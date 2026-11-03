One Piece compie 30 anni nel 2027: quando arrivano il remake, God Valley e il live-action

Il 2026 è stato un anno ricco di novità per One Piece. Dalla nuova modalità distributiva inaugurata da Toei Animation, che ha limitato a 26 gli episodi pubblicati nel corso dell’anno, fino alle rivelazioni e alle novità presenti negli ultimi capitoli del manga, l’avventura dei Mugiwara è ormai proiettata verso un susseguirsi di scene epiche e memorabili. E il 2027 sarà un anno ancora più luminoso per l’epopea ideata da Eiichiro Oda.

30 anni di One Piece

Il 2027 segnerà infatti i 30 anni della serie. La pubblicazione del primo capitolo risale al luglio del 1997, su Weekly Shonen Jump, ma visti i numerosi progetti in corso è probabile una copertura annuale con eventi, produzioni, e celebrazioni di ogni tipo. Dunque non limitata al solo periodo estivo. E alcune delle novità più rilevanti saranno al centro degli annunci del Jump Festa 2027.

Da diversi anni ormai il Jump Festa è diventato il palco principale per presentare tutte le principali novità che andranno ad arricchire l’offerta delle opere pubblicate da Shueisha nelle sue varie riviste. Ovviamente non poteva mancare One Piece in qualità di grande protagonista. Nei due giorni dell’evento, 19 e 20 dicembre 2026, è stato confermato l’arrivo di nuovi dettagli sia sul remake dell’anime di One Piece sia sul film dedicato all’incidente di God Valley.

Per chi segue l’evento dall’Italia, il programma ufficiale del Jump Festa fissa l’appuntamento con One Piece a domenica 20 dicembre, dalle 8:45 alle 9:35 ora italiana (16:45–17:35 in Giappone). Sul palco sono attesi i dieci doppiatori giapponesi della ciurma.

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Tra remake e film imperdibili

The One Piece, affidato agli artisti di WIT Studio, si è già mostrato con del materiale promozionale, riscuotendo particolare successo tra i fan, appassionati della prima vera avventura dei Mugiwara nelle acque del Mare Orientale. Sarà inoltre un’occasione preziosa per introdurre nuovi spettatori alla serie. Netflix indica febbraio 2027 per il debutto del remake: la prima stagione ripartirà dal capitolo 1 e comprenderà sette episodi, pubblicati insieme.

Mentre del film su God Valley si sa ancora poco, solo che dovrebbe uscire nell’estate del 2027 e sarà interamente dedicato ad uno degli eventi più significativi e traumatici della scorsa era della pirateria. Possiamo supporre che, proprio per celebrare i 30 anni, possa arrivare almeno nelle sale giapponesi nel mese di luglio 2027. Il comunicato ufficiale del film indica la stagione, ma non un giorno di uscita.

E poi non dobbiamo dimenticare che nel corso del prossimo anno Eiichiro Oda potrebbe dare inizio al grande conflitto mondiale di One Piece. Una guerra che coinvolgerà molte parti in gioco, dai pirati alle alte sfere del Governo Mondiale, e che potrebbe essere il passo decisivo verso l’atto conclusivo dell’opera.

In tutto questo arriverà anche la terza stagione dell’adattamento live-action targato Netflix. Una stagione volta ad adattare la battaglia di Alabasta che terrà impegnati Luffy e compagni contro alcuni dei primi grandi antagonisti del loro viaggio.

Tre letture per riscoprire One Piece nel suo trentennale Per ritrovare Sanji al Baratie: cercate One Piece 5 di Star Comics. È una scelta mirata per chi vuole rileggere l’incontro con il cuoco in vista del remake.

cercate One Piece 5 di Star Comics. È una scelta mirata per chi vuole rileggere l’incontro con il cuoco in vista del remake. Per accompagnare il live-action: con One Piece 18 in italiano potete tornare al viaggio dei Mugiwara ad Alabasta. È un volume dell’arco narrativo, non una raccolta dell’intera saga.

con One Piece 18 in italiano potete tornare al viaggio dei Mugiwara ad Alabasta. È un volume dell’arco narrativo, non una raccolta dell’intera saga. Per chi segue soprattutto i disegni di Oda: gli artbook One Piece Color Walk raccolgono illustrazioni a colori. Controllate lingua e numero della raccolta: i risultati includono anche edizioni d’importazione. Se cercate invece un regalo per chi segue già la serie, trovate altre idee nella nostra selezione di regali per fan di One Piece.