Naruto live-action: Hiroyuki Sanada in trattative per il Terzo Hokage

In base a quanto diffuso da Deadline, il film live-action di Naruto, adattamento cinematografico del celebre manga di Masashi Kishimoto, potrebbe arricchire il proprio cast con un altro importante nome del cinema internazionale.

Naruto: ecco chi è in trattativa per interpretare il Terzo Hokage nel film live-action

Precisamente, la testata di intrattenimento riporta che Hiroyuki Sanada (Yoshii Toranaga nella serie televisiva Shogun) sarebbe infatti in trattative finali per interpretare Hiruzen Sarutobi, il Terzo Hokage del Villaggio della Foglia.

Ricordiamo che le riprese del film dovrebbero iniziare nella primavera del 2027. L’accordo prevede che Lionsgate continui a occuparsi dello sviluppo e della produzione, mantenendo i diritti di distribuzione sul mercato statunitense, mentre Sony Pictures gestirà la distribuzione internazionale.

Alla regia dell’adattamento cinematografico vi è Destin Daniel Cretton, già noto per Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e recentemente per Spider-Man: Brand New Day. Il regista statunitense si occuperà anche della sceneggiatura del film di Naruto assieme a Tasha Huo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli, tuttavia settimane fa aleggiava un rumor circa l’ingresso di Charles Melton (Riverdale) nel cast nei panni di Kakashi Hatake.

Il progetto è stato ufficialmente annunciato circa due anni fa. Masashi Kishimoto è coinvolto direttamente e ha in precedenza sottolineato la sua fiducia nel regista. Secondo il mangaka giapponese, l’esperienza del regista nel costruire narrazioni forti con personaggi caratterizzati da dinamiche drammatiche lo rende adatto per portare Naruto sul grande schermo.

Ricordiamo che Naruto sta per prendere una nuova vita attraverso differenti progetti manga, anime e videoludici. Essi confluiscono sotto la denominazione di Project Rasengan e fino al 2029 faranno compagnia agli appassionati che per più di due decenni hanno inseguito le avventure del ninja biondo del Villaggio della Foglia. In questo nostro articolo sono riportate tutte le iniziative.

Naruto è edito in Italia integralmente per Planet Manga: