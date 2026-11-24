LEGO Godzilla 21375: il gigante da 5.363 pezzi arriva il 27 novembre. Prezzo, dimensioni e omaggio esclusivo

Un Godzilla alto 70 centimetri, costruito con oltre cinquemila mattoncini LEGO e capace di sfoggiare il suo raggio atomico. Non è un progetto realizzato da un appassionato per la propria collezione, ma un set ufficiale che arriverà nei negozi il 27 novembre 2026. Si chiama LEGO Ideas Godzilla 21375 ed è destinato a diventare uno dei modelli più imponenti dedicati al celebre Re dei Mostri.

Il prezzo italiano è di 399,99 euro, una cifra che lo colloca decisamente nella fascia dei grandi LEGO da collezione. Ma il modello ha anche diversi elementi che lo rendono particolare: parti snodabili, una costruzione molto dettagliata, un raggio atomico intercambiabile e un piccolo set promozionale riservato al lancio.

Vale davvero la pena spendere quasi 400 euro per questo Godzilla? Prima di rispondere conviene conoscere le sue caratteristiche, capire quanto spazio richiede e soprattutto distinguere quello che LEGO ha effettivamente annunciato dalle aspettative che accompagnano un prodotto di queste dimensioni.

LEGO Godzilla 21375: tutte le informazioni essenziali Nome: LEGO Ideas Godzilla.

LEGO Ideas Godzilla. Codice: 21375.

21375. Pezzi: 5.363.

5.363. Età consigliata: 18+.

18+. Prezzo ufficiale italiano: 399,99 euro.

399,99 euro. Data di uscita: 27 novembre 2026.

27 novembre 2026. Altezza: 70 cm nella configurazione con raggio atomico.

70 cm nella configurazione con raggio atomico. Ingombro indicativo: 27 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza nella configurazione indicata dal produttore.

27 cm di larghezza e 40 cm di lunghezza nella configurazione indicata dal produttore. Omaggio promozionale: LEGO Godzilla Logo e Impronta 40888, dal 27 al 30 novembre, fino a esaurimento scorte.

LEGO Godzilla 21375: quando esce e quanto costa in Italia?

Il debutto ufficiale del LEGO Godzilla è fissato per venerdì 27 novembre 2026, in coincidenza con il Black Friday. Il set sarà distribuito attraverso lo shop online LEGO e i negozi ufficiali del marchio.

Il prezzo confermato per l’Italia è di 399,99 euro, mentre quello statunitense è di 449,99 dollari. Non bisogna confondere questi listini con eventuali offerte di rivenditori o inserzioni di marketplace, che potrebbero comparire in seguito.

Il riferimento da controllare è la pagina ufficiale LEGO Godzilla 21375 sullo shop italiano. Qui vengono riportate data di disponibilità, prezzo e caratteristiche del modello.

Al momento dell’annuncio, il 21375 è indicato come prodotto esclusivo LEGO. Per chi desidera acquistarlo al lancio, è quindi più utile controllare il canale ufficiale che affidarsi a inserzioni non ancora verificabili.

Quanto è grande il LEGO Godzilla? Dimensioni e dettagli del modello

Il numero di pezzi è già sufficiente a far capire che non si tratta di una costruzione da affrontare in un pomeriggio. Con 5.363 elementi, Godzilla è il più grande set mai lanciato nella linea LEGO Ideas per quantità di pezzi, secondo il comunicato ufficiale LEGO.

La sua altezza raggiunge i 70 centimetri nella configurazione con il raggio atomico. Il produttore indica anche 27 centimetri di larghezza e 40 di lunghezza per la configurazione di riferimento.

Per un collezionista, però, la misura più importante non è necessariamente l’altezza. Il modello comprende una coda estesa e varie parti regolabili: prima di acquistarlo è opportuno valutare lo spazio effettivamente disponibile, lasciando un margine rispetto alle dimensioni dichiarate.

Una costruzione pensata per l’esposizione Il set riproduce il Godzilla del MonsterVerse di Legendary, con un corpo massiccio, pelle dall’aspetto squamoso e le caratteristiche placche dorsali seghettate. La costruzione permette di regolare la testa, le braccia, i polsi e le dita. La coda può essere assemblata orientandola verso sinistra oppure verso destra. Il risultato è un grande modello da esposizione che può assumere pose differenti, pur non essendo concepito come una normale action figure da manipolare continuamente.

Il raggio atomico è uno dei dettagli più spettacolari

Uno degli elementi più riconoscibili di Godzilla è il suo raggio atomico. LEGO lo ha riprodotto con una costruzione azzurra che può essere inserita nella bocca del mostro al posto della lingua.

Non si tratta quindi di una funzione elettronica o di un effetto luminoso: è un elemento fisico costruito con i mattoncini, pensato per rendere più spettacolare l’esposizione.

La possibilità di scegliere se mostrare Godzilla con la bocca aperta e il raggio atomico oppure in una configurazione più tradizionale permette di adattare il modello allo stile della propria collezione.

Quanto può essere impegnativo montarlo?

LEGO non indica un tempo unico necessario per completare Godzilla, e sarebbe poco serio stimarlo senza aver costruito personalmente il set.

Le 5.363 parti e la necessità di riprodurre forme organiche, superfici e articolazioni fanno comunque pensare a un progetto da affrontare con calma, soprattutto se non si è abituati ai grandi modelli per adulti.

Per organizzare i componenti durante il montaggio possono essere utili vassoi e contenitori per separare i mattoncini, scegliendo modelli facili da svuotare e riporre.

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L’app LEGO Builder mette a disposizione anche istruzioni digitali in 3D, ingrandimento dei passaggi e monitoraggio dei progressi. È una possibilità aggiuntiva rispetto alla normale esperienza di costruzione.

Chi vuole capire se un progetto di queste dimensioni sia adatto alle proprie abitudini può leggere anche la nostra guida ai LEGO per adulti da cui iniziare, che presenta modelli con livelli di impegno e ingombri molto differenti.

LEGO Godzilla: l’omaggio esclusivo disponibile dal 27 al 30 novembre

Il lancio del 21375 comprende anche un’iniziativa promozionale particolarmente interessante per i collezionisti.

Acquistando il set principale attraverso i canali LEGO aderenti, dal 27 al 30 novembre 2026, sarà possibile ricevere in omaggio il set Godzilla Logo e Impronta 40888, fino a esaurimento delle scorte disponibili.

LEGO Godzilla Logo e Impronta 40888: cosa contiene? Il set promozionale comprende 359 pezzi e riproduce il logo di Godzilla in azzurro, una piccola scena urbana e l’impronta del mostro. Tra i dettagli compare anche Mothra, raffigurata su uno degli edifici. L’impronta riprende le dimensioni del piede del grande modello 21375. Il logo e l’impronta possono essere esposti insieme oppure separatamente, creando un piccolo complemento alla costruzione principale. Potete consultare la scheda ufficiale del set LEGO 40888.

È importante sottolineare che l’omaggio non è automaticamente incluso in tutte le confezioni del LEGO Godzilla. È un’iniziativa collegata all’acquisto effettuato nel periodo promozionale e alle condizioni stabilite da LEGO.

La disponibilità può terminare anche prima del 30 novembre. Prima di concludere l’ordine bisogna verificare che il regalo venga effettivamente riconosciuto nel carrello.

Per chi desidera entrambi i modelli, questa promozione rappresenta un motivo concreto per valutare l’acquisto al lancio. Per chi non è interessato all’omaggio, invece, non c’è ragione di considerare il periodo promozionale come una scadenza obbligatoria.

Come nasce LEGO Godzilla 21375: dal progetto di un fan al set ufficiale

Il 21375 appartiene alla linea LEGO Ideas, che permette agli appassionati di proporre progetti originali e sottoporli al sostegno della community.

L’idea alla base di Godzilla arriva da Matthew Esposito, conosciuto sulla piattaforma LEGO Ideas con il nome MattE720. Il suo progetto è stato sostenuto dagli utenti e successivamente sviluppato da LEGO per la commercializzazione.

Il modello definitivo non è semplicemente una copia del progetto originale: LEGO ha rielaborato la costruzione per trasformarla in un prodotto ufficiale, con la propria struttura, le istruzioni e le caratteristiche annunciate.

Il risultato si concentra sull’interpretazione del personaggio nel MonsterVerse, non sull’aspetto monocromatico del film giapponese del 1954 o sulla versione di Godzilla Minus One.

Questa distinzione è importante soprattutto per chi colleziona differenti incarnazioni del kaiju. Il nome Godzilla identifica infatti interpretazioni cinematografiche molto diverse, con proporzioni, colori e caratteristiche specifiche.

Per confrontare le varie versioni del personaggio abbiamo già preparato su MangaForever una guida dedicata alle figure, ai film 4K e ai fumetti di Godzilla da collezionare.

LEGO Godzilla 21375 vale davvero 399,99 euro?

La risposta dipende soprattutto da cosa si cerca in un prodotto da collezione.

Il LEGO Godzilla non prova a competere con una figure tradizionale sul terreno della fedeltà delle superfici o del numero di articolazioni. Il suo valore nasce in gran parte da un’esperienza diversa: costruire personalmente un modello molto grande e poi conservarlo come pezzo da esposizione.

Per un appassionato LEGO questo è un vantaggio importante. Il montaggio costituisce una parte dell’esperienza, non soltanto un passaggio necessario per ottenere l’oggetto finito.

Per chi vuole semplicemente un Godzilla da mettere in vetrina, però, quasi 400 euro possono essere difficili da giustificare. Esistono figure del personaggio a prezzi inferiori che richiedono meno spazio e nessuna costruzione.

Tre motivi per prenderlo in considerazione

Il primo è la dimensione. Un modello che raggiunge 70 centimetri con il raggio atomico ha un impatto visivo difficile da ignorare. Può diventare il pezzo centrale di una collezione dedicata al cinema fantastico.

Il secondo è il progetto LEGO Ideas. Per chi segue questa linea, avere una costruzione nata dall’idea di un appassionato e trasformata in un prodotto ufficiale aggiunge un elemento interessante alla storia del modello.

Il terzo è la possibilità di personalizzare l’esposizione. Braccia, testa, mani e orientamento della coda permettono di ottenere configurazioni differenti. La presenza del raggio atomico aggiunge una delle caratteristiche più iconiche del personaggio.

Tre aspetti da valutare prima dell’acquisto

Il prezzo: 399,99 euro sono una cifra importante e non è possibile affermare che il set manterrà o aumenterà il proprio valore nel tempo. Acquistarlo con il solo obiettivo di rivenderlo sarebbe una scelta speculativa.

Lo spazio: non basta avere una mensola alta 70 centimetri. Bisogna considerare il raggio atomico, la coda, l’accessibilità e il margine necessario per sistemare il modello senza urtarlo.

La costruzione: chi non ama assemblare migliaia di pezzi potrebbe preferire una figure già pronta, anche se meno imponente.

Per proteggere il modello dalla polvere può essere utile valutare una teca espositiva in acrilico per modellini di grandi dimensioni. Prima dell’acquisto è indispensabile misurare il LEGO montato nella configurazione desiderata: una teca generica non è necessariamente compatibile con il 21375.

Quali alternative scegliere se il LEGO Godzilla costa troppo?

Non tutti gli appassionati del Re dei Mostri cercano un set da costruire. Per alcuni conta soprattutto il film, per altri la riproduzione di una versione particolare del personaggio e per altri ancora un fumetto che ne racconti la storia.

Godzilla Minus One in 4K: per chi ama il cinema giapponese

Godzilla Minus One propone un’interpretazione del mostro differente da quella del MonsterVerse. Se si desidera un regalo dedicato soprattutto al cinema, una buona edizione del film può avere più senso di una grande costruzione.

In Italia esistono edizioni home video differenti. Potete confrontare le edizioni Steelbook 4K di Godzilla Minus One su Amazon.it, controllando dischi inclusi, sottotitoli e caratteristiche della versione proposta.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: il MonsterVerse da rivedere

Chi sceglie il LEGO 21375 soprattutto per il suo aspetto potrebbe essere interessato anche ai film del MonsterVerse, nei quali Godzilla viene rappresentato con un design massiccio e spettacolari effetti visivi.

Per restare su questo universo narrativo potete cercare Godzilla e Kong – Il nuovo impero in 4K su Amazon.it, verificando il formato e le lingue della singola edizione.

Godzilla – La guerra dei 50 anni: una lettura per i fan

Per chi ama i fumetti, una proposta interessante è Godzilla – La guerra dei 50 anni di James Stokoe. La storia segue il confronto tra un soldato e il mostro, offrendo una prospettiva differente rispetto a quella delle grandi battaglie cinematografiche.

In italiano esistono più edizioni. Potete cercare Godzilla – La guerra dei 50 anni tramite l’ISBN 9788869197215, controllando formato e disponibilità prima dell’acquisto.

Godzilla all’Inferno: un’interpretazione completamente diversa

Godzilla all’Inferno è invece un fumetto che porta il personaggio in scenari più surreali, lontani dal tradizionale confronto con eserciti e città.

È una scelta per chi conosce già il franchise e desidera qualcosa di differente dal solito merchandising. La pubblicazione italiana saldaPress è identificabile con l’ISBN 9788869198397: potete cercare Godzilla all’Inferno su Amazon.it.

Prima di acquistare il LEGO Godzilla: cosa controllare

Il fatto che si tratti di un prodotto ufficiale non significa che ogni inserzione online con il nome Godzilla LEGO corrisponda al modello annunciato.

Il riferimento fondamentale è il codice 21375. Online possono circolare progetti realizzati da appassionati, riproduzioni artigianali e costruzioni compatibili con i mattoncini LEGO: non vanno confusi con il set ufficiale.

Se l’acquisto viene effettuato per ottenere il regalo promozionale 40888, bisogna inoltre verificare il periodo dell’iniziativa, il negozio aderente e la presenza effettiva dell’omaggio nel carrello.

Infine, chi intende esporre Godzilla in una teca dovrebbe rimandare l’acquisto della protezione finché non avrà verificato le dimensioni necessarie nella posa scelta.

LEGO Godzilla 21375: le domande più frequenti

Quando esce LEGO Godzilla 21375?

Il set sarà disponibile dal 27 novembre 2026 sullo shop LEGO e nei negozi ufficiali aderenti.

Quanto costa in Italia?

Il prezzo di listino ufficiale italiano è di 399,99 euro.

Quanti pezzi comprende?

LEGO Godzilla 21375 contiene 5.363 pezzi ed è destinato a un pubblico dai 18 anni in su.

Quanto è alto il modello finito?

Il produttore indica un’altezza di 70 centimetri nella configurazione con il raggio atomico.

Il raggio atomico è luminoso?

Il raggio atomico descritto da LEGO è un elemento costruito con mattoncini che può sostituire la lingua. Non è indicato come una funzione elettronica luminosa.

Il set omaggio 40888 è sempre incluso?

No. È previsto come regalo promozionale con l’acquisto del 21375 dal 27 al 30 novembre 2026, fino a esaurimento delle scorte e alle condizioni dell’iniziativa.

LEGO Godzilla 21375: un pezzo da collezione per chi vuole costruire il Re dei Mostri

Il nuovo Godzilla LEGO Ideas non è un acquisto da fare soltanto perché il personaggio piace. Il prezzo e le dimensioni richiedono di capire in anticipo che cosa si desidera ottenere.

Chi ama costruire grandi modelli, possiede già altri LEGO per adulti e vuole un Godzilla molto evidente nella propria collezione troverà diversi motivi per interessarsi al 21375.

Chi preferisce una riproduzione cinematografica più compatta, invece, potrebbe essere più soddisfatto da una figure articolata o da un’edizione speciale di un film.

La promozione del 27–30 novembre aggiunge un incentivo per gli acquisti immediati, ma non cambia la considerazione principale: un set da quasi 400 euro ha senso soprattutto quando si desiderano sia l’esperienza della costruzione sia il modello da esporre.

E voi cosa ne pensate? Preferireste costruire un Godzilla così grande oppure scegliere una figure già pronta da inserire nella vostra collezione?

Altri tre prodotti per chi ama Godzilla Se il LEGO 21375 vi ha incuriosito ma volete esplorare altri aspetti del franchise, questi prodotti offrono esperienze molto differenti. Godzilla contro l’Universo Marvel – Panini Comics: un volume dedicato agli incontri fra il Re dei Mostri e i supereroi Marvel. L’edizione italiana è identificabile con l’ISBN 9791221950793. Cerca il volume su Amazon.it.

un volume dedicato agli incontri fra il Re dei Mostri e i supereroi Marvel. L’edizione italiana è identificabile con l’ISBN 9791221950793. Cerca il volume su Amazon.it. The Art of Godzilla: King of the Monsters: artbook di Abbie Bernstein con materiali sulla realizzazione del film. L’edizione Titan Books è in inglese, ISBN 9781789090680. Cerca l’artbook su Amazon.it.

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