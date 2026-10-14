Un magico mormorio | Recensione

La natura ci offre sempre dei suggestivi momenti poetici. Basta fermarsi ad osservare e di occasioni per godere di tanta bellezza possiamo trovarne in ogni momento. Tra questi c’è senza dubbio il volo degli uccelli. In particolare nei momenti di migrazione creano delle forme cangianti quasi ipnotiche. Nell’albo illustrato di cui vi parliamo oggi il tema centrale è per l’appunto il volo magico degli stormi di uccelli. Un magico mormorio nel volo di uno stormo è un albo illustrato scritto da Robert Furrow e Donna Jo Napoli, illustrato da Marc Martin, tradotto e adattato da Alessandro Riccioni e pubblicato da Edizioni Lapis nel maggio 2026.

In questo libro si racconta l’osservazione di un cielo al tramonto. Qui accade qualcosa di straordinario. Uno spettacolo unico che lascia a bocca aperta. Si tratta di una specie di macchia scura che si trasforma, prende vita. Sono gli storni. Un numero incalcolabile di tanti piccoli uccelli che in volo crea una danza ipnotica e magica. Sembrano nubi, onde, vortici, cambi repentini di direzione e continue mutazioni.

Il volume è disponibile anche su Amazon.it – Un magico mormorio. Nel volo di uno stormo.

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Testi, illustrazioni e cura editoriale

Robert Furrow e Donna Jo Napoli in questo libro riescono a raccontare in maniera coinvolgente e avvolgente questo spettacolo della natura portando il lettore all’interno di uno stormo. La struttura narrativa è semplice, il testo dal gusto poetico è breve e musicale. Un testo essenziale quindi, in cui è lasciato molto spazio alle illustrazioni delicate e immersive.

Ogni parola e ogni tratto delle illustrazioni ci porta quasi a sentire il battito delle ali, il movimento, il frullo di migliaia di uccelli che danzano inisieme. Una sorta di osservazione da un punto di vista molto vicino al movimento armonico dello stormo. Il testo non è solo un accompagnamento alle illustrazioni, ma un arricchimento che fissa e amplifica le immagini.

Una lettura che unisce il senso poetico delle cose a degli interessanti spunti scientifici in modo complesso ma mai appesantito o banale. Sicuramente molto del merito va all’adattamento italiano di Alessandro Riccioni. Un poeta e autore per l’infanzia che è riuscito a coniugare al meglio il ritmo e la musicalità del testo originale per renderlo comunque in maniera evocativa.

Marc Martin crea una magnifica atmosfera che trabocca da ogni pagina di questo albo illustrato. Una narrazione visiva che invade ogni spazio lasciando a bocca aperta rapiti dall’incanto. Proprio come se ci trovassimo realmente di fronte a uno stormo di uccelli nelle loro magiche e misteriose evoluzioni. La natura si mostra nella sua veste più affascinante, al tramonto. E i colori e le sfumature che l’illustratore riesce a creare tra le pagine rendono l’atmosfera assolutamente reale.

Per approfondire lo stile dell’illustratore, su MangaForever abbiamo recensito anche Ogni alba, un altro albo illustrato di Marc Martin dedicato alla bellezza della natura.

La narrazione veicolata dalle illustrazioni è assolutamente trainante e accompagna la lettura come fosse una danza di cui non si sente una musica ma si vede. C’è una perfetta armonia tra le illustrazioni e il testo con un equilibrio fatto di un ritmo naturale, mai forzato ma dolcemente incalzante. Le illustrazioni e le parole semplici portano quindi dritte alle emozioni e sensazioni positive. La meraviglia di un miracolo naturale che possiamo osservare nei periodi precedenti alla migrazione.

Edizioni Lapis confeziona un albo illustrato di pregevole valore. Uno spettacolo di potenza visiva e testuale che cattura e affascina. Questa poesia viene perfettamente confezionata con cura e attenzione. E lo si evince da tanti dettagli, tra cui la bellissima apertura centrale a finestra che sembra far letteralmente esplodere il libro e porta lo stormo tra le mani del lettore. La resa di stampa è di altissimo livello con una carta della consitenza porosa e robusta che dà come resa dei colori vividi e ricchi di sfumature.

Tra gli altri albi illustrati della stessa casa editrice recensiti su MangaForever troviamo anche Mi manchi una balena, un’opera che unisce illustrazioni e sensibilità narrativa.

Conclusione – Un magico mormorio

Un magico mormorio è una meravigliosa opera che inneggia alla natura. Una natura che stupisce, incanta, culla e trascina, pagina dopo pagina. Testi e illustrazioni fusi in una cosa sola riescono nella mirabile impresa di portare il lettore all’interno di uno stormo nelle sue meravigliose e magiche evoluzioni. Il tutto realizzato con una grazia e delicatezza davvero rare. Che riescono poi a coinvolgere ed emozionare, pagina dopo pagina.

In conclusione, Un magico mormorio è un albo illustrato consigliatissimo per tutti gli amanti della natura che non smettono mai di stupirsi delle sue meraviglie. Un libro confezionato con rara maestria e che riesce a trasporre su carta la bellezza della natura in uno dei suoi momenti più poetici e catartici. Un inno alla natura dunque, un invito a non smettere mai di guardarla e amarla. Una lettura che è assolutamente adatta tanto agli adulti quanto ai più piccoli, per riconnetterci alle meraviglie che la natura ci regala ogni giorno.