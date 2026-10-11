Naruto x Nunku: annunciato il crossover anime

Naruto sta per tornare sul piccolo schermo attraverso un crossover che nessun fan avrebbe mai potuto immaginare. Tutti gli appassionati della serie attendevano con impazienza un vero ritorno del franchise dopo che, in occasione del suo ventesimo anniversario, era stato confermato un nuovo progetto anime legato all’opera di Masashi Kishimoto. I dettagli sono stati finalmente svelati durante il weekend del New York Comic Con 2026, e si tratta di una serie del tutto inaspettata.

Come precedentemente anticipato da Shueisha prima del New York Comic Con 2026, ora si scopre nel dettaglio che il nuovo progetto anime si tratta di un crossover con Ninku di Koji Kiriyama. I due titoli incentrati sui ninja si incontrano in una storia inedita nata dalla collaborazione tra Masashi Kishimoto e Koji Kiriyama, presentata attraverso un nuovo trailer.

Il progetto vede alla regia Noriyuki Abe, con Tetsuya Nishio responsabile dell’animazione e del character design. Entrambi hanno collaborato non solo alla serie anime classica di Ninku degli anni ’90, ma vantano anche esperienza su Boruto e sulle varie produzioni animate di Naruto. Sia Masashi Kishimoto che Koji Kiriyama hanno collaborato alla creazione della storia per questo nuovo crossover di Shonen Jump. Come dichiarato da Kishimoto in un messaggio speciale durante il panel, Ninku è stato una grande fonte di ispirazione per il suo manga.

Naruto x Ninku sarà un anime speciale capace di far leva sulla nostalgia legata a entrambi i franchise. Per Ninku sarà l’occasione di tornare con un restyling che gli permetterà di adattarsi all’epoca moderna, e per il Team 7 di Naruto di tornare al centro dei riflettori in questo crossover. Il crossover sarà composto da quattro episodi, mentre resta da chiarire il suo rapporto con il progetto celebrativo annunciato nel 2023 e successivamente rinviato.

Ninku è celebre franchise giapponese creato da Kōji Kiriyama, che ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1993. La serie è stata pubblicata per due anni prima di tornare, in seguito, con un sequel ufficiale. Ciò ha portato alla realizzazione di una serie anime televisiva di successo composta da 55 episodi e di alcuni lungometraggi.