News Manga

Dragon Ball Super arriva in edicola con La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni

Eleonora Masala 14/08/2025

article-post

Dal 10 settembre ci sarà una novità che farà felici i fan di Goku: Dragon Ball Super, il seguito ufficiale della storica saga di Akira Toriyama, arriverà anche in edicola grazie a La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni

Le due testate, che già propongono ogni settimana il manga originale di Dragon Ball, aggiungono così anche la serie Super alla loro collana. Un’iniziativa che porta nelle mani dei lettori un capitolo più recente di una storia che ha segnato generazioni intere di appassionati.

Un sequel che continua la leggenda

Dragon Ball Super riprende la storia dopo la sconfitta di Majin Bu, aprendo le porte a nuovi mondi, personaggi e trasformazioni. I disegni sono di Toyotarō, mentre la sceneggiatura resta nelle mani di Toriyama. Chi segue da tempo la saga ritroverà lo spirito delle avventure storiche, ma ci saranno anche tante novità pensate per sorprendere.

Come sarà la pubblicazione

Sono previste 24 uscite al costo di 4,99 € cad. più il costo del quotidiano, in uscita settimanalmente, cosicché i lettori potranno seguire la storia con continuità. Il primo volume sarà disponibile mercoledì 10 settembre, e da lì in poi ogni settimana si potrà tornare in edicola per prendere il numero successivo e completare la collezione.

Per chi conosce e per chi scopre

Questa edizione è pensata sia per chi è cresciuto con Dragon Ball sia per chi non ha mai letto un volume della saga. Anche senza conoscere tutto il passato di Goku, la storia di Dragon Ball Super è facile da seguire, pur mantenendo tanti richiami e citazioni che i fan storici apprezzeranno.

Un appuntamento da segnare

Con questa iniziativa, La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni portano in edicola un manga che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi senza perdere il suo fascino. Un’occasione comoda e alla portata di tutti per tuffarsi di nuovo nell’universo di Dragon Ball, dove l’azione e l’avventura non finiscono mai.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Torna in Italia il manga di Ken il Guerriero con una edizione Monster!

    Dalle pagine del nuovo anteprima apprendiamo l’uscita di una nuova edizione del manga di Ken il Guerriero, Hokuto no Ken, storico manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara per Planet Manga denominata Deluxe Edition. Il primo numero sarà disponibile a ottobre. L’edizione sembra davvero deliziosa: in grande formato, cartonata con sovracoperta, raccoglierà due volumi originali della […]

    Redazione-News Manga

  • preview

    Il ritorno di Taizan5 con un nuovo manga

    Taizan5, autore di Takopi’s Original Sin, è pronto a tornare con una nuova storia breve. L’opera, intitolata Fighting Girls, debutterà il 18 agosto sulla piattaforma digitale Jump+. Si tratta di un one-shot, quindi una storia autoconclusiva, che i fan potranno leggere in un’unica uscita. Un autore che ha lasciato il segno Con Takopi’s Original Sin, […]

    Eleonora Masala-News Manga

  • preview

    Nina the Starry Bride arriva in Italia per J-POP Manga

    J-POP Manga ha annunciato che porterà anche da noi Nina the Starry Bride, un manga romance molto amato in Giappone. La storia, che ha vinto i Kodansha Manga Awards 2022, è opera di Rikachi e unisce intrighi di corte, amore e colpi di scena. La serie non è ancora conclusa e, per ora, conta 16 […]

    Eleonora Masala-News Manga