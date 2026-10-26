Ultimate Impact: Reborn 1, la recensione: nuove possibilità per l’universo Ultimate

Come avevamo già ampiamente rimarcato nella nostra recensione di Ultimate Universe: Finale, la nuova linea Ultimate ideata da Jonathan Hickman e Deniz Camp non si è affatto conclusa, ma questo non significa che proseguirà in maniera canonica e senza riservare numerose sorprese…

Dal primo numero della miniserie Ultimate Impact: Reborn si evince infatti che gli eventi riguardanti questo nuovo universo saranno insoliti e inaspettati, oltre ad intersecarsi direttamente con la realtà principale di Terra-616. Riallacciandosi all’altra miniserie Ultimate Spider-Man: Incursion, ritroviamo Miles Morales, il giovane Spider-Man di Brooklyn, ancora in possesso delle famigerate “Box di Origine”, ovvero scatole contenenti i poteri mai acquisiti di alcuni supereroi, per volere del malvagio Creatore, il Reed Richards dell’universo Ultimate.

Nonostante le “incursioni” di questo Spidey nell’angosciante mondo del Creatore e la sua nascita nel vecchio universo Ultimate (pre-Secret Wars), adesso la sua casa è nella nostra realtà, per cui sarà lì che lo vedremo agire, e combattere contro la Macchia, un supercriminale di serie C recentemente tornato alla ribalta grazie al lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, dove per l’appunto fronteggiava proprio il Tessiragnatele afroamericano.

La capacità di questo villain di creare innumerevoli portali transdimensionali, in effetti, si presta bene ad una storia che tratta di multiversi e realtà parallele, motivo per cui il sagace Chris Condon (già scrittore del recente Ultimate Wolverine) si servirà di questo bizzarro personaggio, non solo per strizzare l’occhio ai tanti fan del succitato film, ma anche per sparigliare completamente le carte, catapultando le Box di Origine in posti inaspettati, nelle mani di persone del tutto ignare di cosa contengano…!

Assisteremo dunque alla nascita di supereroi (o villain ?) con poteri simili ad altri già conosciuti, ma con attitudini completamente diverse, per cui non ci saranno copie di personaggi esistenti, ma piuttosto qualcosa di nuovo e inesplorato, che potrebbe intraprendere strade particolari o mai percorse, per di più scontrandosi con gli eroi già presenti su Terra-616.

Condon apre quindi un immenso “portale narrativo”, per il momento nella continuity canonica, ma lasciandoci intendere che da Terra-6160 (quella Ultimate) le minacce non tarderanno ad arrivare: un feroce seguace del “Culto di Annihilus” e il suo esercito, infatti, iniziano a farsi strada dalla Zona Negativa, e di sicuro non tarderanno a farsi notare…

Questo primo numero (di cinque) di Ultimate Impact: Reborn, è ovviamente introduttivo, ma in poche pagine Condon riesce comunque a presentarci tutti i protagonisti principali, anche (e soprattutto) quelli “inconsapevoli”, lasciandoci intuire i loro caratteri e i loro tratti distintivi. Al contempo, non manca l’azione e l’adrenalina, come in ogni fumetto supereroistico che si rispetti, con un Miles Morales sempre più sopraffatto dalle responsabilità, costretto a fronteggiare una Macchia disposta a tutto pur di trafugare il suo prezioso carico.

Al tavolo da disegno ritroviamo il bravissimo Stefano Caselli, già artista regolare di Ultimate Black Panther, che anche stavolta riesce a darci prova di tutta la sua abilità nello storytelling, creando sequenze dinamiche e coinvolgenti, con un tratto molto plastico e preciso. Il suo Miles Morales/Spider-Man ha la giusta corporatura, agile e guizzante, non eccessivamente muscolosa, mentre il nuovo villain cosmico Hostilicus è imponente e aggressivo quanto basta per incutere terrore e inquietudine negli occhi del lettore.

Anche sul lato espressivo Caselli non delude, riuscendo a trasmettere in maniera molto chiara e cristallina le emozioni e gli stati d’animo dei vari characters, molti dei quali appaiono qui per la prima volta. Questo grazie a uno stile sostanzialmente realistico, ma allo stesso tempo abbastanza “fumettoso” da enfatizzare, nella giusta misura, le espressioni dei personaggi che rappresenta.

Se avete apprezzato l’originalità di questa nuova linea Ultimate, probabilmente non rimarrete delusi da Ultimate Impact: Reborn, che dovrebbe stuzzicare non poco la vostra curiosità, considerando i nuovi scenari che ci pone davanti, con la nascita di eroi e villain ancora mai visti, e possibili scontri tra realtà.

Sicuramente un preludio più che promettente a quella che sarà la seconda fase dell’universo Ultimate attuale.

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potete cercare i fumetti di Miles Morales pubblicati da Panini. Le diverse serie e raccolte non sono intercambiabili: verificate sempre quali episodi comprende il volume. La linea Ultimate di Jonathan Hickman: per esplorare un altro tassello di questo universo, consultate la ricerca dedicata a Ultimate Spider-Man di Hickman in italiano, distinguendolo dalla serie storica con lo stesso titolo.

per esplorare un altro tassello di questo universo, consultate la ricerca dedicata a Ultimate Spider-Man di Hickman in italiano, distinguendolo dalla serie storica con lo stesso titolo. Miles Morales al cinema: chi ha conosciuto il personaggio attraverso l’animazione può confrontare le edizioni Blu-ray di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Controllate la presenza dell’audio italiano, soprattutto nelle confezioni d’importazione.

chi ha conosciuto il personaggio attraverso l’animazione può confrontare le edizioni Blu-ray di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Controllate la presenza dell’audio italiano, soprattutto nelle confezioni d’importazione. Una figure da affiancare ai fumetti: cercate le Marvel Legends di Miles Morales, verificando costume, accessori e versione del personaggio. Per orientarvi nella linea trovate anche la nostra guida alle action figure Marvel Legends Hasbro.