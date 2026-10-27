Lavora con MangaForever: cerchiamo newser per collaborazioni retribuite

Sei stanco di leggere notizie dagli altri e vuoi iniziare a scriverle tu? Pensi di avere la velocità, la fame di informazioni e il talento per stare sul pezzo nel mondo del fumetto, del cinema, della tecnologia e dei videogiochi? È arrivato il momento di fare sul serio.

MangaForever è alla ricerca di nuove penne affilate e appassionati d’acciaio pronti a entrare nel nostro team. Cerchiamo collaborazioni retribuite per chi ha costanza, tempestività e una vera e propria ossessione per la cultura pop.

🔥 Chi stiamo cercando?

La figura principale che ricerchiamo in questo momento è quella del NEWSER.

Cerchiamo persone specializzate e coperte sui seguenti Settori:

Manga e Case editrici di fumetto italiane

Fumetto Americano (Marvel, DC, Indie)

Fumetto Italiano, Europeo, Sudamericano e Disney

Cultura e curiosità giapponesi

Curiosità Nerd e Geek

Cinema e Serie TV

Videogames tematici e Tecnologia

Giochi da tavolo e carte collezionabili

🎯 Requisiti Fondamentali

Non cerchiamo semplici “spettatori”, ma cacciatori di notizie veloci e precisi. Per candidarti devi possedere tutti i seguenti requisiti:

Maggiore età: Candidatura riservata esclusivamente ai maggiorenni. Serietà e Affidabilità: Rispetto dei tempi, continuità e presenza sul pezzo. Fame di sapere e aggiornamento costante: Devi essere curioso, affamato di novità e sempre in prima linea nel tuo settore di riferimento. Competenze Tecniche: Conoscenza di WordPress, capacità di editing, formattazione dei testi e gestione delle immagini. Inglese Fluente: Ottima comprensione della lingua inglese per la lettura, traduzione e verifica delle fonti straniere in tempo reale. SCRITTURA 100% UMANA (NO AI): Su Manga Forever scriviamo tutti gli articoli rigorosamente a mano. Non vogliamo e non accetteremo mai collaboratori che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per generare o stilare testi. Se usi strumenti automatici per scrivere, questa candidatura non fa per te.

⚠️ ATTENZIONE: Non saranno presi in considerazione tutti coloro che non soddisfano al 100% i requisiti richiesti.

🚀 Come candidarsi SUBITO (Istruzioni per l’invio)

Hai tutte le carte in regola e vuoi metterti in gioco? Non perdere tempo.

Invia subito la tua candidatura attraverso il form a seguire.

❌ COSA NON INVIARE: NON inviarci il tuo Curriculum Vitae. Ci interessano i tuoi testi, la tua velocità e la tua passione, non i format europei di CV.

⚡ Risposta garantita

Se il tuo profilo e i tuoi articoli di prova rispecchieranno i nostri standard, sarai ricontattato a stretto giro per iniziare subito a collaborare con Manga Forever!

Il treno passa ora: accendi la tastiera e fai sentire la tua voce!