Bleach: Tite Kubo aveva deciso il finale fin dai primi capitoli

Gli ultimi episodi di Bleach: Thousand Year Blood War hanno segnato la fine di un’era: l’anime basato sull’opera di Tite Kubo è ufficialmente concluso. E il finale dell’anime è arrivato in concomitanza con una lunga intervista, organizzata da Hypebeast. L’incontro è avvenuto proprio a casa del maestro, e sono stati trattati vari argomenti, tra cui anche il processo creativo e la visione ben precisa che aveva di Bleach, anche del finale, nelle prime fasi della serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

⚠️ Attenzione: spoiler L’articolo contiene riferimenti al finale di Bleach e al capitolo speciale ambientato dopo la conclusione del manga.

Una visione precisa della storia, dall’inizio alla fine

Quello che è emerso, oltre alla sterminata passione di Kubo per la musica che prende forma in scaffali dove tiene ordinati centinaia di CD, è la sua attenzione ai dettagli. E soprattutto il modo in cui concepisce un’opera prima di metterla su carta. Infatti, come ha più volte confermato nel corso dell’incontro, Kubo aveva già dettagliatamente pensato al finale di Bleach quando era ancora immerso nella stesura dei primi capitoli.

Kubo ha sempre avuto in mente una storia a lungo termine e sapeva precisamente dove sarebbe dovuto arrivare nell’atto finale della storia di Ichigo, Rukia e degli altri Shinigami. Considerando la suddivisione tra autori assimilabili a giardinieri che hanno un approccio libero alla scrittura delle proprie serie (basti pensare ad Akira Toriyama e al suo incredibile Dragon Ball) e autori assimilabili ad architetti che calcolano ogni minimo dettaglio della loro storia e stabilendo una outline ben precisa da seguire e rispettare, Tite Kubo rientra decisamente nel secondo gruppo.

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Rendere ogni capitolo indimenticabile

Nella sua visione originale ogni capitolo doveva essere un appuntamento imperdibile. Inoltre, doveva contenere una scena memorabile attorno alla quale costruire il resto delle tavole con ritmi sempre coinvolgenti per i lettori. Forse il successo di Bleach, che lo ha reso un’opera molto influente anche per gli autori di Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, deriva anche da questa minuziosa e attenta preparazione prima della realizzazione di ognuno dei 686 capitoli che lo compongono.

E possiamo aspettarci lo stesso trattamento anche per l’ipotetico sequel riguardante il cosiddetto Hell Arc. Nell’agosto del 2021, infatti, Kubo ha realizzato un capitolo speciale, ambientato anni dopo il finale di Bleach, per il 20° anniversario della serie. La quantità di dettagli inseriti in poco più di settanta tavole, e il fascino dell’inferno dipinto, rapidamente, dall’autore, hanno lasciato i lettori desiderosi di saperne di più.

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