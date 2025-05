In arrivo l’adattamento anime di Death Stranding: il mondo di Hideo Kojima si espande

Dopo aver rivoluzionato il mondo dei videogiochi con opere iconiche come Metal Gear Solid e Death Stranding, Hideo Kojima è pronto a conquistare anche il panorama dell’animazione. È stato infatti annunciato ufficialmente l’adattamento anime di Death Stranding, l’ambizioso e misterioso titolo pubblicato nel 2019 da Kojima Productions.

Un mondo perfetto per l’animazione

La notizia ha generato grande entusiasmo tra i fan, attratti dall’idea di vedere trasposta sul piccolo schermo la complessa mitologia del gioco, che fonde elementi di fantascienza, critica sociale e spiritualità. L’universo narrativo di Death Stranding si presta perfettamente a una trasposizione animata, grazie al suo ricco simbolismo, ai personaggi carismatici e alla costante tensione tra isolamento e connessione.

Kojima sarà coinvolto direttamente

Al momento, non sono ancora stati rivelati molti dettagli sulla produzione: non si conosce lo studio d’animazione coinvolto né la finestra di uscita prevista. Tuttavia, secondo quanto trapelato, Hideo Kojima sarà direttamente coinvolto nel progetto, un segnale che fa ben sperare per la qualità e la fedeltà dell’adattamento rispetto all’opera originale.

Una storia già cinematografica

Il gioco, ambientato in un futuro post-apocalittico, racconta la storia di Sam Porter Bridges, un corriere incaricato di riconnettere le ultime comunità superstiti degli Stati Uniti attraverso un misterioso sistema chiamato “rete chirale”. Il protagonista è interpretato da Norman Reedus, affiancato da un cast d’eccezione che comprende Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner e Guillermo del Toro. Non è ancora chiaro se l’anime seguirà la trama originale del gioco o se offrirà una storia inedita ambientata nello stesso universo narrativo.

Un nuovo passo per un’opera in continua evoluzione

Con questa nuova iniziativa, Death Stranding si conferma un’opera multimediale in continua evoluzione, capace di attraversare i confini tra videogioco, cinema e ora anche animazione. L’attesa per il primo trailer è già altissima, e i fan di Kojima non vedono l’ora di scoprire come sarà reinterpretato il suo enigmatico mondo in formato anime.