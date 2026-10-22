Godzilla da collezionare: quali figure, film 4K e fumetti scegliere

Scegliere un Godzilla da collezionare significa prima di tutto capire quale versione del Re dei Mostri si vuole portare a casa. C’è chi cerca il fascino del cinema giapponese classico, chi preferisce le forme imponenti del MonsterVerse e chi vuole recuperare un film in 4K o un fumetto da leggere. Figure apparentemente simili possono però appartenere a linee molto diverse per materiali, articolazioni, accessori e dimensioni.

Per orientarvi potete partire dalla ricerca delle figure Godzilla Bandai Movie Monster Series su Amazon, una delle linee da conoscere quando si comincia. In questa guida vediamo quando preferire un modello in vinile, quando scegliere una figure articolata e quali edizioni cinematografiche o fumetti valutare come alternativa.

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La guida in breve Per una prima figure: valutate Bandai Movie Monster Series, controllando film di riferimento e dimensioni.

valutate Bandai Movie Monster Series, controllando film di riferimento e dimensioni. Per pose e accessori: confrontate i singoli modelli S.H.MonsterArts e HIYA, senza considerare equivalenti tutte le versioni.

confrontate i singoli modelli S.H.MonsterArts e HIYA, senza considerare equivalenti tutte le versioni. Per il cinema: distinguete edizione italiana, audio italiano e sottotitoli italiani. Non sono la stessa cosa.

distinguete edizione italiana, audio italiano e sottotitoli italiani. Non sono la stessa cosa. Per una lettura in italiano: Godzilla – La guerra dei 50 anni e Godzilla all’Inferno offrono due interpretazioni differenti del personaggio.

Quale Godzilla vuoi collezionare?

Il nome del personaggio, da solo, non basta a identificare una figure. Il Godzilla del 1954, quello di Godzilla Minus One e il Godzilla Evolved di Godzilla e Kong – Il nuovo impero hanno proporzioni e caratteristiche differenti. Prima di scegliere una linea, conviene quindi partire dal film o dall’aspetto che preferite.

Una collezione può seguire un criterio semplice: un solo Godzilla particolarmente rappresentativo, diverse incarnazioni dello stesso mostro oppure un gruppo di kaiju da esporre insieme. Nell’ultimo caso, controllate anche le proporzioni tra i prodotti: due figure della stessa altezza non sono necessariamente realizzate nella stessa scala.

Il ritorno cinematografico di Godzilla Minus Zero, annunciato per novembre 2026 in Giappone e Nord America, offre un’occasione per riscoprire il franchise. Le date dei singoli mercati e le nuove uscite si possono seguire sul sito ufficiale di Godzilla. Per iniziare una collezione, però, non è indispensabile inseguire l’ultimo modello annunciato: conta soprattutto scegliere una versione che vi piaccia davvero.

Figure Godzilla: le linee da conoscere

La distinzione più utile riguarda il tipo di oggetto: una figure in vinile con movimenti semplici risponde a esigenze diverse da un modello con numerose articolazioni. Anche all’interno della stessa linea, accessori e finiture cambiano da una confezione all’altra.

Bandai Movie Monster Series: da valutare per cominciare Le Movie Monster Series sono figure in vinile morbido, con articolazioni più semplici rispetto ai modelli pensati per costruire pose elaborate. Sono una possibilità per chi vuole esporre un kaiju riconoscibile senza concentrarsi su numerosi snodi e parti intercambiabili. Un esempio identificabile è Godzilla (2024) G4, indicato nel catalogo Bandai americano con il codice 92255. La scheda riporta un’altezza di circa 6,5 pollici, equivalente a circa 16,5 centimetri. Codici e confezioni possono differire tra mercati: confrontate anche le fotografie. Per chi lo sceglierei: chi cerca il suo primo Godzilla o vuole affiancare più mostri su una mensola. Prima dell’acquisto, controllate quanto spazio occupa la coda e non soltanto l’altezza. Potete cercare il Bandai Godzilla 2024 G4 su Amazon, verificando che il risultato corrisponda alla versione desiderata.

S.H.MonsterArts: per chi cerca pose e una versione precisa La linea S.H.MonsterArts di Tamashii Nations si rivolge a chi apprezza figure articolate e interpretazioni specifiche dei mostri cinematografici. Non bisogna però dare per scontato che ogni uscita comprenda un raggio atomico, una base o parti alternative: gli accessori vanno controllati modello per modello. Il Godzilla (1954) 70th Anniversary Special Ver. misura circa 15 centimetri e propone una colorazione ispirata alle locandine dell’epoca. La dotazione comprende mani intercambiabili, effetto del raggio, parti degli aeroplani e supporto celebrativo. Per chi lo sceglierei: un appassionato del Godzilla classico che vuole costruire un’esposizione evocativa. La colorazione da locandina è parte dell’identità di questa edizione: non va confusa con una riproduzione monocromatica del film. Per individuare la confezione corretta, cercate S.H.MonsterArts Godzilla 1954 70th Anniversary Special Ver. su Amazon.

HIYA Exquisite Basic: attenzione a varianti e preordini Anche HIYA Exquisite Basic comprende figure articolate di Godzilla. È una linea da confrontare quando interessano l’aspetto del mostro, la mobilità della coda e le possibilità di esposizione. Un modello da tenere d’occhio è Godzilla Evolved Ver., codice EBG0412, ispirato a Godzilla e Kong – Il nuovo impero: la scheda del produttore indica circa 18 centimetri di altezza, numerose articolazioni e le caratteristiche placche dorsali rosa. Disponibilità da distinguere: al controllo del 21 ottobre 2026, la pagina ufficiale indica il primo trimestre 2027 come periodo di uscita. Questa specifica versione va quindi considerata un prodotto annunciato, non una scelta da dare per disponibile per un regalo immediato. Potete confrontare le figure Godzilla HIYA Exquisite Basic su Amazon. Controllate codice, variante e data di consegna: Evolved, Heat Ray e altre denominazioni non indicano automaticamente lo stesso prodotto.

Se vi interessa confrontare anche altre collezioni articolate, trovate su MangaForever la guida a Transformers Hasbro: Studio Series, Legacy e altre linee. Il principio utile resta lo stesso: identificare prima la linea e poi il modello, invece di scegliere soltanto dal nome del personaggio.

Godzilla in 4K: film ed edizioni da controllare

Per chi ama soprattutto il cinema, un film può essere un acquisto più soddisfacente di una figure. La prima verifica riguarda il formato: sulla confezione deve essere indicato 4K Ultra HD. Una dicitura come “masterizzato in 4K” non significa, da sola, che nella scatola ci sia un disco UHD.

Controllate poi l’attrezzatura disponibile: per riprodurre il disco UHD serve un lettore compatibile. Infine, leggete le specifiche di audio e sottotitoli della singola edizione, soprattutto quando il venditore propone prodotti d’importazione.

Godzilla Minus One: Steelbook o Deluxe? Il catalogo italiano PLAION distingue una Steelbook 4K Ultra HD + 2 Blu-ray e una Deluxe con Steelbook 4K Ultra HD, 2 Blu-ray, Blu-ray bonus e booklet. La scelta riguarda quindi anche materiali aggiuntivi e confezione. La Steelbook è da valutare se vi interessano il film in UHD e la custodia metallica. La Deluxe ha più senso se desiderate anche il disco bonus e il booklet e ritenete giustificata la differenza di prezzo richiesta dal venditore. Attenzione alla lingua: le edizioni italiane PLAION del lancio home video del 2024 sono state presentate in lingua originale con sottotitoli italiani. Non deducete la presenza del doppiaggio italiano dalla lingua della confezione o da quella disponibile in streaming; verificate il retro dell’esatta edizione. Cerca Godzilla Minus One Steelbook 4K nell’edizione PLAION su Amazon.

Confronta l’edizione Deluxe di Godzilla Minus One su Amazon.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: per chi preferisce il MonsterVerse Se cercate il versante più spettacolare del franchise e l’incontro tra i due Titani, potete orientarvi su Godzilla e Kong – Il nuovo impero. È una proposta differente da Minus One per ambientazione e tono: scegliete in base al film che desiderate rivedere, prima ancora che alla confezione. Nelle offerte possono comparire edizioni standard e Steelbook di mercati diversi. Verificate che il disco 4K sia incluso e che la traccia italiana sia dichiarata per il formato che userete: le caratteristiche di un Blu-ray allegato non vanno automaticamente attribuite anche al disco UHD. Potete confrontare le edizioni 4K di Godzilla e Kong – Il nuovo impero su Amazon.

Fumetti di Godzilla in italiano: due alternative alle figure

Un fumetto permette di esplorare il personaggio anche senza riservargli spazio in vetrina. Per questa selezione abbiamo scelto due opere pubblicate in italiano da saldaPress, con approcci visivi e narrativi differenti.

Godzilla – La guerra dei 50 anni L’opera scritta e disegnata da James Stokoe segue il lungo confronto tra un soldato e Godzilla. La sceglierei per chi cerca una storia che dia spazio tanto al mostro quanto allo sguardo umano, con tavole ricche di dettagli. Controllate l’edizione: il catalogo italiano comprende una pubblicazione con ISBN 9788869197215 e una versione RamenBurger in bianco e nero con ISBN 9791254610879. Non sono due acquisti intercambiabili per chi tiene a formato e resa delle immagini. Potete consultare la scheda Amazon di Godzilla – La guerra dei 50 anni, ISBN 9788869197215, controllando formato e condizioni della copia proposta.

Godzilla all’Inferno Godzilla all’Inferno sposta il personaggio in uno scenario surreale, interpretato da diversi autori. Lo prenderei in considerazione per chi conosce già il mostro e desidera una lettura visivamente diversa dal consueto confronto con eserciti e città. L’edizione italiana saldaPress in volume cartonato oversized è identificata dall’ISBN 9788869198397. Cercare il codice aiuta a distinguerla dai volumi in inglese o da altre pubblicazioni con titoli simili. Potete cercare Godzilla all’Inferno nell’edizione italiana su Amazon.

Tre idee per un regalo a un fan di Godzilla

Per chi vuole un mostro sulla scrivania: una Movie Monster Series nella versione cinematografica preferita, dopo aver verificato ingombro e indicazione d’età sulla confezione.

una Movie Monster Series nella versione cinematografica preferita, dopo aver verificato ingombro e indicazione d’età sulla confezione. Per chi colleziona film: una delle edizioni di Minus One, scegliendo tra Steelbook e Deluxe in base a contenuti, lingua e lettore disponibile.

una delle edizioni di Minus One, scegliendo tra Steelbook e Deluxe in base a contenuti, lingua e lettore disponibile. Per chi legge fumetti: La guerra dei 50 anni, controllando prima se il destinatario preferisce il colore oppure l’edizione in bianco e nero.

Se non conoscete la collezione del destinatario, chiedere quale film preferisce è spesso più utile che cercare il prodotto più costoso. Per altre idee legate a personaggi e oggetti da esporre potete consultare anche la nostra selezione di gadget anime e manga originali.

Cosa controllare prima di acquistare

Identità del prodotto: produttore, linea, film di riferimento e denominazione completa della variante.

produttore, linea, film di riferimento e denominazione completa della variante. Ingombro: altezza, lunghezza della coda e profondità necessaria per la posa desiderata.

altezza, lunghezza della coda e profondità necessaria per la posa desiderata. Accessori inclusi: confrontate l’elenco della confezione con le fotografie; una foto promozionale può mostrare elementi scenografici.

confrontate l’elenco della confezione con le fotografie; una foto promozionale può mostrare elementi scenografici. Disponibilità: distinguete un articolo in pronta consegna da un preordine e controllate la data stimata dal venditore.

distinguete un articolo in pronta consegna da un preordine e controllate la data stimata dal venditore. Film: formato dei dischi, audio, sottotitoli ed eventuali vincoli regionali dei Blu-ray allegati nelle edizioni importate.

formato dei dischi, audio, sottotitoli ed eventuali vincoli regionali dei Blu-ray allegati nelle edizioni importate. Fumetti: lingua, ISBN, formato e presenza del colore.

lingua, ISBN, formato e presenza del colore. Venditore e condizioni: verificate chi vende e spedisce, se il prodotto è nuovo o usato e quali condizioni di reso vengono indicate.

Per iniziare sceglierei un solo acquisto ben identificato: una figure della versione preferita, un film che si desidera rivedere oppure un fumetto nell’edizione adatta. Una collezione coerente nasce da queste scelte, senza dover acquistare ogni variante disponibile.

Altri tre prodotti per ampliare la collezione Se avete già trovato il vostro Godzilla preferito, potete valutare un altro kaiju, una diversa incarnazione del protagonista oppure un libro dedicato alla creazione dei mostri cinematografici. Space Godzilla Bandai Movie Monster Series: una proposta per chi vuole affiancare al protagonista un altro mostro del franchise e variare i soggetti in vetrina. Potete cercare la figure Space Godzilla Movie Monster Series su Amazon, confrontando versione e dimensioni con quelle della vostra collezione.

una proposta per chi vuole affiancare al protagonista un altro mostro del franchise e variare i soggetti in vetrina. Potete cercare la figure Space Godzilla Movie Monster Series su Amazon, confrontando versione e dimensioni con quelle della vostra collezione. Burning Godzilla Movie Monster Series, versione Renewal: da considerare per chi preferisce collezionare diverse incarnazioni di Godzilla. Controllate che la confezione riporti la versione descritta quando cercate Burning Godzilla Renewal di Bandai su Amazon.

da considerare per chi preferisce collezionare diverse incarnazioni di Godzilla. Controllate che la confezione riporti la versione descritta quando cercate Burning Godzilla Renewal di Bandai su Amazon. The Art of Godzilla: King of the Monsters di Abbie Bernstein: un artbook con concept art, fotografie dal set e approfondimenti sulla realizzazione del film. È una proposta per chi vuole scoprire come sono stati sviluppati i mostri e il loro mondo. L’edizione Titan Books indicata è in inglese, ISBN 9781789090680: potete cercare The Art of Godzilla: King of the Monsters su Amazon.it. Prima di scegliere, verificate disponibilità, condizioni del prodotto e tempi di consegna nella singola offerta.