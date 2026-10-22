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HORIZON torna dopo la pausa: riparte il manga di Shiten Akiyama

Fabrizio Della Corte 22/10/2026

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Buone notizie per i lettori di HORIZON. Dopo una lunga attesa, il manga di Shiten Akiyama è tornato ufficialmente sulle pagine di una rivista giapponese, permettendo alla storia di proseguire dopo mesi di incertezza. La ripresa è stata annunciata dalla casa editrice Shōnen Gahōsha, che ha confermato il ritorno della serie a partire dal 19 ottobre 2026, come riportato nel sito ufficiale dell’editore.

Nel dettaglio, la pubblicazione è ripartita con il numero 22 di Young King BULL, rivista giapponese sulla quale viene serializzata l’opera.

La protagonista della storia è Mieko Fujiwara, una donna di circa 30 anni che lavora in un’azienda caratterizzata da condizioni lavorative particolarmente dure, una cosiddetta black company secondo la terminologia giapponese. La sua vita cambia quando incontra casualmente Ryū Shiina, un giornalista e redattore di una rivista settimanale.

L’uomo sta indagando su un incidente stradale che ha coinvolto un autobus ad alta percorrenza dodici anni prima e nel quale era rimasta coinvolta anche Mieko. Attraverso le informazioni che Shiina le rivela, la donna comincia lentamente a recuperare ricordi che aveva cercato di seppellire.

Ricordiamo che, negli ultimi mesi, HORIZON ha attirato l’attenzione anche al di fuori del Giappone. Il suo autore, Shiten Akiyama, aveva infatti suscitato interesse tra i lettori internazionali per il tentativo di rendere accessibile la propria opera a un pubblico più ampio, in un contesto che aveva sollevato questioni relative ai diritti di pubblicazione dei manga e alla loro distribuzione internazionale.

Con la notizia del ritorno del manga, dunque, resta da vedere come proseguiranno le vicende di Mieko e quali nuove rivelazioni emergeranno dal misterioso incidente che continua a legare il suo presente al passato. La ripresa della serializzazione di HORIZON rappresenta un’importante novità per i lettori che attendevano nuovi sviluppi della storia.

Inoltre, per chi è interessato alle opere pubblicate da Shōnen Gahōsha, è disponibile anche l’approfondimento dedicato a Trigun e alla sua storia editoriale, che ripercorre il percorso del manga di Yasuhiro Nightow e il suo adattamento animato.

Infine gli appassionati di thriller psicologici possono recuperare l’articolo su Liar Game e il ritorno della sfida tra Nao e Akiyama, una serie che, attraverso strategie e inganni, mette alla prova la fiducia e la lucidità dei suoi protagonisti.

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