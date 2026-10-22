One Piece Card Game: quali prodotti comprare per iniziare

Per iniziare One Piece Card Game conviene partire da una domanda: volete giocare oppure collezionare le carte dei vostri personaggi preferiti? La risposta cambia il primo acquisto. Un mazzo precostruito permette di imparare le regole; le bustine aggiungono carte casuali alla raccolta; una confezione regalo può contenere accessori e promozionali senza offrire un mazzo pronto.

Se il vostro obiettivo è fare le prime partite, potete cominciare confrontando gli starter deck di One Piece Card Game su Amazon. Prima di scegliere controllate sempre codice, lingua e contenuto: in questa guida facciamo riferimento alle edizioni in inglese del catalogo ufficiale Bandai.

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La guida in breve Per cominciare in due: cercate una confezione con due mazzi, come Set Sail Deck Set SD-01.

cercate una confezione con due mazzi, come Set Sail Deck Set SD-01. Per avere il vostro primo mazzo: valutate uno starter deck completo, scegliendo anche in base al personaggio.

valutate uno starter deck completo, scegliendo anche in base al personaggio. Per collezionare: bustine e confezioni speciali hanno senso, ma non sostituiscono necessariamente un mazzo.

bustine e confezioni speciali hanno senso, ma non sostituiscono necessariamente un mazzo. Prima dell’acquisto: verificate lingua delle carte, codice del prodotto, venditore e numero di confezioni incluse.

Cosa serve per iniziare a giocare a One Piece Card Game

Il punto di partenza è un Leader, accompagnato da un mazzo di 50 carte e da 10 carte DON!!. Queste ultime servono a gestire le risorse durante la partita. Gli starter deck riuniscono gli elementi necessari, evitando di dover costruire subito un mazzo scegliendo singolarmente ogni carta.

Quando una confezione indica un mazzo da 51 carte, generalmente sta contando anche il Leader: non significa che contenga una carta in più da aggiungere liberamente al mazzo principale. I contenuti specifici vanno comunque controllati sulla scheda del prodotto.

Per una partita servono due giocatori, ciascuno con il proprio mazzo. Se acquistate uno starter singolo per giocare in famiglia, ricordate quindi di procurarvi anche quello dell’avversario oppure di scegliere un set predisposto per due persone.

Per consultare le regole potete usare la pagina ufficiale Bandai, che comprende anche un riepilogo in italiano. Questo aiuto non cambia la lingua stampata sulle carte.

Set Sail Deck Set SD-01: la scelta da valutare per iniziare in due

Due mazzi nella stessa confezione Set Sail Deck Set SD-01 propone Luffy e Ace ed è pensato per avvicinarsi al gioco. Include due mazzi da 51 carte, ciascuno accompagnato da 10 DON!!, un foglio di gioco per due persone, due guide, due portamazzi e una bustina OP-17. Per chi lo sceglierei: amici o familiari che partono insieme da zero. La sua utilità sta soprattutto nell’avere due mazzi pronti da mettere sul tavolo. Da controllare: codice SD-01, edizione inglese e confezione completa, evitando di confonderla con singoli componenti venduti separatamente. Cerca Set Sail Deck Set SD-01 su Amazon.

Prima di acquistarlo, confrontate il prezzo complessivo con quello di due starter singoli: il formato per due persone è pratico, ma il vantaggio economico dipende dall’offerta effettiva.

Starter Deck EX ST-21: iniziare con Luffy Gear 5

Un mazzo dedicato a Luffy, con protezioni incluse Lo Starter Deck EX -GEAR5- ST-21 comprende un mazzo da 51 carte, 10 DON!!, un foglio di gioco, 70 bustine protettive e un bonus pack da tre carte. Il Leader è Luffy Gear 5 e Bandai presenta il mazzo come una proposta aggressiva che sfrutta le DON!! per attaccare. Per chi lo sceglierei: chi vuole un mazzo personale dedicato a Luffy e apprezza la presenza delle protezioni nella confezione. Da controllare: è un prodotto per un giocatore. Il bonus pack non rappresenta un secondo mazzo e non occorre comprare subito altre bustine per iniziare a provarlo. Cerca lo Starter Deck EX ST-21 Gear 5 in inglese su Amazon.

Bustine e box: quando comprarli e quando aspettare

Le bustine di espansione contengono una selezione casuale di carte. Sono interessanti per chi ama aprire pacchetti, scoprire illustrazioni e ampliare una raccolta. Non garantiscono però di trovare i personaggi desiderati o le carte necessarie per completare una determinata strategia.

Un box riunisce più bustine, ma non diventa per questo un mazzo precostruito. Prima di confrontare due offerte, controllate che riguardino la stessa espansione, la stessa lingua e lo stesso numero di pacchetti: una fotografia della scatola non basta a identificare ciò che viene venduto.

Per esplorare le espansioni potete consultare le bustine di One Piece Card Game in inglese su Amazon. Se state ancora imparando, il nostro consiglio è usare prima il mazzo acquistato e decidere successivamente cosa aggiungere.

Chi arriva da altri giochi ritroverà una distinzione familiare tra confezioni con funzioni diverse: ne abbiamo parlato anche nella guida alle differenze tra Elite Trainer Box e Booster Bundle Pokémon. I contenuti non sono equivalenti, ma il criterio resta utile: scegliere in base a ciò che serve, non soltanto alle dimensioni della scatola.

Le confezioni in arrivo: OP-18 e Gift Collection Heroines

Situazione verificata al 22 ottobre 2026: i due prodotti seguenti sono annunciati nel catalogo inglese Bandai per il 20 novembre 2026. Le eventuali inserzioni anticipate vanno quindi controllate come prenotazioni, verificando lingua e data di consegna.

OP-18 The Dominance of God: per ampliare la raccolta The Dominance of God OP-18 è un’espansione in bustine, non un prodotto completo per iniziare a giocare. La prenderei in considerazione dopo aver scelto il primo mazzo, oppure come acquisto dedicato al collezionismo. La novità di un’espansione non la rende automaticamente la scelta più utile per ogni giocatore: prima di acquistare, confrontate le carte del set con ciò che volete costruire o collezionare. Cerca OP-18 The Dominance of God su Amazon, controllando se l’inserzione riguarda una bustina o un box.

Gift Collection Heroines: un regalo per chi colleziona già La Gift Collection -ONE PIECE Heroines- GC-2026 comprende due bustine EB-05, 70 bustine protettive speciali e dieci carte promozionali. Per chi la sceglierei: un appassionato interessato alle illustrazioni e ai personaggi femminili della serie, soprattutto se possiede già un mazzo. La confezione non contiene un mazzo precostruito completo. Cerca Gift Collection Heroines GC-2026 su Amazon, verificando edizione e condizioni dell’eventuale prenotazione.

Se invece il destinatario ama One Piece ma non gioca a carte, può essere più utile scegliere tra i regali per fan di One Piece: il coinvolgimento nel franchise non implica necessariamente interesse per un gioco di carte.

Lingua, codici e controlli prima dell’acquisto

Acquistare su Amazon.it non significa ricevere carte in italiano. Leggete la lingua nell’inserzione e controllate le fotografie della confezione, soprattutto quando uno stesso risultato permette di scegliere tra varianti diverse.

Le edizioni indicate in questa guida sono quelle inglesi. Per gli eventi ufficiali esistono inoltre regole sull’utilizzo delle diverse lingue: non considerate automaticamente intercambiabili le versioni destinate a mercati differenti. Prima di partecipare, consultate le indicazioni Bandai sulle lingue ammesse e chiedete conferma all’organizzatore.

Codice: cercate la sigla esatta, come SD-01 o ST-21, oltre al nome del personaggio.

cercate la sigla esatta, come SD-01 o ST-21, oltre al nome del personaggio. Contenuto: distinguete mazzo, bustina singola, box e accessorio.

distinguete mazzo, bustina singola, box e accessorio. Condizioni: controllate se si tratta di una confezione nuova e completa oppure di carte sciolte.

controllate se si tratta di una confezione nuova e completa oppure di carte sciolte. Identificazione: confrontate il prodotto con il catalogo ufficiale Bandai. La sola presenza di Luffy sulla confezione non identifica questo specifico gioco.

confrontate il prodotto con il catalogo ufficiale Bandai. La sola presenza di Luffy sulla confezione non identifica questo specifico gioco. Venditore: verificate descrizione, condizioni di reso e coerenza delle immagini con l’articolo selezionato.

Come organizzare la prima spesa senza comprare troppo

Per imparare, partirei da un mazzo completo per ciascun giocatore e dalle protezioni eventualmente mancanti. Album, tappetini e bustine di espansione possono arrivare dopo, quando avrete capito quale parte dell’esperienza vi interessa di più.

Non occorre comprare immediatamente una seconda copia dello stesso starter: può diventare utile per modificare una lista, ma non è una condizione per fare le prime partite. Allo stesso modo, un mazzo pronto da giocare non va confuso con una garanzia di competitività nei tornei.

Se il vostro obiettivo è collezionare, scegliete prima un criterio: un personaggio, una ciurma oppure un’espansione. Un obiettivo circoscritto aiuta a evitare acquisti casuali e a capire quali carte cercare singolarmente, senza affidarsi sempre all’apertura di pacchetti.

Per chi sta ancora decidendo quale gioco provare, può essere utile anche la nostra guida a Magic: The Gathering per iniziare. La scelta migliore è quella che vi permette di trovare avversari, comprendere le carte e continuare a giocare con piacere.

Tre accessori utili per carte e mazzi

Da abbinare al primo acquisto Bustine protettive: utili per le carte che mescolate e usate durante le partite. Controllate compatibilità e quantità, evitando di acquistarle inutilmente se sono già incluse. Cerca le protezioni per One Piece Card Game su Amazon.

utili per le carte che mescolate e usate durante le partite. Controllate compatibilità e quantità, evitando di acquistarle inutilmente se sono già incluse. Cerca le protezioni per One Piece Card Game su Amazon. Portamazzo: serve a trasportare insieme mazzo, Leader e DON!!. Verificate la capienza con le carte imbustate. Cerca i portamazzi per One Piece Card Game su Amazon.

serve a trasportare insieme mazzo, Leader e DON!!. Verificate la capienza con le carte imbustate. Cerca i portamazzi per One Piece Card Game su Amazon. Raccoglitore: più adatto alle carte che volete consultare e conservare rispetto a quelle utilizzate ogni giorno nel mazzo. Controllate dimensioni delle tasche e compatibilità con le protezioni. Cerca i raccoglitori per carte One Piece su Amazon.