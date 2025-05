Naruto, i fan puntano il dito contro Kishimoto: ma perché?

Diventare Hokage era il sogno di una vita per Naruto Uzumaki. Un traguardo costruito con fatica, battaglia dopo battaglia, amicizia dopo amicizia. Eppure, secondo molti fan, Masashi Kishimoto ha rovinato quello che doveva essere il momento più emozionante del manga.

Un percorso eroico, ma un epilogo amaro

Dopo la fine della Quarta Guerra Ninja, Naruto era universalmente riconosciuto come l’eroe del Villaggio della Foglia. L’aspettativa era chiara: vederlo diventare il Sesto Hokage. Invece, il ruolo fu affidato a Kakashi, lasciando Naruto al titolo di Settimo Hokage, una scelta comprensibile sul piano narrativo, ma che ha lasciato l’amaro in bocca a molti lettori. Il colpo di grazia è arrivato con l’omake che avrebbe dovuto celebrare la cerimonia di insediamento di Naruto: in un’improbabile gag, Himawari lo mette fuori gioco, costringendo Konohamaru a sostituirlo sotto mentite spoglie.

Un momento simbolico mancato

La scena, pensata forse per strappare un semplice sorriso, è stata percepita come una mancanza di rispetto nei confronti del protagonista e del pubblico. Dopo anni di sacrifici, non vedere Naruto ricevere il titolo in prima persona è sembrato assurdo, un tradimento. A peggiorare le cose, nel sequel Boruto il personaggio è stato ridimensionato drasticamente, perdendo anche Kurama. Un altro duro colpo per i fan di lunga data.

Con l’arrivo di Boruto: Two Blue Vortex, Kishimoto ha ripreso il controllo della sceneggiatura e questo potrebbe rappresentare una nuova opportunità per restituire dignità a Naruto. I fan sperano in un ritorno di fiamma per il Settimo Hokage, magari con un ruolo chiave nella nuova minaccia che incombe sul Villaggio della Foglia. Un eventuale recupero del suo spirito combattivo, o persino un momento di redenzione condiviso con Kurama, potrebbe colmare quel vuoto lasciato da un finale così discusso. Riuscirà Kishimoto a correggere il tiro e offrire a Naruto il rispetto che merita? Solo il tempo ci darà la risposta.