Dragon Ball Film Collection: descrizione e unboxing del box blu-ray

La raccolta completa di tutti i classici Film e TV special di Dragon Ball arriva in un’edizione da collezione targata Anime Factory l’etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

Le novità? Sono raccolti tutti insieme in un unico cofanetto i film di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT – quindi rimane fuori solo Super. Inoltre sono stati utilizzati nuovi e inediti master HD per migliorare la qualità di visione e l’esperienza sonora. Non solo: i sottotitoli sono più fedeli ai dialoghi originali rispetto al doppiaggio storico.

La pecca? Nessun contenuto speciale presente. La cura estetica invece è semplice ma funzionale: tante immagini dei vari speciali riempiono la confezione esterna, in cartoncino un po’ più rigido, e i cinque amaray in plastica che contengono i 20 film. Presenti all’interno di ognuno oltre ai dischi serigrafati un libretto illustrativo con tutti i dettagli di ogni pellicola. Su un lato del cofanetto si forma l’immagine di Goku coi cinque amaray messi vicini. Su un altro sono presenti tutti i titoli dei film all’interno. Rigorosamente in ordine cronologico.

Acquistate qui il cofanetto

Dragon Ball Film Collection: quali titoli nel cofanetto?

Questa nuova Limited Edition Anime Factory con 20 Blu-ray contiene:

La Leggenda del Drago Shenron

La Bella Addormentata nel Castello dei Misteri

Il Torneo di Miifan

La Nascita degli Eroi

Z – La Vendetta Divina

Z – Il Più Forte del Mondo

Z – La Grande Battaglia per il Destino del Mondo

Z – La Sfida dei Guerrieri Invincibili

Z – Il Destino dei Saiyan

Z – L’Invasione di Neo Namecc

Z – I Tre Super Saiyan

Z – Il Super Saiyan della Leggenda

Z – La Minaccia del Demone Malvagio

Z – Sfida alla Leggenda

Z – L’Irriducibile Bio-combattente

Z – Il Diabolico Guerriero degli Inferi

Z – L’Eroe del Pianeta Conuts

Z – Le Origini del Mito

Z – La Storia di Trunks

GT – L’ultima Battaglia

Dati tecnici e video unboxing

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 20

Durata: 1.040 minuti

Formato Video: Film: 1.85:1 1920*1080p @23,976fps; Special TV: 1.33:1 1920*1080i @29,97fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano (fedeli all’originale)

Regia: Daisuke Nishio, Kazuhisa Takenouchi, Mitsuo Hashimoto, Kazuhito Kikuchi, Yoshihiro Ueda, Shigeyasu Yamauchi, Osamu Kasai

Di seguito il video unboxing del cofanetto con tutti i contenuti: