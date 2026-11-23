One Piece si prepara a svelare uno dei grandi misteri della serie

L’ultimo appuntamento col manga di One Piece, disponibile su Manga Plus, potrebbe aver anticipato una delle più grandi rivelazioni della serie. Eiichiro Oda ha mostrato rapidamente la confusione che sta devastando l’isola di Elbaf, concludendo il capitolo 1199 con una svolta decisiva e promettente.

Attenzione: seguono spoiler sugli ultimi capitoli di One Piece ambientati a Elbaf.

La conoscenza nascosta di Elbaf

Già nel capitolo 1195 era stato accennato che una donna di nome Lili avesse trascorso del tempo a Elbaf, vivendo nella terra dei giganti. E ora, nelle tavole finali del capitolo 1199, Nico Robin sembra avere tra le mani un suo messaggio. Mentre fuori continua l’azione, con Luffy protagonista di una trasformazione sempre più inquietante, l’archeologa si trova nella Biblioteca dei Gufi, dove potrebbe aver scoperto qualcosa di fondamentale.

La situazione sull’isola resta tutt’altro che tranquilla. Zoro e Sanji sono ancora coinvolti negli eventi legati ai Cavalieri Divini, mentre la nuova forma di Luffy sembra avergli fatto perdere il controllo. Il capitolo mostra infatti il protagonista comportarsi in maniera insolita, arrivando persino a minacciare Dorry e Brogy.

Nonostante gran parte della conoscenza di Ohara sia stata distrutta dal terribile Buster Call che ha stravolto la vita di Robin, molti documenti sono stati salvati dai giganti stessi. E la biblioteca gestita da Bibelot rappresenta un importante archivio, anche per quanto riguarda alcuni misteri del Secolo Vuoto. Il messaggio che la Mugiwara si prepara a leggere, contenuto in pagine vecchie e rovinate, potrebbe contribuire a chiarire uno dei più grandi enigmi della serie di Oda.

La decisione dei Nefertari che ha scosso il Governo Mondiale

Vista la nota conclusiva con cui il manga anticipa gli sviluppi successivi, è probabile che il messaggio riguardi il Secolo Vuoto. E, visti i riferimenti a Lili, possiamo aspettarci che sia stato scritto dalla leggendaria Nefertari Lili in persona. La sovrana faceva parte delle venti famiglie reali che fondarono il Governo Mondiale, ma rifiutò di unirsi agli altri sovrani a Marijoa, diventando un Drago Celeste. Il suo destino rimane avvolto nel mistero.

È probabilmente questo uno dei motivi dell’ostilità di Im verso la famiglia Nefertari, che ricordiamo essere legata anche alla volontà della D. Una connessione ancora tutta da approfondire, soprattutto considerando il ruolo svolto da Lili negli eventi di ottocento anni fa.

Il caos a Elbaf e il ritrovamento di questa lettera potrebbero portare a importanti chiarimenti sul contenuto del murale dipinto sull’albero Adam. E definire meglio il ruolo di Luffy, considerando la sua nuova forma, che appare fuori controllo e molto pericolosa.

Per il momento, il contenuto del messaggio rimane sconosciuto. Ma la scoperta di Robin potrebbe rappresentare un altro passo decisivo verso la verità sul Secolo Vuoto e sulle origini del Governo Mondiale.