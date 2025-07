Naruto: Masashi Kishimoto parla del suo coinvolgimento in Boruto

Naruto è tra le migliori serie shonen della storia di Shueisha, e nonostante la serializzazione del manga si sia conclusa da un pò, Masashi Kishimoto ha parlato del suo coinvolgimento in Boruto e nella seconda parte Two Blue Vortex. Naruto continua a essere uno dei franchise di maggior successo mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump, al punto che la storia sui ninja continua a intrattenere i fan con la serie sequel.

Sebbene Masashi Kishimoto si sia in gran parte dedicato a nuovi progetti come Samurai 8, rapidamente cancellato, ha dato il suo contributo anche per Boruto. I disegni e la storia della serie sono curati dal suo ex assistente, Mikio Ikemoto, e Kishimoto ha recentemente rivelato durante un’intervista speciale quanto sia coinvolto nella nuova serie. Il mangaka ha affermato che Boruto è davvero il manga di Ikemoto.

In un’intervista speciale pubblicata sul sito web ufficiale di Naruto, Kishimoto ha parlato del suo coinvolgimento in Boruto confrontandolo con la mole di lavoro che sosteneva quando lavorava al manga principale. E il mangaka ha affermato che il flusso di lavoro è completamente diverso in quanto per Naruto si occupava sia della storia che delle illustrazioni principali, mentre Ikemoto lo aiutava con l’illustrazione degli sfondi e il disegno dei doppelganger ombra. Invece per Boruto, Ikemoto è completamente responsabile della storia e delle illustrazioni principali. “È davvero il manga di Ikemoto” conclude il mangaka. Dunque se Ikemoto è completamente responsabile della storia e dei disegni della serie sequel, è probabile che Kishimoto offra semplicemente suggerimenti o spunti.

Inoltre la popolarità del franchise nel suo complesso sembra aver colto di sorpresa persino Kishimoto. Infatti il mangaka ha rivelato che non si sarebbe mai aspettato che durasse così a lungo all’inizio, tantomeno poteva prevedere un successo così diffuso al di fuori del Giappone. Ma questo stupore deriva anche dal fatto che Kishimoto ha moderato le sue aspettative.

Come lui stesso afferma, ha dovuto ricordarsi nel corso della serie di non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo o di non impantanarsi nella disperazione e vivere in modo sano nonostante gli alti e bassi della serie.