Dragon Ball Super arriva in edicola con La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni

Dal 10 settembre ci sarà una novità che farà felici i fan di Goku: Dragon Ball Super, il seguito ufficiale della storica saga di Akira Toriyama, arriverà anche in edicola grazie a La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni

Le due testate, che già propongono ogni settimana il manga originale di Dragon Ball, aggiungono così anche la serie Super alla loro collana. Un’iniziativa che porta nelle mani dei lettori un capitolo più recente di una storia che ha segnato generazioni intere di appassionati.

Un sequel che continua la leggenda

Dragon Ball Super riprende la storia dopo la sconfitta di Majin Bu, aprendo le porte a nuovi mondi, personaggi e trasformazioni. I disegni sono di Toyotarō, mentre la sceneggiatura resta nelle mani di Toriyama. Chi segue da tempo la saga ritroverà lo spirito delle avventure storiche, ma ci saranno anche tante novità pensate per sorprendere.

Come sarà la pubblicazione

Sono previste 24 uscite al costo di 4,99 € cad. più il costo del quotidiano, in uscita settimanalmente, cosicché i lettori potranno seguire la storia con continuità. Il primo volume sarà disponibile mercoledì 10 settembre, e da lì in poi ogni settimana si potrà tornare in edicola per prendere il numero successivo e completare la collezione.

Per chi conosce e per chi scopre

Questa edizione è pensata sia per chi è cresciuto con Dragon Ball sia per chi non ha mai letto un volume della saga. Anche senza conoscere tutto il passato di Goku, la storia di Dragon Ball Super è facile da seguire, pur mantenendo tanti richiami e citazioni che i fan storici apprezzeranno.

Un appuntamento da segnare

Con questa iniziativa, La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni portano in edicola un manga che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi senza perdere il suo fascino. Un’occasione comoda e alla portata di tutti per tuffarsi di nuovo nell’universo di Dragon Ball, dove l’azione e l’avventura non finiscono mai.