Dragon Ball Film Collection: descrizione e unboxing del box blu-ray

Federico Vascotto 12/09/2025

La raccolta completa di tutti i classici Film e TV special di Dragon Ball arriva in un’edizione da collezione targata Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

Le novità? Sono raccolti tutti insieme in un unico cofanetto i film di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT – quindi rimane fuori solo Super. Inoltre sono stati utilizzati nuovi e inediti master HD per migliorare la qualità di visione e l’esperienza sonora. Non solo: i sottotitoli sono più fedeli ai dialoghi originali rispetto al doppiaggio storico.

La pecca? Nessun contenuto speciale presente. La cura estetica invece è semplice ma funzionale: tante immagini dei vari speciali riempiono la confezione esterna, in cartoncino un po’ più rigido, e i cinque amaray in plastica che contengono i 20 film. Presenti all’interno di ognuno oltre ai dischi serigrafati un libretto illustrativo con tutti i dettagli di ogni pellicola. Su un lato del cofanetto si forma l’immagine di Goku coi cinque amaray messi vicini. Su un altro sono presenti tutti i titoli dei film all’interno. Rigorosamente in ordine cronologico.

Dragon Ball Film Collection: quali titoli nel cofanetto?

Questa nuova Limited Edition Anime Factory con 20 Blu-ray contiene:

La Leggenda del Drago Shenron
La Bella Addormentata nel Castello dei Misteri
Il Torneo di Miifan
La Nascita degli Eroi

Z – La Vendetta Divina
Z – Il Più Forte del Mondo
Z – La Grande Battaglia per il Destino del Mondo
Z – La Sfida dei Guerrieri Invincibili
Z – Il Destino dei Saiyan
Z – L’Invasione di Neo Namecc
Z – I Tre Super Saiyan
Z – Il Super Saiyan della Leggenda
Z – La Minaccia del Demone Malvagio
Z – Sfida alla Leggenda
Z – L’Irriducibile Bio-combattente
Z – Il Diabolico Guerriero degli Inferi
Z – L’Eroe del Pianeta Conuts
Z – Le Origini del Mito
Z – La Storia di Trunks

GT – L’ultima Battaglia

Dati tecnici e video unboxing

SPECIFICHE TECNICHE
Numero Dischi: 20
Durata: 1.040 minuti
Formato Video: Film: 1.85:1 1920*1080p @23,976fps; Special TV: 1.33:1 1920*1080i @29,97fps
Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio
Lingue: Italiano, Giapponese
Sottotitoli: Italiano (fedeli all’originale)

Regia: Daisuke Nishio, Kazuhisa Takenouchi, Mitsuo Hashimoto, Kazuhito Kikuchi, Yoshihiro Ueda, Shigeyasu Yamauchi, Osamu Kasai

Di seguito il video unboxing del cofanetto con tutti i contenuti:

