Dragon Ball Z o Kai: che cosa cambia e quale guardare?

Dragon Ball Z o Kai? La domanda arriva spesso quando si decide di recuperare le avventure di Goku adulto: meglio la serie che molti ricordano dalla televisione oppure la versione più breve? Il dubbio è comprensibile, perché cambiano il montaggio, l’esperienza sonora e persino il numero di episodi indicato sulle diverse edizioni.

Il punto da chiarire subito è che Dragon Ball Kai non è il seguito di Z e non è un remake interamente ridisegnato. Ripropone la stessa grande parte della storia attraverso una rielaborazione dell’anime originale, con un ritmo generalmente più rapido. Scegliere, però, non significa soltanto contare le puntate: per il pubblico italiano contano anche lingua, disponibilità e ricordi legati al doppiaggio.

Il confronto in breve Dragon Ball Z: 291 episodi e l’esperienza televisiva originale, con tempi più distesi e materiale aggiunto rispetto al manga.

291 episodi e l’esperienza televisiva originale, con tempi più distesi e materiale aggiunto rispetto al manga. Dragon Ball Kai: una rielaborazione più compatta di Z, non una nuova storia da guardare dopo.

una rielaborazione più compatta di Z, non una nuova storia da guardare dopo. La scelta pratica: Kai può essere preferibile per il ritmo; Z resta la scelta più naturale per chi cerca l’esperienza italiana storica. Prima di acquistare, controllate sempre l’edizione.

Se volete recuperare la serie su disco, potete confrontare le edizioni DVD di Dragon Ball Z con audio italiano. Leggete la scheda della singola confezione: un risultato trovato su Amazon.it può essere un prodotto d’importazione e un box può raccogliere soltanto una parte della serie.

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Dragon Ball Kai è un remake di Z?

No, almeno non nel senso di una serie animata nuovamente da zero. Dragon Ball Z è l’anime iniziato nel 1989; Kai, arrivato nel 2009, riprende e rielabora quel materiale attraverso un nuovo montaggio e interventi sulle immagini e sul sonoro.

La distinzione conta soprattutto per chi si aspetta di trovare un’animazione completamente moderna. In Kai riconoscerete moltissime sequenze di Z: il progetto nasce proprio da quelle immagini, anche se sono state rimasterizzate e, in alcuni passaggi, ritoccate.

Non bisogna quindi guardare prima tutti gli episodi di Z e poi Kai per completare la trama. Sono due modi di attraversare la stessa parte dell’avventura, con differenze nella presentazione e nel materiale conservato.

Visual ufficiale di Dragon Ball Z. © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation.

Quanti episodi hanno Dragon Ball Z e Kai?

Per Z il riferimento è semplice: 291 episodi. Con Kai bisogna invece distinguere la prima parte, la continuazione dedicata a Majin Bu e il montaggio distribuito nei diversi mercati.

Dragon Ball Z: 291 episodi È il totale della serie televisiva originale. Film e speciali non vanno sommati a questo numero come se fossero normali puntate della serie.

Kai internazionale: 167 episodi complessivi Il catalogo Toei statunitense distingue 98 episodi di Dragon Ball Z Kai e 69 di Dragon Ball Z Kai: The Final Chapters. Insieme completano il percorso fino alla conclusione della storia adattata da Z.

La parte dedicata a Majin Bu presenta anche un montaggio giapponese di 61 episodi. Sommando questi ai 98 della prima parte si arriva a 159: ecco perché possono comparire totali differenti senza che uno dei due sia necessariamente un errore.

Un’ulteriore particolarità riguarda la prima trasmissione giapponese: la scheda televisiva Toei riporta 97 episodi, mentre il conteggio completo della prima parte comprende anche il novantottesimo, distribuito inizialmente in home video.

Quando un cofanetto di Kai viene presentato come “completo”, quindi, controllate se comprende anche The Final Chapters. I soli 98 episodi iniziali non coprono l’intero arco narrativo di Z.

Filler e ritmo: la differenza che si sente di più

Il cambiamento più evidente di Kai è il tempo impiegato per arrivare agli snodi della storia. Il nuovo montaggio elimina o riduce molto materiale aggiunto nell’adattamento animato e rende il racconto più vicino al percorso del manga.

Questo non significa soltanto togliere puntate intere. Il ritmo dipende anche da ciò che succede dentro un episodio: pause, reazioni, ripetizioni e sequenze prolungate possono cambiare la percezione di uno scontro anche quando gli eventi principali restano gli stessi.

Per questo guardare Z saltando gli episodi generalmente classificati come filler non produce automaticamente la stessa esperienza di Kai. Una lista di puntate da evitare non può riprodurre tutti gli interventi effettuati sul montaggio.

D’altra parte, il materiale aggiunto non è necessariamente privo di valore per lo spettatore. Una scena quotidiana, una parentesi comica o più tempo trascorso con un personaggio possono essere proprio ciò che qualcuno desidera ritrovare. Più breve non significa migliore per tutti: significa una diversa scelta di ritmo.

Non considererei nemmeno Kai una trasposizione priva di qualsiasi aggiunta. È un adattamento rielaborato, non la riproduzione esatta di ogni vignetta. Se volete confrontarvi direttamente con l’opera di Toriyama, il riferimento resta il manga.

Per iniziare dall’origine della storia potete cercare Dragon Ball Ultimate Edition 1 di Star Comics, ISBN 9788822632647. È l’edizione italiana cartonata: il primo volume comincia con Goku bambino, non con gli eventi iniziali di Z.

Immagini, musiche e doppiaggio: perché Kai può sembrare diverso

Rimasterizzato non significa interamente ridisegnato

Toei presenta Kai come una versione rivista di Z, con immagini rimasterizzate in alta definizione e interventi sul comparto sonoro. Il risultato conserva però la base animata della serie originale.

Per valutare la qualità di un acquisto non basta quindi leggere “HD” sulla confezione. Contano il master utilizzato e il formato dell’immagine, che possono differire fra pubblicazioni. Le edizioni di Kai non vanno trattate come un unico prodotto identico in tutti i paesi.

Per esempio, esistono pubblicazioni della prima parte in 4:3, mentre The Final Chapters è distribuito in 16:9. Chi desidera preservare quanto più possibile l’inquadratura originale dovrebbe controllare questi dettagli nella specifica edizione, senza presumere che il formato più largo mostri necessariamente più immagine.

Anche il suono cambia il ricordo di una scena

Kai comprende nuove registrazioni vocali giapponesi e un trattamento sonoro rinnovato. Di conseguenza, una sequenza riconoscibile può avere un impatto diverso per recitazione, musica e montaggio.

Per chi è cresciuto con la televisione italiana, inoltre, il ricordo di Z comprende il suo doppiaggio e la sua presentazione televisiva. Una versione più recente non riproduce automaticamente quell’esperienza.

Visual ufficiale di Dragon Ball Z Kai. Le immagini promozionali dell’articolo non costituiscono un confronto fra master video. © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation.

Dragon Ball Z o Kai: quale scegliere?

Scegliete Z se cercate l’esperienza televisiva originale È la scelta più coerente se volete ritrovare la serie nella sua forma estesa, comprese le deviazioni e i tempi più distesi. Per chi desidera il doppiaggio italiano storico, va cercata un’edizione che lo dichiari espressamente.

Scegliete Kai se il vostro problema è il ritmo È il percorso che consiglierei a chi trova faticosi i tempi di Z e preferisce una narrazione più compatta, purché abbia accesso a un’edizione ufficiale in una lingua che comprende. Va inclusa anche la parte finale dedicata a Majin Bu.

Se non avete mai visto Dragon Ball, c’è però un passaggio precedente. Z e Kai iniziano con Goku già adulto: non sostituiscono le sue prime avventure. Per conoscere la nascita dei rapporti fra i personaggi, potete partire dalla prima serie animata oppure dal manga.

E se avete già visto Z? Kai può essere un modo diverso di rivederlo, ma non è un recupero obbligatorio per scoprire una storia successiva. La scelta dipende soprattutto da quanto vi interessi il nuovo montaggio.

Disponibilità italiana: che cosa controllare prima di acquistare

Alla verifica del 31 ottobre 2026, JustWatch non segnala opzioni di streaming per Dragon Ball Kai in Italia. È una fotografia del catalogo rilevato dall’aggregatore, non una garanzia su ogni possibile distribuzione futura. Non va confusa con la disponibilità della serie in altri paesi.

Per lo stesso motivo, trovare Kai in vendita su un negozio italiano non dimostra la presenza dell’audio italiano. Se valutate i cofanetti di Kai e The Final Chapters su Amazon.it, considerateli risultati da verificare singolarmente, anche per la possibile provenienza estera.

Serie corretta: Z, Kai, The Final Chapters e i film sono pubblicazioni differenti.

Z, Kai, The Final Chapters e i film sono pubblicazioni differenti. Episodi inclusi: cercate l’intervallo preciso, non soltanto la parola “completo”.

cercate l’intervallo preciso, non soltanto la parola “completo”. Audio e sottotitoli: verificate le lingue nelle specifiche e sul retro della confezione.

verificate le lingue nelle specifiche e sul retro della confezione. Compatibilità: controllate regione del disco e lettore, soprattutto per le importazioni.

controllate regione del disco e lettore, soprattutto per le importazioni. Formato video: distinguete 4:3 e 16:9, senza dedurre il master dalla sola dicitura Blu-ray.

Per approfondire il lato collezionistico trovate anche la nostra guida alle edizioni e ai cofanetti di Dragon Ball in Blu-ray. Se invece cercate altre serie da seguire legalmente online, potete consultare l’approfondimento sulle piattaforme per vedere anime in streaming.

La nostra scelta editoriale è quindi questa: Kai per un recupero più scorrevole, Z per l’esperienza originale e il legame con la versione italiana. La disponibilità concreta di un’edizione comprensibile viene prima della preferenza teorica: un cofanetto nella lingua sbagliata non diventa adatto soltanto perché contiene meno episodi.

Tre modi per continuare con Dragon Ball Ripartire dalle prime avventure: potete confrontare i DVD della prima serie di Dragon Ball, controllando audio italiano ed episodi inclusi. Sono il percorso animato precedente a Z e Kai.

potete confrontare i DVD della prima serie di Dragon Ball, controllando audio italiano ed episodi inclusi. Sono il percorso animato precedente a Z e Kai. Rivivere la storia giocando: Dragon Ball Z: Kakarot ripercorre le avventure di Goku in forma di gioco di ruolo d’azione. Scegliete la piattaforma corretta e verificate quali contenuti aggiuntivi siano compresi.

Dragon Ball Z: Kakarot ripercorre le avventure di Goku in forma di gioco di ruolo d’azione. Scegliete la piattaforma corretta e verificate quali contenuti aggiuntivi siano compresi. Portare Goku sullo scaffale: potete cercare le figure Dragon Stars di Goku Super Saiyan. Prima di scegliere formato e articolazioni, consultate il nostro confronto fra Dragon Stars e Limit Breaker.