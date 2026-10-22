Tatarigatachi: il nuovo manga di yoruhashi tra divinità e vendetta

Buone notizie per gli appassionati di manga, perché yoruhashi (autore di The Kingdoms of Ruin) lancerà la sua nuova opera Tatarigatachi il 22 ottobre 2026 sul numero 47 di Weekly Shōnen Champion, rivista pubblicata da Akita Shoten.

Per chi non conoscesse Weekly Shōnen Champion, una delle storiche riviste manga giapponesi pubblicate da Akita Shoten. Tra le serie conosciute ospitate dalla rivista c’è anche The Dangers in My Heart di Norio Sakurai, manga romantico che racconta l’evoluzione del rapporto tra due studenti. Su MangaForever è possibile leggere l’approfondimento dedicato a la conclusione di The Dangers in My Heart. Per consultare le informazioni editoriali sulla pubblicazione giapponese, potere andare sul catalogo ufficiale dei numeri di Weekly Shōnen Champion.

L’opera narra di Raran, il quale ha subito una tragedia legata a una divinità. La sorella maggiore prega abitualmente una divinità felina che dimora sulle montagne, ma un evento catastrofico di origine divina sconvolge la sua esistenza.

Dopo quanto accaduto, il ragazzo giura di distruggere tutte le maledizioni e intraprende un percorso di vendetta.

La serie ha ricevuto anche un adattamento anime. Le informazioni sull’edizione inglese sono disponibili nella pagina ufficiale di The Kingdoms of Ruin presso Seven Seas Entertainment.

Oltre a The Kingdoms of Ruin, yoruhashi ha lavorato a Rega in the Sleeping Forest, pubblicata su Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha e la cui serializzazione si è conclusa nel marzo 2026, mentre la pubblicazione in inglese è prevista per la primavera 2027.

Qui il protagonista, Adonis, è cresciuto accanto a Chloe, una strega che rappresenta una figura fondamentale nella sua vita. Quando la donna viene uccisa durante la persecuzione, il giovane giura di vendicarsi dell’umanità.

Inoltre segnaliamo che, al momento, non è stata confermata una data di pubblicazione italiana in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dello staff.

Infine, per approfondire il panorama editoriale giapponese e le modalità con cui i manga raggiungono i lettori internazionali, MangaForever ha pubblicato anche un articolo su MANGA MILLION e la distribuzione digitale dei manga.

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