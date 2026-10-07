Dragon Ball in Blu-ray: le edizioni che vale la pena avere in collezione

Dragon Ball è arrivato in home video talmente tante volte che orientarsi tra DVD, Blu-ray, ristampe, Limited e Steelbook non è sempre immediato. Soprattutto oggi, quando su Amazon e negli altri store continuano a convivere edizioni uscite in momenti molto diversi.

Se l’idea è quella di costruire una collezione senza comprare qualsiasi cosa riporti Goku in copertina, però, qualche scelta si può fare. Negli ultimi anni sono uscite anche in Italia edizioni decisamente più interessanti rispetto al passato, sia per quantità di materiale raccolto sia per qualità video.

Ne abbiamo scelte quattro. Non necessariamente le più costose o le più difficili da trovare, ma quelle da cui, personalmente, inizieremmo.

Dragon Ball Film Collection: 20 film in un solo cofanetto

Partiamo dalla scelta più facile, anche perché questa edizione l’abbiamo già avuta tra le mani.

La Dragon Ball Film & TV Special Collection è arrivata nel 2025 e fa una cosa che per anni è mancata nel mercato italiano: mette insieme praticamente tutta la produzione cinematografica classica della saga.

Dentro ci sono 20 dischi. Si parte dai film del primo Dragon Ball, si attraversa tutta l’epoca di Dragon Ball Z e si arriva fino a L’ultima battaglia di Dragon Ball GT. Ci sono anche Le origini del mito e La storia di Trunks, due special che probabilmente molti fan ricordano ancora dalle vecchie trasmissioni televisive.

Anime Factory ha utilizzato nuovi master HD e troviamo sia l’audio italiano sia quello originale giapponese, accompagnato da nuovi sottotitoli più fedeli ai dialoghi originali.

Non aspettatevi invece una valanga di extra. È proprio questo l’aspetto che ci aveva convinto meno quando abbiamo aperto e mostrato il cofanetto nel nostro unboxing: per un’edizione del genere qualche contenuto speciale in più sarebbe stato gradito.

Detto questo, rimane difficile trovare un punto di partenza migliore. Sono oltre 17 ore di Dragon Ball e, soprattutto, non bisogna andare alla ricerca dei singoli film uno alla volta.

Dragon Ball Film Collection: verifica prezzo e disponibilità su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

E se volessimo tutta Dragon Ball Super?

Qui la faccenda si complica, soprattutto per il portafoglio.

Anime Factory ha pubblicato tutti i 131 episodi di Dragon Ball Super in dieci volumi. Non esiste quindi il gigantesco cofanetto unico che probabilmente molti vorrebbero mettere direttamente sullo scaffale: la serie va composta volume dopo volume.

Ogni uscita Blu-ray contiene circa 13 episodi, con qualche variazione negli ultimi volumi, audio italiano e giapponese e sottotitoli italiani realizzati seguendo più fedelmente i dialoghi originali. Ci sono inoltre booklet, card da collezione e le sigle senza crediti.

Il problema è evidente: comprare tutti e dieci i volumi significa affrontare una spesa importante. Prima di partire dal numero uno controllerei quindi una cosa molto banale, ma fondamentale: che i vari volumi siano ancora reperibili a prezzi ragionevoli.

In compenso, una volta completata la raccolta ci sono davvero tutti i 131 episodi. Beerus, il ritorno di Freezer, il torneo tra Sesto e Settimo Universo, Black Goku e naturalmente tutto il Torneo del Potere.

Per un completista ha senso. Per chi vuole semplicemente un bel pezzo di Dragon Ball da mettere in collezione, invece, continueremmo a preferire il cofanetto dei film.

Qui potete controllare i volumi Blu-ray di Dragon Ball Super disponibili su Amazon

Super Hero: se avete il 4K, tanto vale sfruttarlo

Dragon Ball Super: Super Hero è un caso completamente diverso.

Il film è disponibile anche in DVD, ma Anime Factory ha realizzato un’edizione che contiene insieme il disco 4K Ultra HD e il Blu-ray. Ed è quella che prenderemmo in considerazione.

Il disco UHD presenta il film in 3840×2160 con Dolby Vision; sul fronte audio troviamo l’italiano in DTS-HD Master Audio 5.1 e la traccia giapponese in Dolby Atmos. Nella confezione sono presenti anche cinque card da collezione.

Non saranno certamente cinque cartoline a farci comprare un film, ma fanno piacere.

Il vero motivo per scegliere questa versione è il 4K. Super Hero ha uno stile visivo molto particolare per Dragon Ball e, se avete già un televisore UHD di buone dimensioni, acquistare oggi l’edizione DVD solo per risparmiare qualche euro avrebbe poco senso.

C’è anche un altro vantaggio: nella stessa confezione rimane comunque il Blu-ray tradizionale. Non è quindi un acquisto legato esclusivamente al lettore UHD.

Dragon Ball Super: Super Hero 4K UHD + Blu-ray su Amazon

Broly: attenzione all’edizione che scegliete

Arriviamo infine a Dragon Ball Super: Broly, forse il titolo per il quale bisogna prestare maggiore attenzione prima di premere il pulsante Acquista.

Il film è infatti circolato in diverse edizioni: DVD, Blu-ray standard, Limited e Steelbook. Se state cercando semplicemente il film, inseguire una confezione particolare pagando molto più del normale non è indispensabile. Se invece state costruendo una collezione, il discorso cambia.

L’edizione Blu-ray italiana ha comunque un elemento interessante anche al di là della confezione: oltre al giapponese sono presenti le tracce italiane legate alle differenti versioni del doppiaggio. Tra gli extra troviamo inoltre uno speciale dedicato proprio al doppiaggio italiano.

E poi c’è il film. Broly rimane uno dei lungometraggi moderni di Dragon Ball che rivediamo più volentieri e la lunga battaglia della seconda metà è esattamente il genere di sequenza che beneficia del passaggio dal DVD al Blu-ray.

Se trovate la Steelbook a una cifra ragionevole può essere la versione più sfiziosa da mettere sullo scaffale. Altrimenti il Blu-ray standard fa tranquillamente il suo lavoro.

Controlla quali edizioni di Dragon Ball Super: Broly sono disponibili

Quindi, quale compriamo?

Se non avete nulla e volete iniziare oggi una piccola collezione home video di Dragon Ball, per noi la risposta rimane la Film Collection.

Non perché sia perfetta. Anzi, l’assenza di veri contenuti speciali continua a sembrarci un’occasione sprecata. Ma mettere insieme venti tra film e special in un solo cofanetto risolve finalmente quella frammentazione che ha accompagnato per anni le edizioni home video della saga.

Subito dopo metteremmo Super Hero in 4K, soprattutto per chi ha già l’attrezzatura per sfruttarlo.

Dragon Ball Super è invece quasi un progetto: dieci volumi, 131 episodi e una spesa inevitabilmente superiore. È la scelta del completista, più che l’acquisto da fare d’impulso.

E Broly? Quello probabilmente finirebbe comunque nel carrello.

Prezzi e disponibilità delle diverse edizioni possono cambiare nel tempo. Prima dell’acquisto controllate sempre formato, lingua e versione indicati nella scheda del prodotto, soprattutto nel caso di Limited Edition e Steelbook.