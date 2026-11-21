Madoka Magica: perché Homura ha riscritto il mondo? Cosa ricordare prima del nuovo film

Perché Homura Akemi, dopo aver dedicato la propria vita a salvare Madoka Kaname, arriva a riscrivere il mondo contro la volontà dell’amica? È una delle domande più importanti lasciate in sospeso da Puella Magi Madoka Magica, ed è anche il punto da cui riparte il nuovo film della saga.

Il risveglio di Walpurgis arriverà nei cinema italiani dal 10 al 16 dicembre 2026, distribuito da Dynit. Il film prosegue la storia di Rebellion, uscito nel 2013, e torna a esplorare il rapporto fra Madoka e Homura, due personaggi che sembrano desiderare la stessa cosa ma finiscono per prendere decisioni opposte.

Chi ricorda soltanto la serie televisiva del 2011 potrebbe trovarsi spiazzato: dopo il sacrificio di Madoka e la nascita della Legge dei Cicli, il mondo ha subito un’altra trasformazione, provocata proprio da Homura.

Per capire come siamo arrivati a questa situazione bisogna ricostruire le scelte delle due protagoniste, il ruolo di Kyubey e soprattutto il finale di Rebellion. Perché la domanda che attraversa Madoka Magica non è soltanto chi abbia il potere di salvare tutti, ma se sia giusto imporre a qualcuno una salvezza che non ha scelto.

Madoka Magica: cosa ricordare prima del nuovo film La serie originale: 12 episodi, trasmessi nel 2011.

12 episodi, trasmessi nel 2011. La scelta di Madoka: cambiare il destino delle ragazze magiche attraverso un desiderio che riscrive le regole dell’universo.

cambiare il destino delle ragazze magiche attraverso un desiderio che riscrive le regole dell’universo. La scelta di Homura: continuare a combattere per Madoka, anche quando il loro rapporto diventa impossibile.

continuare a combattere per Madoka, anche quando il loro rapporto diventa impossibile. Rebellion: il film del 2013 introduce un nuovo conflitto e cambia ancora una volta la realtà.

il film del 2013 introduce un nuovo conflitto e cambia ancora una volta la realtà. Il risveglio di Walpurgis: il seguito diretto di Rebellion, già uscito in Giappone e atteso nei cinema italiani dal 10 al 16 dicembre 2026.

il seguito diretto di Rebellion, già uscito in Giappone e atteso nei cinema italiani dal 10 al 16 dicembre 2026. Ordine di visione: serie originale, Rebellion e poi il nuovo film.

Per iniziare dalla storia originale potete cercare Madoka Magica – The Complete Series nell’edizione Blu-ray italiana Dynit. La raccolta comprende i dodici episodi della serie televisiva del 2011; bisogna verificare la confezione e i dischi dell’offerta scelta.

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Attenzione: spoiler. Da qui analizziamo il finale della serie originale e quello di Rebellion. Non vengono invece raccontati i principali avvenimenti del nuovo film Il risveglio di Walpurgis.

Madoka Magica: cosa bisogna vedere prima del nuovo film?

La prima cosa da chiarire riguarda l’ordine delle opere. Puella Magi Madoka Magica nasce come anime originale nel 2011, realizzato da SHAFT e sviluppato dal gruppo creativo Magica Quartet, con Gen Urobuchi alla sceneggiatura e Ume Aoki al character design originale.

Non nasce quindi come adattamento di un manga già esistente, anche se successivamente sono state pubblicate diverse versioni a fumetti e opere derivate.

Per seguire la vicenda principale, il percorso più semplice è questo:

1. Puella Magi Madoka Magica (2011) La serie originale di dodici episodi. Introduce Madoka, Homura, Sayaka, Mami e Kyoko, oltre al sistema dei contratti proposto da Kyubey.

2. Puella Magi Madoka Magica: Rebellion (2013) Il terzo film cinematografico, che racconta una storia nuova dopo il finale della serie televisiva e cambia il rapporto fra Madoka e Homura.

3. Il risveglio di Walpurgis (2026) Il quarto film cinematografico, seguito ufficiale di Rebellion. È arrivato nei cinema giapponesi il 28 agosto 2026 e debutterà nelle sale italiane dal 10 al 16 dicembre.

Esistono anche i film Beginning ed Eternal, usciti nel 2012. Ripercorrono la storia della serie originale e possono essere utili come ripasso, ma non sono due nuovi capitoli narrativi da aggiungere obbligatoriamente ai dodici episodi.

Chi preferisce il formato cinematografico può cercare le edizioni dei film Beginning ed Eternal, prestando attenzione alla lingua e ai contenuti dei dischi.

Per Rebellion, invece, è disponibile anche una riedizione home video italiana distribuita da Dynit nel settembre 2026. Potete confrontare Madoka Magica The Movie – La storia della ribellione in Blu-ray, distinguendola dalle edizioni DVD.

Perché Homura continua a tornare indietro nel tempo per salvare Madoka?

Quando Homura Akemi compare nella serie televisiva, il suo comportamento sembra inspiegabile. È fredda, conosce pericoli che gli altri personaggi ignorano e cerca continuamente di impedire a Madoka di accettare il contratto di Kyubey.

All’inizio è facile considerarla un ostacolo per la protagonista. Il racconto, però, cambia completamente significato quando scopriamo la verità sul suo passato.

Homura ha già vissuto più volte gli stessi eventi. La sua capacità di manipolare il tempo deriva dal desiderio espresso quando è diventata una ragazza magica: poter incontrare nuovamente Madoka e proteggerla, anziché essere sempre lei a dover ricevere aiuto.

Da quel momento Homura affronta ripetutamente gli eventi che portano alla battaglia contro la Notte di Valpurga, cercando ogni volta di impedire la morte o il sacrificio dell’amica.

Ma conoscere il futuro non significa riuscire a cambiarlo.

Ogni tentativo aggiunge nuove informazioni e nuove sofferenze, senza garantire il risultato sperato. Homura vede ripetersi tragedie, tradimenti e sconfitte mentre gli altri personaggi, nelle diverse linee temporali, non conservano i suoi stessi ricordi.

Questa solitudine è fondamentale per comprendere il personaggio.

Per Madoka, Homura può sembrare una compagna di scuola misteriosa e difficile da avvicinare. Per Homura, invece, Madoka è una persona per cui ha già sacrificato innumerevoli possibilità di vivere normalmente.

Il loro rapporto, quindi, è profondamente asimmetrico: una ragazza conosce una storia condivisa che l’altra non ha ancora vissuto.

È uno degli elementi che distinguono Madoka Magica dagli anime tradizionali sulle ragazze magiche e che hanno contribuito a rendere la serie uno dei titoli più rappresentativi dello studio SHAFT.

Su MangaForever abbiamo approfondito questa tradizione nell’articolo dedicato ai sette migliori anime firmati SHAFT, dove Madoka Magica occupa una posizione importante.

Il sacrificio di Madoka: che cosa significa la Legge dei Cicli?

Il finale della serie originale porta Madoka a prendere una decisione che supera il normale desiderio di diventare più forte.

Nel mondo di Kyubey, le ragazze magiche ottengono poteri in cambio di un desiderio, ma il sistema le conduce verso un destino crudele: la loro disperazione può trasformarle in streghe.

Madoka decide di intervenire alla radice del problema.

Il suo desiderio è eliminare le streghe prima che possano nascere, in ogni epoca e in ogni luogo. La portata della richiesta modifica le regole stesse dell’universo e porta Madoka a esistere in una forma diversa da quella umana.

Nasce così la cosiddetta Legge dei Cicli, una nuova legge cosmica che interviene nel destino delle ragazze magiche.

Il mondo cambia. Le streghe, secondo il nuovo sistema, non rappresentano più il destino finale delle combattenti, ma la sofferenza e i conflitti non scompaiono completamente.

Per le persone comuni, Madoka non è più una normale ragazza che ha vissuto accanto a loro. Il suo sacrificio ha un prezzo enorme: rinuncia alla possibilità di continuare la propria esistenza umana insieme agli amici e alla famiglia.

È qui che nasce il contrasto decisivo con Homura.

Madoka considera il proprio sacrificio un modo per aiutare le altre ragazze magiche. Homura, invece, vede anche la perdita della persona che ha cercato disperatamente di salvare.

Entrambe vogliono proteggere qualcuno. Ma Madoka pensa alla salvezza di tutte, mentre Homura non riesce ad accettare che quella salvezza richieda la scomparsa di Madoka dalla vita quotidiana.

Per rileggere la storia attraverso il manga di Hanokage, Planet Manga ha pubblicato Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe Edition. Esistono sia volumi della nuova edizione sia una raccolta Omnibus: conviene confrontare i contenuti prima di acquistare entrambe.

Che cosa succede davvero in Rebellion?

Rebellion comincia in modo volutamente destabilizzante.

Homura vive in una Mitakihara apparentemente tranquilla. Madoka e le altre ragazze magiche sono presenti e collaborano contro nuove minacce. Per un momento sembra quasi che la storia abbia trovato una dimensione più serena.

Homura, però, comprende progressivamente che qualcosa non torna.

La città e gli avvenimenti che circondano le protagoniste non corrispondono al mondo che dovrebbe esistere dopo il sacrificio di Madoka.

Il mistero conduce a un esperimento degli Incubatori, la specie a cui appartiene Kyubey. La Soul Gem di Homura è stata isolata in una barriera per osservare il funzionamento della Legge dei Cicli e tentare di comprenderne il potere.

La situazione diventa sempre più inquietante quando emerge il destino verso cui sta andando Homura.

Il tentativo di salvarla riporta in gioco Madoka e le altre protagoniste, ma la conclusione del film non si limita a ristabilire l’ordine precedente.

Al momento decisivo, Homura compie una scelta inattesa: separa la componente umana di Madoka dalla Legge dei Cicli e riscrive ancora una volta la realtà.

È l’evento che rende necessario il nuovo film.

Se Madoka aveva modificato l’universo per sottrarre tutte le ragazze magiche al destino di diventare streghe, Homura interviene perché non vuole accettare la vita che Madoka è stata costretta ad abbandonare.

Il risultato è un mondo nel quale Madoka può tornare a vivere come una ragazza comune, ma il prezzo della decisione e le conseguenze per gli altri personaggi rimangono al centro di un conflitto irrisolto.

Visual promozionale originale del nuovo film, diffuso da Dynit. © Magica Quartet / Aniplex, Madoka Project.

Perché Homura diventa un Demone nel finale di Rebellion?

Dopo aver sottratto Madoka alla Legge dei Cicli, Homura assume una nuova identità e arriva a definirsi un Demone.

Il nome non nasce semplicemente dal fatto che abbia acquisito una trasformazione più potente o un aspetto più minaccioso.

Homura si contrappone a un’esistenza che è diventata quasi divina. Se Madoka ha riscritto le leggi dell’universo attraverso un sacrificio rivolto a tutte le ragazze magiche, Homura agisce contro quell’ordine per inseguire un desiderio profondamente personale.

È una contrapposizione volutamente provocatoria.

Il linguaggio religioso utilizzato dal film porta a immaginare Madoka come una figura salvifica e Homura come un essere che sfida quella salvezza.

Ma sarebbe riduttivo concludere che Homura sia diventata semplicemente la cattiva della storia.

Il suo gesto nasce da una lunga sofferenza e dal rifiuto di perdere ancora una volta l’amica. Il problema è che, nel tentativo di proteggerla, finisce per prendere una decisione che Madoka non ha scelto.

Questa è la parte più interessante del suo cambiamento: Homura riesce a salvare la vita quotidiana di Madoka, ma lo fa intervenendo sull’identità, sulla memoria e sulla struttura del mondo.

Non sappiamo quindi soltanto che cosa Homura sia diventata. Dobbiamo chiederci che cosa possa ancora considerare giusto, dopo aver ottenuto un potere così grande.

È forse il dibattito più interessante dell’intera saga.

Il desiderio di Homura nasce dall’affetto per Madoka. I suoi viaggi nel tempo, la sofferenza accumulata e la determinazione nel cercare di proteggerla non possono essere separati da quel sentimento.

Eppure la storia mostra anche quanto sia difficile stabilire il confine fra proteggere qualcuno e decidere al suo posto.

La scelta di Madoka Madoka rinuncia alla propria vita umana per cambiare il destino delle altre ragazze magiche. Il suo desiderio privilegia una salvezza collettiva, pur comportando una perdita personale enorme.

La scelta di Homura Homura non accetta quella rinuncia e crea una realtà in cui Madoka può esistere nuovamente come persona. Ma per riuscirci modifica l’ordine che l’amica aveva stabilito.

Le due decisioni sono entrambe motivate dalla volontà di proteggere, ma nessuna è priva di conseguenze.

È per questo che il conflitto non si risolve con una semplice domanda su chi sia più forte.

Homura può ottenere un potere sufficiente a cambiare il mondo. Ma ciò non dimostra che abbia trovato il modo migliore per rendere felice Madoka.

Allo stesso modo, il sacrificio di Madoka non cancella automaticamente il dolore di chi continua a ricordarla.

Il finale di Rebellion funziona proprio perché permette due letture: quella di Homura come figura tragica che tenta di salvare l’amica a qualsiasi costo, e quella di una persona che, pur animata dall’amore, ha oltrepassato un confine.

Questa è un’interpretazione del rapporto tra i personaggi, non una dichiarazione ufficiale che assegni in modo definitivo il ruolo di eroina a una e di antagonista all’altra.

Chi desidera approfondire una vicenda alternativa del franchise può cercare il manga Puella Magi Madoka Magica: The Different Story, controllando la lingua dell’edizione e ricordando che si tratta di una storia diversa da Rebellion.

Il risveglio di Walpurgis: cosa sappiamo del nuovo film senza spoiler?

Il nuovo capitolo è un seguito diretto di Rebellion, realizzato dallo studio SHAFT e sviluppato con il ritorno di alcune delle figure creative più importanti del franchise.

La produzione riunisce Akiyuki Shinbo alla regia generale, Yukihiro Miyamoto alla regia, Gen Urobuchi alla sceneggiatura, Ume Aoki al design originale dei personaggi e Yuki Kajiura alle musiche.

Il film è già stato distribuito nei cinema giapponesi il 28 agosto 2026, mentre in Italia arriverà dal 10 al 16 dicembre 2026.

La sinossi italiana presentata da Dynit introduce nuove anomalie a Mitakihara. Si parla di un misterioso Telefono Lucertola legato ai desideri e di una ragazza priva di Soul Gem che dà la caccia alle Bestie Magiche.

Homura sembra mantenere il controllo del mondo che ha riscritto, ma questa apparente stabilità viene messa in discussione.

È un punto di partenza coerente con il finale di Rebellion: un universo creato per assicurare una particolare forma di felicità non può necessariamente rimanere immutabile per sempre.

Madoka, Homura e le altre protagoniste nel visual ufficiale del film distribuito da Dynit. © Magica Quartet / Aniplex, Madoka Project.

Che ruolo avrà la Notte di Valpurga?

Il titolo richiama la minaccia che ha segnato profondamente gli eventi della serie originale.

La Notte di Valpurga, o Walpurgisnacht, è una presenza fondamentale nella storia di Homura: i suoi ripetuti tentativi di cambiare il destino di Madoka passano anche dalla necessità di affrontare quella minaccia.

Questo ritorno nel titolo del nuovo film è quindi significativo. Non basta, però, per stabilire in anticipo quale sia la sua funzione precisa nella nuova storia.

È meglio distinguere ciò che conosciamo della serie originale da ciò che il film del 2026 racconta effettivamente.

Bisogna conoscere Magia Record?

No, non è necessario recuperare Magia Record per seguire la storia principale.

Magia Record è un progetto derivato che espande l’universo di Madoka Magica con altre protagoniste e una propria vicenda.

Per prepararsi al nuovo film, invece, il percorso fondamentale rimane la serie originale e soprattutto Rebellion.

Chi vuole conoscere lo spin-off può ritrovare su MangaForever anche le notizie dedicate a Magia Record e alla sua stagione conclusiva, ma non deve considerarlo un passaggio obbligatorio.

Madoka Magica al cinema in Italia: date e informazioni sui biglietti

Dynit ha annunciato la distribuzione italiana dal 10 al 16 dicembre 2026, nell’ambito della stagione Anime al cinema.

Il film aveva già avuto un’anteprima italiana al Lucca Comics & Games il 28 ottobre, accompagnata dalla presenza di rappresentanti di SHAFT e Aniplex.

Il 18 novembre Dynit ha inoltre presentato il trailer italiano e una promozione per gli spettatori del primo giorno.

Secondo il distributore, acquistando online un biglietto idoneo per giovedì 10 dicembre sarà possibile ritirare una card esclusiva presso il cinema, secondo le condizioni dell’iniziativa. Sono state annunciate varianti differenti per alcune catene aderenti.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la comunicazione ufficiale Dynit sul film e sui biglietti.

Le sale e gli orari delle proiezioni possono variare in base alla città. Il distributore cita fra i circuiti coinvolti The Space Cinema, UCI Cinemas, Notorious Cinemas, Giometti e Unici Cinema.

Su MangaForever trovate anche il calendario degli anime al cinema 2026–2027, con gli altri appuntamenti della stagione.

Madoka Magica: quali manga e film recuperare?

Chi si avvicina oggi al franchise ha diverse possibilità, ma bisogna distinguere la storia principale dagli adattamenti e dagli spin-off.

La serie anime del 2011 resta il punto di partenza migliore. Il manga disegnato da Hanokage ripercorre quella vicenda, mentre Rebellion è il seguito cinematografico da conoscere prima del nuovo capitolo.

Planet Manga ha pubblicato anche una Ultimate Deluxe Edition dell’adattamento originale, riproponendone i contenuti in edizioni raccolte. Non va confusa con un manga che racconti il film del 2026.

Per chi vuole confrontare le proposte, è utile verificare l’editore, la lingua e quali episodi o volumi siano effettivamente contenuti nella raccolta.

È particolarmente importante nel caso dei manga derivati: non tutti sono canonici nello stesso modo né tutti costituiscono un passaggio necessario tra la serie e il nuovo film.

Homura è davvero la cattiva di Madoka Magica?

Se dovessimo dare una risposta, diremmo che Homura non è una semplice antagonista, ma una protagonista tragica che ha imparato a confondere la salvezza di Madoka con la necessità di decidere per lei.

Il suo percorso comincia da un desiderio comprensibile: impedire che una persona amata venga sacrificata. Con il passare delle linee temporali, però, quel desiderio diventa sempre più difficile da separare dall’ossessione e dal bisogno di controllo.

Madoka rappresenta la possibilità di cambiare un sistema ingiusto attraverso un sacrificio personale. Homura è la persona che non riesce ad accettare quel sacrificio, nemmeno quando viene considerato necessario.

È questo il conflitto che rende interessante Rebellion anche a tanti anni di distanza.

Il risveglio di Walpurgis arriva al cinema italiano con un interrogativo già aperto, senza che sia necessario conoscere in anticipo gli avvenimenti del nuovo film: può esistere una salvezza autentica quando viene imposta contro la volontà di chi dovrebbe essere salvato?

Forse è proprio questa la domanda più importante da tenere a mente tornando nel mondo di Madoka Magica.

E voi da che parte state? Homura ha fatto ciò che era necessario per salvare Madoka oppure ha tradito il significato del suo sacrificio? Raccontateci nei commenti come interpretate il finale di Rebellion.

Tre proposte per approfondire Madoka Magica Se volete esplorare il franchise oltre i film, queste tre proposte offrono punti di vista differenti. Rebellion in versione manga: cercate la raccolta inglese The Movie – Rebellion: The Complete Omnibus Edition. È un adattamento a fumetti del film del 2013, non del nuovo capitolo.

cercate la raccolta inglese The Movie – Rebellion: The Complete Omnibus Edition. È un adattamento a fumetti del film del 2013, non del nuovo capitolo. Homura da collezione: confrontate le figure ufficiali figma di Homura Akemi, verificando produttore, licenza, versione e condizioni del prodotto.

confrontate le figure ufficiali figma di Homura Akemi, verificando produttore, licenza, versione e condizioni del prodotto. L’arte della saga: potete cercare gli artbook ufficiali giapponesi di Madoka Magica, dedicati a illustrazioni e materiali visivi. La lingua va verificata nella scheda del venditore. I link aprono ricerche Amazon.it: bisogna controllare sempre lingua, edizione, contenuto e disponibilità effettiva prima dell’acquisto.