Grand Blue: annunciata ufficialmente la terza stagione dell’anime

Buone notizie per chi segue Grand Blue. Appena dopo la fine della seconda stagione, andata in onda questa estate 2025, è arrivato l’annuncio che aspettavamo: la terza stagione si farà. E sì, anche stavolta sarà Crunchyroll a portarla in streaming da noi.

Per l’occasione è uscito pure una teaser visual, giusto per stuzzicare un po’ la curiosità. Non male come regalo ai fan, visto che il manga di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka continua a essere super seguito. L’opera è in corso dal 2014 su Good! Afternoon e il volume 25 uscirà in Giappone il 7 ottobre 2025.

Se non la conoscete ancora, la trama segue Iori Kitahara, che dopo il liceo si trasferisce in una città di mare per iniziare l’università. Immaginava una vita fatta di libertà, nuove amicizie e magari qualche storia d’amore, invece si ritrova a vivere sopra al negozio di subacquea dello zio e viene risucchiato nel delirio del club di immersione, dove tra bevute e situazioni assurde non c’è mai pace.

La forza di Grand Blue è proprio questa: un mix di comicità folle, scene universitarie in cui tanti si riconoscono e momenti inaspettati in cui i personaggi crescono davvero. Tra una bevuta di troppo e i tuffi in mare, Iori impara a cavarsela, mentre il pubblico non smette di ridere delle sue disavventure.

Con due stagioni già alle spalle e una terza in arrivo, Grand Blue conferma sempre di più il suo ruolo di commedia cult nel panorama anime. In tanti lo considerano uno dei titoli più divertenti degli ultimi anni, capace di mischiare situazioni assurde e momenti genuinamente toccanti senza mai perdere ritmo. Proprio per questo l’annuncio di una nuova stagione ha generato così tanto entusiasmo: i fan ora non vedono l’ora di scoprire quali follie e avventure attenderanno Iori e i suoi compagni nelle prossime immersioni, immaginando già nuove gag, nuove bevute epiche e la solita dose di caos che da sempre caratterizza la serie.