A Returner’s Magic Should Be Special 2: trailer, storia e streaming

Mancava poco al ritorno di Desir Herrman, il protagonista della serie anime A Returner’s Magic Should Be Special e ora eccolo qui. La seconda stagione ha debuttato ufficialmente il 7 ottobre 2026 in streaming su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone.

Poco tempo fa era stato pubblicato un trailer e una nuova visual di questo nuovo capitolo che con il debutto della sua prima stagione ha riportato il protagonista indietro nel tempo di 13 anni per impedire la distruzione del mondo e la catastrofe dei Mondi dell’Ombra.

Chi desidera conoscere anche la versione a fumetti può cercare i volumi di A Returner’s Magic Should Be Special pubblicati in inglese da Yen Press su Amazon, controllando lingua e formato dell’offerta.

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Per chi non conoscesse l’opera, A Returner’s Magic Should Be Special è una web novel coreana scritta dall’autore Usonan e conosciuta in Patria con il titolo Gwihwanzaui Mabeobeun Teukbyeolhaeya Hamnida. In origine è stata pubblicata sulla piattaforma digitale KakaoPage tra il 2016 e il 2019, e si è conclusa in Corea con un totale di 8 volumi. Nel 2018 nasce l’adattamento Manhwa a colori, disegnato da Wookjakga e serializzato sempre su KakaoPage.

Lo studio di produzione giapponese Arvo Animation, anni dopo ne ha annunciato l’adattamento anime che andrà effettivamente in onda tra ottobre e dicembre del 2023. Con questa seconda stagione però si vuole alzare la posta in gioco. La storia si sposterà dalla narrazione incentrata più sulla vita scolastica ai conflitti veri e propri. Verrano sviluppati i temi centrali, approfondendo così la vera missione di Desir, cioè riscrivere il futuro del mondo. I pericoli che dovrà affrontare per far fronte alla minaccia dei Mondi dell’Ombra andranno di pari passo con il continuo addestramento dei suoi alleati. Inoltre, gli equilibri del party potrebbero essere messi a dura prova dall’arrivo nella squadra di Azest Kingscrown, ex membro d’élite “Blue Moon”.

In Corea il successo dell’opera ha portato la web novel originale a raggiungere decine di milioni di visualizzazioni, e anche il manwha non è da meno. Grazie ai suoi disegni, la serie è considerata una dei pilastri del genere fantasy, subito sotto colossi della portata di Solo Leveling. In Italia nessuna casa editrice ne ha annunciato la pubblicazione, quindi staremo a vedere se qualcuno deciderà di tradurla anche da noi. L’anime invece ha ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida, è considerato infatti un buon anime, nella media, ma con problemi dovuti ad un comparto tecnico altalenante che non tiene il confronto con i disegni della serie originale e ad una narrazione lenta. Staremo a vedere se questa seconda stagione saprà risollevare le sorti di questa storia.

Per iniziare il manhwa dall’inizio, potete cercare A Returner’s Magic Should Be Special, volume 1 in inglese su Amazon, nell’edizione cartacea Yen Press identificata dall’ISBN 9781975341169. Si tratta dell’adattamento a fumetti, non della web novel originale.

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