Bleach: Tite Kubo aveva in mente un destino diverso per Orihime

Il mangaka di Bleach, Tite Kubo, aveva originariamente in mente un destino diverso per Orihime Inoue. Dopo oltre 22 anni dal suo debutto sul piccolo schermo, la serie televisiva di Bleach è giunto alla conclusione con l’arco narrativo della Guerra dei Mille Anni.

L’arco conclusivo della storia principale è stato suddiviso in quattro parti, caratterizzate da una qualità dell’animazione nettamente superiore, un ritmo più incalzante e l’aggiunta di scene inedite. Sebbene sia più breve dei cicli precedenti, questo finale ha risolto le principali criticità della conclusione del manga e questo ha portato i fan ad apprezzare maggiormente il finale proposto dall’anime.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale di Bleach e sul destino di Orihime Inoue.

Tite Kubo ha in seguito svelato quali fossero i suoi piani iniziali per Orihime Inoue, la protagonista femminile della serie. Se Kubo avesse portato avanti la sua idea originaria, Bleach avrebbe avuto un finale decisamente più cupo rispetto a quello visto dai fan. Il mangaka di Bleach, infatti, rivela di aver pianificato l’uccisione di Orihime nel manga.

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Bleach: cosa ha raccontato Tite Kubo sul destino di Orihime

Secondo quanto riportato da Oricon, in merito alle scene inedite create appositamente per l’anime, Kubo ha rivelato:

“Erano ben realizzate. In genere, quando si tratta di scene originali per l’anime, il team di produzione si rivolge a me per chiedere conferma, proponendo idee e opinioni. Il criterio che utilizzo per decidere se dare il via libera è se, in passato, avessi mai preso in considerazione l’idea di inserire tale elemento in un qualche sviluppo della trama nell’opera originale. Se il risultato finale è di così alta qualità, il merito va al duro lavoro dello staff dell’anime. Tuttavia, nel manga esisteva effettivamente una variante in cui Orihime perdeva la vita. Seguendo quel concetto, ho suggerito loro di utilizzare una tecnica che faceva già parte dell’universo narrativo”.

Orihime possiede una delle abilità più potenti nel panorama degli shonen, poco espresse nel manga. L’anime, al contrario, ha saputo valorizzarla meglio, regalando ai fan una sequenza inedita che l’ha posta al centro della scena. Sebbene il suo scontro con Yhwach sia stato avvincente, si è rivelato anche estremamente pericoloso per lei.

Infatti dopo aver saputo che lo staff dell’animazione intendeva inserire delle scene originali che la riguardavano, Kubo ha preso in considerazione l’idea di farla morire nell’anime. Scenario che nel manga non aveva potuto realizzare. Ad ogni modo, sebbene nell’anime Orihime sia sopravvissuta, il contesto e la tecnica da lei impiegata corrispondono esattamente a quanto Kubo aveva originariamente ideato.

Il one-shot di Bleach lascia spazio ad altre storie

Ora che sia il manga che la serie televisiva si sono concluse, la storia del franchise potrebbe non essere ancora finita. Resta infatti da adattare il one-shot pubblicato da Kubo nel 2021 in occasione del ventesimo anniversario del manga, intitolato No Breathes From Hell.

Per ripercorrere gli ultimi appuntamenti della serie trovate anche il nostro approfondimento sul finale della quarta parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni.

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