Grand Blue: svelata la nuova visual per la seconda stagione, in arrivo a luglio

Dopo sei anni di attesa, Grand Blue è pronto a tornare con la sua seconda stagione, la cui messa in onda è prevista per il 7 luglio 2025. In occasione dello Scuba Diving Day giapponese, celebrato il 24 maggio, è stata rilasciata una nuova visual che mostra i protagonisti in spiaggia, pronti per nuove avventure estive.

Un ritorno atteso

La serie, tratta dal manga di Kenji Inoue e Kimitake Yoshioka, riprende le vicende di Iori Kitahara, uno studente universitario che si trasferisce a Izu per frequentare l’università e si ritrova coinvolto nelle folli attività del club di subacquea. La nuova stagione promette di mantenere il tono comico e irriverente che ha caratterizzato la prima.

Cast e produzione

Il cast principale vede il ritorno di Yūma Uchida nel ruolo di Iori Kitahara, Ryōhei Kimura come Kohei Imamura e Chika Anzai nei panni di Chisa Kotegawa. La regia è affidata a Shinji Takamatsu, già regista della prima stagione, mentre l’animazione è curata dallo Studio ZERO-G e dallo Studio Liber.

Colonna sonora

La sigla di apertura, intitolata “Seishun Towa”, è interpretata dal gruppo Shōnan no Kaze in collaborazione con ATARASHII GAKKO!, mentre la ending “Hadaka de Dotsukiai feat. May’n.” è affidata a SEAMO. Entrambe le canzoni sono state presentate nei trailer ufficiali della serie.

Nuovi personaggi

Tra le novità della seconda stagione, l’introduzione di nuovi personaggi come Sakurako Busujima, Shiori Kitahara e Naomi Otoya, che si uniranno al già nutrito cast per arricchire ulteriormente le dinamiche del club di subacquea.

Con il suo mix di comicità, situazioni assurde e momenti toccanti, la seconda stagione di Grand Blue si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate 2025 per gli appassionati di anime. Non resta che attendere il 7 luglio per immergersi nuovamente nelle esilaranti avventure di Iori e compagni.