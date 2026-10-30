Death Stranding Isolations: trailer e nuova visual dell’anime in arrivo nel 2027

Death Stranding è una delle serie videoludiche più amate e seguite dai fan di Hideo Kojima, celebre in tutto il mondo per la saga di Metal Gear Solid. Recentemente, la Kojima Productions ha svelato proprio un trailer e una visual del progetto anime Death Stranding Isolations, serie anime ambientata nell’universo del videogioco Death Stranding, che debutterà su Disney+ o su altre piattaforme Disney nel 2027.

Al momento è noto che Tow Ubukata supervisionerà il progetto e ne curerà la sceneggiatura e insieme a queste informazioni, la Kojima Productions ha diffuso una nuova sinossi dell’anime.

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Death Stranding Isolations: la nuova sinossi dell’anime

Il Death Stranding è una catastrofica serie di esplosioni scaturite dall’incursione dei morti nel nostro mondo, in seguito alla loro collisione con i vivi. All’indomani di questo cataclisma, molti sono stati costretti a vivere in un isolamento assoluto; tra loro, una giovane ragazza. Sebbene questa esistenza solitaria le sia stata imposta, col tempo la ragazza finisce per preferire la solitudine, rifiutando ogni occasione di reale contatto umano e lasciandosi trasportare dal destino.

La storia è ambientata in Nord America, subito dopo che Sam, il protagonista del videogioco, ha riconnesso il continente attraverso la Rete Chirale. Tuttavia, mentre l’America rinasce dalle proprie ceneri, i nuovi legami che la tengono unita portano con sé conseguenze inedite e impreviste.

In questo scenario turbolento, c’è chi intraprende un cammino diverso da quello scelto da Sam e dai suoi compagni della Bridges, un vecchio saggio che connette le persone attraverso un metodo che sfida ogni logica. Nello specifico una soldatessa intrappolata in un ciclo di guerra e distruzione, un ragazzo che cova una rabbia profonda per l’assurdità della propria esistenza e, naturalmente, la ragazza che ha deciso di recidere ogni legame con il mondo esterno.

Il teaser trailer e la nuova visual

https://www.youtube.com/watch?v=ruIT6Xez6tw Il teaser trailer di Death Stranding Isolations.

La visual di Death Stranding Isolations, previsto nel 2027. © KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

Lo staff di Isolations e il film Death Stranding Mosquito

La serie è diretta da Takayuki Sano presso lo studio E&H production, con il character design originale dell’illustratore Ilya Kuvshinov. Hideo Kojima ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo e la produzione è affidata a Kojima Productions.

In un’intervista rilasciata a Vogue Japan nel 2025, Kojima aveva già confermato che un progetto animato basato su Death Stranding era in fase di sviluppo. Oltre a questo il franchise sta ispirando un lungometraggio d’animazione a sé stante, provvisoriamente intitolato Death Stranding Mosquito. Il progetto è diretto da Hiroshi Miyamoto presso ABC ANIMATION STUDIO. Kojima Productions e Line Mileage hanno annunciato che la sceneggiatura è affidata ad Aaron Guzikowski e il progetto racconterà una storia originale.

Per orientarsi tra i servizi che ospitano l’animazione giapponese, potete consultare anche la nostra guida alle piattaforme per vedere anime in streaming.

Tre proposte per esplorare il mondo di Death Stranding In attesa dell’anime, i videogiochi e gli artbook permettono di approfondire l’universo di Kojima. I volumi illustrati qui indicati riguardano i videogiochi, non la serie Isolations. L’arte di Death Stranding, volume 1: l’artbook del primo gioco, con immagini e materiali dedicati al suo mondo. Potete cercare l’edizione italiana Tora, ISBN 9791255882329.

l’artbook del primo gioco, con immagini e materiali dedicati al suo mondo. Potete cercare l’edizione italiana Tora, ISBN 9791255882329. Death Stranding 2: On the Beach: il secondo capitolo della serie videoludica. Cercate Death Stranding 2 per PS5, verificando edizione, lingue e compatibilità del formato con la vostra console.

il secondo capitolo della serie videoludica. Cercate Death Stranding 2 per PS5, verificando edizione, lingue e compatibilità del formato con la vostra console. L’arte di Death Stranding, volume 2: On the Beach: per chi è interessato al lavoro visivo del secondo gioco. Consultate la ricerca dell’artbook italiano Tora, ISBN 9791255882336.