Addio a Tetsuya Chiba, il maestro di Ashita no Joe: aveva 87 anni

Tetsuya Chiba, il leggendario mangaka di Ashita no Joe, è scomparso all’età di 87 anni. La casa editrice Kodansha ha annunciato che è deceduto il 22 ottobre, presso un ospedale di Tokyo a causa di una sindrome mielodisplastica, un disturbo che colpisce il midollo osseo. Si è tenuta una cerimonia funebre privata, alla presenza dei soli familiari. Chiba rappresenta una delle figure più eminenti nel panorama del fumetto giapponese, distinguendosi per il suo straordinario impatto sul mondo dei manga.

Nel 2024, Chiba è stato insignito dell’Ordine della Cultura, un prestigioso riconoscimento giapponese conferito per il suo eccezionale contributo allo sviluppo della cultura nipponica. Nato nel 1939, Chiba era famoso soprattutto per i suoi manga a tema sportivo, pubblicati su diverse riviste. Fino a poco tempo fa, era alle prese con la sua opera più recente, Hinemosu Notari Nikki, la cui serializzazione è stata interrotta a inizio settembre a causa di una pausa.

Tetsuya Chiba e l’eredità di Ashita no Joe

L’opera più celebre di Tetsuya Chiba è Ashita no Joe, scritto da Asao Takamori e illustrato da Chiba. Pubblicato per la prima volta nel 1968 sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, il manga si è concluso nel 1973 ed è considerato uno dei fumetti a tema pugilistico più influenti di sempre. La storia segue le vicende di un ragazzo sfortunato che, gradualmente, scala le classifiche fino a diventare uno dei migliori pugili del Giappone. L’opera ebbe un impatto talmente profondo nel Paese che, in occasione della morte di uno dei personaggi, i fan organizzarono un vero e proprio funerale, a cui parteciparono in moltissimi.

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Ashita no Joe ha ricevuto un adattamento anime ma anche lungometraggi live-action. Nel corso dei decenni, Chiba si è distinto come un autore e artista di tale rilievo da ricevere prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’Ordine del Sol Levante, Raggi d’Oro con Rosetta, e il titolo di “Persona di Merito Culturale”. La casa editrice Kodansha ha inoltre istituito un premio a suo nome, il “Premio Tetsuya Chiba”, destinato a sostenere i nuovi talenti emergenti.

Il ricordo di Kodansha

In merito alla scomparsa di Chiba, Kodansha ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Tetsuya Chiba, che nel corso della sua carriera artistica durata 70 anni ci ha lasciato numerosi capolavori, nutriva un amore e una fiducia sconfinati verso il mezzo espressivo del manga. Il Premio Tetsuya Chiba, il riconoscimento della nostra casa editrice dedicato ai nuovi talenti, viene assegnato ininterrottamente da ben 46 anni. Ispirati dalle parole del maestro Chiba, molti nuovi autori di manga hanno mosso i primi passi verso la professione, proseguendo ancora oggi il loro percorso. L’enorme contributo offerto dal maestro Chiba al mondo dei manga è stato insostituibile“.

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Le opere per conoscere e ricordare Tetsuya Chiba Le pagine disegnate da Chiba restano il modo più diretto per avvicinarsi al suo lavoro. Ecco tre ricerche dedicate alle sue opere e agli adattamenti di Rocky Joe. Diario di una vita tranquilla: il racconto autobiografico di Chiba, pubblicato in italiano da Star Comics. Potete cercare il primo volume di Diario di una vita tranquilla, identificato dall’ISBN 9788822665997.

il racconto autobiografico di Chiba, pubblicato in italiano da Star Comics. Potete cercare il primo volume di Diario di una vita tranquilla, identificato dall’ISBN 9788822665997. Rocky Joe Perfect Edition: per proseguire la lettura o completare una raccolta già iniziata, consultate i volumi della Perfect Edition italiana. La collana comprende 13 volumi: verificate quali numeri siano effettivamente inclusi in ogni offerta.

per proseguire la lettura o completare una raccolta già iniziata, consultate i volumi della Perfect Edition italiana. La collana comprende 13 volumi: verificate quali numeri siano effettivamente inclusi in ogni offerta. L’adattamento animato: chi preferisce ritrovare Joe sullo schermo può cercare le edizioni DVD di Rocky Joe su Amazon.it, controllando episodi inclusi, lingua dell’audio, sottotitoli e compatibilità regionale.