Dragon Ball compie 42 anni: l’eredità immortale di Akira Toriyama

Era il 20 novembre del 1984 quando sulle pagine di Weekly Shonen Jump appariva per la prima volta Dragon Ball. Akira Toriyama, che si era affermato come un mangaka in grado di creare storie divertenti e leggere, come Dr. Slump, aveva deciso di tornare con una serie diversa. Una fusione tra mitologia, vari riferimenti culturali e letterari e una grande passione per le arti marziali. Così ebbe inizio la storia di Son Goku.

Una storia che ha cambiato per sempre gli shonen

Da quel momento gli shonen non sono stati più gli stessi. Anche se nei primi mesi di serializzazione Toriyama non trovò il successo sperato, seguendo i consigli dell’editor Kazuhiko Torishima riuscì a costruire un’opera destinata a crescere, evolvere e migliorare. L’inserimento del torneo Tenkaichi fu una svolta rilevante. In una singola occasione poteva mostrare diversi personaggi, caratterizzarli sul campo di battaglia e spingere i protagonisti verso sfide sempre più difficili.

Il passaggio a Dragon Ball Z

E arrivato a quella parte della storia che nell’anime viene identificata come Dragon Ball Z, dopo il salto temporale, Toriyama decise di stravolgere tutto. Goku era in realtà un alieno, appartenente alla razza guerriera dei Saiyan, uno degli ultimi superstiti, e presto ne sarebbero arrivati altri a invadere la Terra. In seguito Goku sarebbe anche diventato il primo, tra i personaggi conosciuti nella storia principale fino a quel momento, a raggiungere il Super Saiyan. E dare così vita al guerriero di cui raccontavano le leggende.

Poi la saga degli androidi virò verso una svolta ancora più fantascientifica, con viaggi nel tempo, cyborg e creazioni perfette ottenute da un mix di geni di guerrieri formidabili, come Cell. Ed era necessario introdurre nuove forme del Super Saiyan.

L’eredità di Toriyama

E oggi, a 42 anni di distanza, ci troviamo ancora a elogiare Dragon Ball per tutti gli elementi che ha reso iconici. Moltissime delle opere degli anni successivi, tra cui i Big Three di Shonen Jump (Naruto, One Piece e Bleach), devono tanto al capolavoro di Toriyama e la sua influenza non sembra esaurirsi.

Il franchise ora è in ripresa. La scomparsa di Toriyama nel 2024 ha lasciato molte delle produzioni e dei progetti in bilico, tra incertezze sulla direzione creativa e sulla gestione futura della serie. Prima con Dragon Ball Daima e ora con Dragon Ball Super: Beerus, nuova versione dell’anime di Dragon Ball Super, la serie sta andando avanti, rimarcando la visione dell’autore e il suo incredibile lascito per il settore e la cultura popolare.