kanako Nishino, Ryota Suzuki darà voce a Sakurai e Junichi Suwabe presterà la propria voce al presidente dell’agenzia. Per Tamegai si tratterà inoltre del primo ruolo da protagonista in una serie anime televisiva.

Il primo teaser trailer si apre con una scena in stile pubblicità per un’agenzia di collocamento, nella quale compare persino una vera lontra asiatica dalle piccole unghie (un dettaglio piuttosto bizzarro, ma perfettamente in linea con il tono dell’opera). Il filmato mostra poi Kanako mentre lascia il vecchio impiego e si prepara a iniziare la sua nuova carriera, anticipando brevemente il particolare mondo nel quale finirà per lavorare. È stata pubblicata anche una visual promozionale, che ritrae la protagonista durante un colloquio di lavoro decisamente più inquietante del previsto.

Prima dell’adattamento animato, il manga aveva già ispirato una serie live action con Non nel ruolo di Kanako e Taisuke Fujigaya in quello di Sakurai. La storia aveva quindi già raggiunto il pubblico attraverso una versione con attori in carne e ossa (mentre l’anime offrirà ora una nuova interpretazione delle vicende originali).

Infine, per chi volesse conoscere meglio l’opera prima del debutto televisivo può recuperare il manga nell’edizione inglese pubblicata da Seven Seas Entertainment. Tutte le informazioni sui volumi sono disponibili nella pagina ufficiale dedicata a Happy Kanako’s Killer Life.

Per iniziare la lettura potete cercare il primo volume di Happy Kanako’s Killer Life su Amazon, nell’edizione Seven Seas in lingua inglese, identificata dall’ISBN 9781648277986. Prima dell’acquisto controllate lingua, formato e disponibilità nell’inserzione.

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