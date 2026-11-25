Detective Conan: cosa vedere prima de L’angelo ribelle dell’autostrada? Gli episodi e i personaggi da conoscere

Bisogna aver visto più di mille episodi di Detective Conan per capire il nuovo film? Fortunatamente no. Chi vuole andare al cinema per L’angelo ribelle dell’autostrada può prepararsi recuperando poche storie selezionate, senza affrontare tutta la lunga serie animata tratta dal manga di Gosho Aoyama.

Il ventinovesimo lungometraggio di Detective Conan arriverà nelle sale italiane dal 7 al 13 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video. La nuova avventura si svolge soprattutto tra le strade di Yokohama e mette in primo piano un personaggio che molti spettatori occasionali potrebbero non conoscere: Chihaya Hagiwara, un’agente della polizia motociclistica di Kanagawa soprannominata la Dea del Vento.

È proprio attorno a lei che ruotano alcuni dei collegamenti più interessanti con la serie televisiva. Per comprendere meglio il personaggio, infatti, bisogna conoscere anche il fratello Kenji Hagiwara, il suo amico Jinpei Matsuda e l’ispettore Jugo Yokomizo.

Abbiamo quindi selezionato cinque episodi fondamentali e alcuni approfondimenti facoltativi che permettono di arrivare preparati alla visione, distinguendo ciò che è davvero utile dalle storie che aggiungono semplicemente qualche dettaglio.

Attenzione agli spoiler: questa guida non rivela l’identità del responsabile degli eventi del nuovo film né la soluzione del mistero. Sono però presenti riferimenti al passato di alcuni personaggi e a vicende già raccontate nella serie televisiva. I numeri degli episodi seguono la numerazione originale giapponese: nelle edizioni italiane e in alcune piattaforme internazionali possono esserci differenze.

Quali episodi vedere prima del nuovo film di Detective Conan? 1098–1099: La Dea del Vento, Chihaya Hagiwara. Il punto di partenza migliore per conoscere la protagonista.

La Dea del Vento, Chihaya Hagiwara. Il punto di partenza migliore per conoscere la protagonista. 304: Lo speciale dei 12 milioni di ostaggi, fondamentale per comprendere la storia di Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda.

Lo speciale dei 12 milioni di ostaggi, fondamentale per comprendere la storia di Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda. 1115–1116: Chihaya e Jugo alla festa per incontri matrimoniali, per conoscere il rapporto tra i due poliziotti.

Chihaya e Jugo alla festa per incontri matrimoniali, per conoscere il rapporto tra i due poliziotti. 1184–1185: Il caso del rapitore scomparso ai magazzini di mattoni rossi, approfondimento facoltativo ambientato a Yokohama.

Il caso del rapitore scomparso ai magazzini di mattoni rossi, approfondimento facoltativo ambientato a Yokohama. 1197: Il motociclista cosplayer del vento, episodio televisivo collegato al film e disponibile nella programmazione giapponese del 2026. Se avete poco tempo: concentratevi sui primi cinque episodi indicati, contando separatamente le due parti delle storie 1098–1099 e 1115–1116.

I cinque episodi fondamentali da vedere prima del film

Se l’obiettivo è conoscere le persone coinvolte nella nuova avventura cinematografica, conviene seguire un percorso ragionato anziché guardare episodi scelti casualmente.

La storia che consigliamo di recuperare per prima è il debutto di Chihaya Hagiwara. Successivamente si può approfondire il suo passato attraverso lo speciale della polizia e concludere con l’avventura che la vede insieme a Jugo Yokomizo.

Episodi 1098–1099: La Dea del Vento, Chihaya Hagiwara

Sono probabilmente le due puntate più importanti da vedere prima del nuovo film.

Trasmessi originariamente in Giappone nel settembre 2023, gli episodi 1098 e 1099 introducono Chihaya Hagiwara, comandante di un’unità motociclistica della polizia di Kanagawa.

Durante un inseguimento, Conan si ritrova in una situazione estremamente pericolosa. È proprio Chihaya a intervenire con la propria motocicletta, dimostrando un’abilità fuori dal comune e conquistandosi l’ammirazione di Ran, che la paragona a una divinità del vento.

La scena permette di capire immediatamente perché il personaggio sia così importante per L’angelo ribelle dell’autostrada. Chihaya non è una semplice comparsa della polizia: è una donna impulsiva, determinata, estremamente abile alla guida e pronta a correre rischi quando ritiene necessario intervenire.

Ma c’è anche un’altra ragione per recuperare queste puntate. Attraverso alcuni ricordi viene introdotto il collegamento con Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda, due personaggi del passato che avranno un peso particolare anche nel nuovo film.

Dove leggere la storia originale: nel volume 101 del manga Detective Conan, pubblicato in Italia da Star Comics.

Se preferite la lettura, potete cercare il volume 101 di Detective Conan su Amazon.it, verificando che si tratti dell’edizione italiana desiderata.

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Il riferimento televisivo è verificabile nell’archivio ufficiale Yomiuri TV dell’episodio 1098.

Episodio 304: Lo speciale dei 12 milioni di ostaggi

Una volta conosciuta Chihaya, consigliamo di tornare molto indietro nella serie e recuperare l’episodio 304, uno speciale televisivo originariamente trasmesso in Giappone nel gennaio 2003.

Il caso riguarda una minaccia esplosiva che coinvolge la polizia di Tokyo e riporta alla luce eventi drammatici del passato.

È una delle storie più importanti per comprendere chi fossero Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda, entrambi legati alle unità specializzate nel disinnesco degli ordigni esplosivi.

Lo speciale introduce elementi fondamentali del loro rapporto e aiuta a comprendere il significato dei ricordi che accompagnano Chihaya.

Non serve conoscere ogni precedente indagine di Conan per seguirlo, anche se la storia contiene inevitabilmente riferimenti alle vicende dei personaggi della polizia.

Perché l’episodio 304 è così importante? Il nuovo film non si limita a mostrare Chihaya come una straordinaria motociclista. I materiali ufficiali richiamano esplicitamente il suo passato e i legami con Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda. Conoscere lo speciale 304 permette di attribuire un significato più profondo a quei nomi e ai ricordi che accompagnano la protagonista. È probabilmente l’approfondimento più utile per chi vuole comprendere la dimensione emotiva della storia, oltre alle sequenze d’azione.

La vicenda è tratta dai volumi 36 e 37 del manga. Potete cercare il volume 36 e il volume 37 di Detective Conan su Amazon.it.

Una precisazione: l’episodio 304 nasce come uno speciale lungo. In alcune distribuzioni internazionali può essere suddiviso in più puntate. Per individuarlo correttamente conviene cercare anche il titolo originale, The Trembling Police Headquarters: 12 Million Hostages, oltre al numero.

Episodi 1115–1116: Chihaya e Jugo alla festa per incontri matrimoniali

Dopo aver scoperto il passato di Chihaya, è il momento di conoscere meglio un’altra figura del nuovo film: Jugo Yokomizo, ispettore della polizia di Kanagawa.

Gli episodi 1115 e 1116, trasmessi originariamente nel marzo 2024, raccontano una vicenda ambientata durante una festa per incontri matrimoniali.

La situazione porta Chihaya e Jugo a ritrovarsi nello stesso ambiente, facendo emergere aspetti del loro rapporto che non riguardano soltanto il lavoro.

Jugo è molto diverso dalla protagonista: ha un carattere brusco, è spesso poco accomodante e tende a mostrare le proprie emozioni in maniera decisamente meno spontanea.

Le due puntate permettono di cogliere le sfumature della loro relazione e di comprendere meglio l’atteggiamento che l’ispettore assume nei confronti di Chihaya.

Non sono indispensabili per capire quale mistero debba risolvere Conan, ma sono molto utili per riconoscere i rapporti personali già esistenti tra i personaggi.

Dove leggere la storia originale: nel volume 102 di Detective Conan.

Per la versione italiana potete cercare Detective Conan 102 di Star Comics su Amazon.it.

Chi è Chihaya Hagiwara e perché è così importante?

Chihaya Hagiwara appartiene alla polizia prefetturale di Kanagawa, nella divisione dedicata al traffico motociclistico. Il suo soprannome, Dea del Vento, deriva dalle sue straordinarie capacità di guida.

È uno dei personaggi introdotti più recentemente rispetto ai protagonisti storici di Detective Conan e non è quindi sorprendente che chi abbia seguito soltanto i film cinematografici possa non conoscerla.

Chihaya combina un carattere determinato con una forte sensibilità nei confronti delle persone che hanno fatto parte della sua vita. La sua fiducia in Conan non nasce dal nulla, ma è collegata anche alle esperienze e alle persone del suo passato.

Il nuovo lungometraggio sfrutta proprio questa duplice dimensione: da una parte l’agente capace di affrontare pericolosi inseguimenti in motocicletta, dall’altra una donna che porta con sé ricordi dolorosi.

Per questa ragione le puntate 1098 e 1099 rappresentano il punto di ingresso migliore. In una sola storia introducono sia le sue capacità sia alcuni elementi della sua vita personale.

Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda: il passato della polizia che conta nel nuovo film

Per capire davvero la rilevanza di Chihaya, bisogna soffermarsi su due nomi che ricorrono nella sua storia.

Kenji Hagiwara: il fratello minore di Chihaya

Kenji Hagiwara era un agente specializzato nella gestione degli esplosivi. Il suo rapporto con la sorella costituisce una parte importante del passato di Chihaya.

Kenji è anche uno dei personaggi raccontati nello spin-off Detective Conan – Wild Police Story, dedicato al periodo della formazione di alcuni agenti destinati ad avere un ruolo significativo nella serie.

Se il film rappresenta il primo incontro con questo nome, conoscere almeno le sue origini permette di capire meglio perché la memoria del fratello sia tanto importante per la protagonista.

Jinpei Matsuda: il collega e amico di Kenji

Jinpei Matsuda è legato a Kenji da una profonda amicizia, nata negli anni della formazione presso l’accademia di polizia.

Il suo carattere diretto e il suo rapporto con gli altri agenti lo rendono una figura particolarmente ricordata dai fan della saga.

Lo speciale 304 è il riferimento più importante per comprendere il peso delle sue vicende nella storia principale. Per approfondire gli anni precedenti, invece, è utile Wild Police Story.

Su MangaForever avevamo già raccontato l’arrivo dell’adattamento animato di Detective Conan – Wild Police Story, che approfondisce proprio il passato di Matsuda, Hagiwara e degli altri membri del gruppo.

Jugo Yokomizo: perché il suo rapporto con Chihaya merita attenzione?

Jugo Yokomizo è un ispettore della polizia di Kanagawa e il fratello gemello di Sango Yokomizo, altro personaggio che compare nella lunga serie di Detective Conan.

Nonostante l’aspetto simile, i due hanno personalità molto diverse. Jugo è più ruvido e meno incline alle formalità, caratteristica che diventa particolarmente evidente nelle situazioni in cui deve collaborare con altre persone.

Il suo rapporto con Chihaya, però, mostra un lato differente del personaggio.

Le puntate 1115–1116 permettono di comprendere quanto i due si conoscano e perché le loro interazioni siano spesso più interessanti di quanto sembri a un primo sguardo.

È un elemento che aggiunge profondità alla visione del film, senza richiedere una conoscenza approfondita di tutte le precedenti apparizioni di Yokomizo.

Gli altri episodi da recuperare, se avete più tempo

Dopo i cinque episodi fondamentali esistono altre due storie che possono arricchire la preparazione al nuovo film. Le consideriamo facoltative perché non sono necessarie per conoscere i rapporti principali.

Episodi 1184–1185: Il rapitore scomparso ai magazzini di mattoni rossi

Queste puntate, trasmesse nel dicembre 2025, si svolgono a Yokohama e vedono nuovamente coinvolta Chihaya Hagiwara.

La storia ruota attorno a un caso di rapimento e alla collaborazione tra differenti agenti delle forze dell’ordine. Chihaya dimostra ancora una volta le proprie capacità operative e la sua disponibilità a intervenire direttamente nelle indagini.

Il collegamento con il nuovo film è soprattutto geografico e legato al personaggio: Yokohama è infatti uno degli scenari principali di L’angelo ribelle dell’autostrada.

Gli episodi derivano da materiale pubblicato nei volumi 105 e 106 del manga originale.

Chi preferisce recuperare la vicenda attraverso i fumetti può cercare Detective Conan 105 e Detective Conan 106 su Amazon.it.

Episodio 1197: Il motociclista cosplayer del vento

Un caso particolare è rappresentato dall’episodio 1197, trasmesso in Giappone l’11 aprile 2026, il giorno successivo all’uscita cinematografica giapponese del ventinovesimo film.

La puntata racconta un’indagine che coinvolge Conan e un motociclista vestito da personaggio eroico, con elementi che richiamano l’atmosfera del film.

È stata concepita come una storia televisiva collegata al lungometraggio, ma non rappresenta un passaggio obbligatorio prima della visione.

La sua collocazione nella programmazione giapponese è importante: essendo stata trasmessa dopo l’uscita del film, è più corretto considerarla un contenuto aggiuntivo per gli appassionati che una vera introduzione indispensabile alla trama.

Inoltre, la sua disponibilità sulle piattaforme italiane non va data per scontata.

Quali volumi del manga Detective Conan leggere prima del film?

Chi preferisce leggere anziché guardare gli episodi può seguire sostanzialmente lo stesso percorso attraverso il manga.

I volumi più utili da recuperare Volume 101: prima apparizione di Chihaya Hagiwara.

prima apparizione di Chihaya Hagiwara. Volume 102: storia della festa per incontri matrimoniali con Chihaya e Jugo.

storia della festa per incontri matrimoniali con Chihaya e Jugo. Volumi 36–37: vicenda della minaccia esplosiva da cui è tratto lo speciale 304.

vicenda della minaccia esplosiva da cui è tratto lo speciale 304. Volumi 105–106: il caso ambientato a Yokohama che coinvolge Chihaya e la polizia.

il caso ambientato a Yokohama che coinvolge Chihaya e la polizia. Wild Police Story, volumi 1–2: approfondimento facoltativo sugli anni dell’accademia di polizia.

I volumi sono stati pubblicati in italiano da Star Comics. Prima dell’acquisto è utile controllare il numero e la collana, perché esistono differenti edizioni di Detective Conan e la numerazione delle storie va confrontata correttamente.

Per chi non vuole acquistare molti libri, la scelta più sensata è cominciare dai volumi 101 e 102. Sono quelli più direttamente collegati alla presentazione di Chihaya e al suo rapporto con Yokomizo.

Wild Police Story, invece, è particolarmente indicato a chi desidera conoscere meglio Kenji Hagiwara, Jinpei Matsuda e gli altri agenti del loro gruppo.

Bisogna vedere i 28 film precedenti di Detective Conan?

No, non è necessario recuperare tutti i precedenti lungometraggi. Per chi vuole avvicinarsi al nuovo film, conoscere il contesto e i rapporti tra i personaggi principali è molto più utile che affrontare un’intera maratona cinematografica.

La storia di L’angelo ribelle dell’autostrada presenta un nuovo mistero, legato a una motocicletta nera e a una serie di eventi pericolosi che coinvolgono le strade di Yokohama.

Il pubblico che conosce già Conan, Ran e Kogoro può quindi concentrarsi sui personaggi meno familiari e sulle vicende che hanno segnato la loro vita.

Chi invece non conosce affatto Detective Conan potrebbe cominciare dalle origini di Shinichi Kudo e dal motivo per cui il giovane investigatore vive nel corpo di un bambino.

Per quanto riguarda le informazioni sul nuovo lungometraggio, la data di uscita e il trailer italiano, potete consultare la nostra notizia dedicata a Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada, al cinema dal 7 al 13 dicembre.

Detective Conan: le risposte alle domande prima del nuovo film

Qual è l’episodio più importante da vedere prima del film?

Consigliamo di iniziare dagli episodi 1098 e 1099, che introducono Chihaya Hagiwara e permettono di conoscere le sue capacità, il suo carattere e alcuni aspetti del suo passato.

Perché bisogna conoscere Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda?

I materiali ufficiali del film richiamano il passato di Chihaya e il suo legame con questi due personaggi. L’episodio 304 permette di comprendere meglio la loro storia.

Quali puntate raccontano il rapporto tra Chihaya e Jugo Yokomizo?

Gli episodi 1115 e 1116 sono un ottimo riferimento. Raccontano un’indagine durante una festa per incontri matrimoniali e approfondiscono le interazioni fra i due personaggi.

Si può guardare il film senza aver visto queste puntate?

Sì. Gli episodi consigliati servono soprattutto a conoscere meglio i personaggi e ad apprezzarne i rapporti personali. Non sono un requisito obbligatorio per seguire il nuovo mistero.

Quando esce L’angelo ribelle dell’autostrada in Italia?

Il ventinovesimo film di Detective Conan è previsto nei cinema italiani dal 7 al 13 dicembre 2026, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video.

Da dove conviene iniziare davvero?

Se avete deciso di vedere Detective Conan – L’angelo ribelle dell’autostrada al cinema, non serve trasformare la preparazione in un’impresa impossibile.

Cominciate dalle puntate 1098 e 1099 per incontrare Chihaya Hagiwara, recuperate lo speciale 304 se volete conoscere il passato di Kenji Hagiwara e Jinpei Matsuda e concludete con gli episodi 1115 e 1116 per capire meglio il rapporto con Jugo Yokomizo.

È un percorso breve rispetto alla vastità della serie, ma consente di dare un significato maggiore a personaggi e rapporti che potrebbero risultare meno immediati per chi segue soltanto i film.

Per gli appassionati che hanno più tempo, le puntate 1184–1185 e lo spin-off Wild Police Story rappresentano ulteriori possibilità di approfondimento.

In fondo, il fascino di Detective Conan non deriva soltanto dalla soluzione dei misteri, ma anche dal modo in cui le storie dei personaggi tornano a intrecciarsi dopo anni.

E voi quali episodi recupererete prima del film? Conoscevate già Chihaya Hagiwara oppure sarà la vostra prima occasione per scoprire la Dea del Vento?

Tre prodotti per approfondire Detective Conan Per chi desidera conoscere meglio i protagonisti e il passato degli agenti di polizia, ci sono alcune pubblicazioni e un’edizione home video particolarmente pertinenti. Detective Conan – Wild Police Story 1: il primo volume dello spin-off dedicato alla formazione degli agenti e alle vicende del gruppo di Matsuda e Hagiwara. Cerca il volume 1 su Amazon.it.

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