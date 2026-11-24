The One Piece: il remake si mostra in questa nuova preview

Mentre l’anime di Toei Animation è attualmente in pausa, il remake di One Piece torna a far parlare di sé. Mancano meno di tre mesi all’arrivo della produzione di WIT Studio e Netflix sulla piattaforma e aumentano le aspettative da parte degli spettatori. E grazie a una preview esclusiva diffusa da ScreenRant è arrivata una nuova immagine che con ogni probabilità vedremo nei primi episodi di questa nuova avventura.

L’incontro che ha cambiato ogni cosa

L’immagine, che trovate di seguito e che è stata diffusa da ScreenRant, ritrae Luffy e Kobi. I due sono probabilmente appena fuggiti dalla nave della malvagia Alvida e viaggiano a grande velocità su una piccola imbarcazione. Luffy, costretto a rifugiarsi all’interno di un barile per sopravvivere in mare aperto, è stato infatti raccolto da alcuni pirati di Alvida. E una volta all’interno della nave si è liberato, riuscendo poi a fronteggiare la piratessa e a liberare Kobi. Già in questa prima interazione Luffy mostra una determinazione fuori dal comune e riesce a infondere fiducia negli altri, convincendo il ragazzo a seguirlo.

Come sappiamo, poi, i due si recheranno a una base della Marina, dove si separeranno. Luffy libererà Zoro, abile cacciatore di taglie catturato dai marine, che si unirà al suo viaggio. Mentre Kobi inizierà la sua carriera nella Marina.

La prima parte di un viaggio immenso

Nel post legato all’immagine in esclusiva è stato confermato che il primo gruppo di episodi arriverà nei primi mesi del 2027. Sappiamo che la serie debutterà su Netflix a febbraio 2027, anche se non è stata ancora annunciata una data precisa. La prima stagione adatterà i primi 50 capitoli del manga di Oda, andando così a coprire una parte importante della saga ambientata nel mare orientale, dove ci saranno incontri fondamentali per Luffy.

Netflix ha confermato che la prima stagione sarà composta da sette episodi, per una durata complessiva di circa 300 minuti. Tutte le puntate saranno disponibili contemporaneamente sulla piattaforma. La storia arriverà fino all’incontro con Sanji, presso il ristorante galleggiante Baratie, permettendo di ripercorrere le origini della ciurma con un nuovo adattamento animato.

Con l’avvicinarsi della data di debutto possiamo aspettarci altri aggiornamenti. E vista la partecipazione di One Piece al Jump Festa 2027, con un panel dedicato nel weekend del 19 e 20 dicembre 2026, è probabile che vengano mostrate altre immagini o magari un nuovo trailer ufficiale. Dopotutto il prossimo anno segnerà il 30° anniversario di One Piece e sarà costellato di progetti importanti per la serie, tra cui il film dedicato all’incidente di God Valley.

Per ulteriori informazioni sulla nuova produzione è possibile consultare anche la presentazione ufficiale di The One Piece pubblicata da Netflix, che raccoglie i dettagli sul remake, lo staff e la prima stagione.