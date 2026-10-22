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Che noia! di Felicita Sala: quando annoiarsi diventa un’avventura | Recensione

Alfredo Paniconi 22/10/2026

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  • Testi: Felicita Sala
  • Illustrazioni: Felicita Sala
  • Casa Editrice: Terre di Mezzo
  • Genere: Comico
  • Fascia di età: dai 3 anni
  • Pagine: 48 pp.
  • Formato: 22,5×28,5 cm, Cartonato
  • Uscita: Aprile 2026
  • Prezzo: 16 €

A tutti è capitato di annoiarsi. Di non aver nulla da fare o di non voler fare nulla perché attanagliati da un’invincibile noia. Cosa fare in quei casi? Lasciarsi vincere dalla pigrizia oppure cedere su tutta la linea, lasciando trascorrere la giornata fino al suo lento e inesorabile decorso? Come ormai avrete capito, il tema centrale del libro di cui vi andremo a parlare oggi è per l’appunto la noia. Che Noia!, è un albo illustrato scritto e illustrato da Felicita Sala e pubblicato da Terre di Mezzo nell’aprile 2026.

Per chi desidera conoscere il libro, è possibile consultare Che noia! di Felicita Sala su Amazon, nell’edizione italiana Terre di mezzo con ISBN 9791259964205.
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La protagonista di questo libro si chiama Rita. E Rita si annoia, terribilmente. Pensa e cerca di inventarsi qualcosa di divertente per non annoiarsi in una uggiosa giornata di pioggia. Ma nulla sembra soddisfarla. Allora pensa, si interroga e si domanda se nel mondo ci sono altre persone che in quel momento si stanno annoiando quanto lei. Da lì inizia un viaggio di fantasia e, tra uno sbadiglio e l’altro, si arriva sull’isola della noia abitata da tante persone sbadiglianti. Vecchiette che fondano rock band, scienziate che parlano con le balene, gemelli brasiliani che viaggiano nel tempo e nello spazio. Rita, in questo vortice di cose ormai se è ritrovata impegnata in questo mondo surreale. E quando la mamma la chiamerà per cena lei ormai non è più annoiata.

Personaggi annoiati tra la vegetazione sotto il cartello dell’isola della noia, nell’albo di Felicita Sala

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Felicita Sala, illustratrice premio Andersen 2020, realizza un albo illustrato davvero delizioso da molti punti di vista. Sicuramente quello che colpisce, prima di ogni altra è l’illustrazione dell’albo. Il fascino e la bellezza che emanano ogni tavola di questa talentuosa illustratrice, attraggono a questo libro in maniera irresistibile.

Come è anche irresistibile il senso dell’umorismo che serpeggia prepotente in ogni pagina. Questo testo ha sicuramente una struttura leggera e buffa, ma molto solida e con un ascendente comico davvero ben congegnato. La struttura narrativa ha infatti uno schema che procede verso un’ascesa di divertimento senza tregua, fino all’inaspettato epilogo. La scrittura è semplice, scorrevole e riesce a intrattenere con brillante sapienza. Il ritmo è serrato, agile, sempre spiazzante e divertente.

La storia è vista dagli occhi di un bambino e di come vive la sensazione di noia. Questa visione è resa perfettamente grazie al testo e a degli innesti nell’illustrazione che rendono la fantasia infantile la padrona incontrastata di tutto l’albo. Ogni pagina è un bel mix di bellezza e divertimento. Le illustrazioni ovviamente sono il punto forte con una forte componente artistica che le rende ancor più impattanti. Tutti i diversi personaggi presenti nella storia sono meticolosamente caratterizzati, buffi e coloratissimi. Ma anche le scenografie di ogni situazione sono riccamente dettagliate e cariche di atmosfera.

L’ironia è dunque accentuata dalle bellissime illustrazioni che si avvalgono di colorazioni diverse e non sempre didascaliche. La creatività regna incontrastata in ogni pagina che pullula di colore e allegria dall’inizio alla fine del libro. Nonostante l’argomento iniziale non sia così adatto alla vivacità. Sicuramente lo stile ironico e buffo che l’illustratrice ha inserito in ogni tratto caratteriale dei personaggi rende il tutto ancor più accattivante.

Sicuramente sono proprio le bellissime illustrazioni di Felicita Sala a essere ritenute la punta di diamante di questo libro. Queste, infatti, non solo impreziosiscono questo albo rendendolo attraente e buffo ma lo rendono anche artisticamente di alto livello estetico. Terre di Mezzo confeziona questo libro con abile sapienza grazie alla lunga esperienza nell’ambito editoriale. Appare infatti evidente che il libro sia curato in ogni minimo dettaglio. Aspetto da non tralasciare è infatti l’eccellente qualità di stampa che rende i colori delle illustrazioni brillanti e vivi. Anche grazie ad un’ottima carta spessa e robusta che conferisce al tutto maggior pregio.

Rita ripete la parola noia in una tavola di Che noia!, illustrata da Felicita Sala

Conclusione – Che noia!

Che noia! è un albo illustrato davvero irresistibile. L’impatto visivo è meraviglioso ma lo è anche l’incedere narrativo che porta a immedesimarsi con la protagonista della storia nella sua inguaribile noia. La bellezza estetica, per quanto preponderante, quindi, non è il solo punto di forza del libro. Una lettura coinvolgente e mirabolante dal divertimento assicurato.

Anche la struttura narrativa sorregge efficacemente le immagini, che ruotano intorno alla protagonista ma senza che questa sia per forza presente in ogni tavola. Un libro quindi che trova nella solidità, sotto ogni punto di vista, la sua forza e lo rende una lettura davvero divertente e intelligente.

In conclusione Che noia! è uno di quegli albi illustrati che riesce ad intrattenere in maniera divertente e con un meraviglioso impianto visivo. Un libro che ci sentiamo assolutamente di consigliare tanto ai più piccoli quanto ai più grandi.

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In breve

Testi

8

Illustrazioni

9

Cura Editoriale

9

Sommario

Per chi sfugge alla noia ad ogni costo

Punteggio Totale

8.7

stars

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