Mashle 3 arriva a gennaio 2027: confermato lo streaming su Crunchyroll

L’atteso annuncio riguardante Mashle: Magic and Muscles, opera di Hajime Komoto (noto pure per altri lavori che hanno visto l’autore protagonista), ci conferma che la terza stagione debutterà a gennaio del 2027.

Il titolo ufficiale della serie, risulta essere MASHLE, cioè MAGIC AND MUSCLES The Tri-Magicathlon Divine Visionary Final Exam Arc e vede la storia che avanza. Nel frattempo, ci sono le prime informazioni che confermano la distribuzione streaming mondiale.

La conferma ufficiale arriva direttamente sull’account ufficiale (l’ex Twitter) ed è stata riportata pure da fonti internazionali, che indicano la programmazione definitiva.

In particolare, Crunchyroll ha confermato lo streaming della terza stagione da gennaio 2027 in tutto il mondo, esclusi Giappone e Cina. L’Italia rientra quindi nei territori annunciati. Su MangaForever avevamo già riportato le prime informazioni sul ritorno di Mashle con la terza stagione.

Mashle: il manga di Hajime Komoto e la storia di Mash

In Giappone, dove sono stati pubblicati, così come in Italia, i volumi che hanno segnato il successo di quest’opera, la serializzazione originale era iniziata nel 2020 ed è proseguita poi fino al 2023.

Si chiude così il percorso che riguarda questo manga che ha diverse sfumature di genere e che spaziano dalla commedia al fantasy.

Al centro della vicenda c’è Mash. Mash è un ragazzo che non possiede alcuna magia e che vive nascosto in una foresta. Egli è un personaggio che ha a mente solo l’obiettivo di difendersi da chi usa la magia, evento che gli cambia la vita che conosceva prima.

Dietro ogni capitolo, inoltre, ci sono pure temi che esplorano la forza di volontà, un elemento che definisce il carattere del protagonista, che è costretto ad andare nella Scuola di Magia per dimostrare il suo valore.

Lo staff della terza stagione e l’edizione italiana

Per l’anime, che viene diretto da Tomonari Tanaka per A-1 Pictures, ci sta Masaru Yokoyama alla colonna sonora, mentre Chiaki Kozumi (che si è occupata pure di altri progetti come Solo Leveling) cura il design dei personaggi che tengono il ruolo principale nella terza stagione.

In Italia, l’opera è curata da Star Comics, la casa editrice che distribuisce i volumi, che segue con attenzione questa serie.

Infine ricordiamo che per maggiori informazioni sulla diffusione, è possibile visitare il sito ufficiale.

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