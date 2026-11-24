Dragon Ball Super: Beerus anticipa l’Ultra Istinto nell’episodio 7

La conclusione della prima parte di Dragon Ball Super: Beerus ha chiuso il sipario sugli eventi de La Battaglia degli Dèi. E il settimo episodio ha introdotto un nuovo pericolo: il ritorno di Freezer. Per questo Goku e Vegeta si sono ritrovati a doversi allenare, stavolta però affiancati dall’angelo Whis in persona.

Attenzione: seguono spoiler sul settimo episodio di Dragon Ball Super: Beerus.

Finora il remake si è dimostrato valido, nonostante le critiche sopraggiunte a causa del riutilizzo dell’audio e del doppiaggio originale dell’anime del 2015. Tuttavia, gli autori si sono presi anche la libertà di aggiungere sequenze o rendere alcune scene ancora più memorabili, come l’anticipazione dell’Ultra Istinto.

L’importanza dell’Ultra Istinto

L’Ultra Istinto è diventato, col tempo, una delle tecniche più iconiche e rappresentative del percorso intrapreso dal protagonista in Dragon Ball Super. Dopo le parentesi dedicate al Super Saiyan God e al Super Saiyan Blue, infatti, Goku ha trascorso gran parte delle vicende successive ad allenarsi per padroneggiare l’Ultra Istinto, sviluppando una conoscenza sempre più profonda della tecnica divina.

Come potete vedere anche in un post che riporta una lunga clip dell’ultimo episodio, la spiegazione di Whis non lascia alcun dubbio sul collegamento con l’Ultra Istinto. Il consiglio di imparare a far agire ogni parte del corpo in maniera autonoma, senza dover riflettere prima di ogni movimento, è già un chiaro riferimento alla tecnica divina. Inoltre, quando Goku chiede all’angelo se lui sia in grado di farlo, Whis non esita un istante.

Un’anticipazione che fa sognare

Infatti, come si scoprirà più avanti, tutti gli angeli sono in grado di utilizzare l’Ultra Istinto come se fosse parte della loro natura. Un talento innato e straordinario che nemmeno Lord Beerus in persona è riuscito a padroneggiare completamente. Una tecnica che, se perfezionata, permetterebbe a Goku di reagire agli attacchi senza dover pensare a ogni movimento, migliorando enormemente le sue capacità offensive e difensive.

E ciò che colpisce nel corso della spiegazione è l’apparizione di una particolare aura luminosa su sfondo scuro, con sfumature che richiamano quelle associate all’Ultra Istinto. Un dettaglio visivo aggiunto dal remake che sembra anticipare il futuro di Goku e il suo confronto con Jiren durante il Torneo del Potere.