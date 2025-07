Grand Blue: la seconda stagione finisce online prima del previsto

Una fuga di notizie ha colpito Grand Blue. L’intera seconda stagione dell’anime è stata caricata illegalmente sul web prima della data ufficiale di uscita. I dodici episodi, completi e in alta qualità, sono finiti online e si sono diffusi rapidamente tra i fan, sollevando preoccupazioni sul fronte della distribuzione.

Tutti gli episodi trapelati in una volta

A sorprendere è stata la modalità del leak: non uno o due episodi, ma l’intera stagione. Una situazione piuttosto rara, che ha scatenato discussioni accese sui social e nei forum dedicati. Alcuni utenti hanno cercato di evitare spoiler, mentre altri hanno confermato la presenza dei contenuti in rete. Non è ancora chiaro come sia avvenuta la diffusione, ma si ipotizza un errore interno o un furto digitale.

La conferma della terza stagione

Oltre al leak, un altro dettaglio ha attirato l’attenzione. Alla fine del dodicesimo episodio compare un messaggio chiaro: Grand Blue tornerà con una terza stagione. Anche se non è stato diffuso un annuncio ufficiale da parte dello studio, la presenza di questo teaser lascia pochi dubbi sul fatto che un nuovo ciclo di episodi sia già in produzione o almeno previsto.

Reazioni tra sorpresa e delusione

Molti fan si sono detti entusiasti per la conferma della terza stagione, ma al tempo stesso delusi dal modo in cui è arrivata la notizia. Vedere l’anime diffuso senza autorizzazione toglie parte del piacere dell’attesa e penalizza anche il lavoro di chi lo ha realizzato. C’è chi ha deciso di non guardare gli episodi trapelati e attendere l’uscita ufficiale.

Attesa per una risposta ufficiale

Per ora non ci sono state dichiarazioni da parte dello studio o dei distributori. È probabile che nelle prossime ore arrivino chiarimenti su quanto accaduto e sulle eventuali conseguenze. Intanto, la comunità rimane in attesa di notizie più concrete, soprattutto sulla data ufficiale di uscita.